Бюрократия и нравственность или Истоки трагедии девяностых
09:36. 1 февраля 2019 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Предлагаем ознакомиться с отрывком из нового учебника „Основы социологии”. Нового в плане методологического подхода.
Рассматривается вопрос о возникновении и роли бюрократии в СССР, а также упоминается почему-то в своё время забытое определение В.И. Ленина о порядке вознаграждения управленцев-бюрократов.
В условиях внешне видимого «тоталитаризма» и «диктатуры» может протекать конфликт по поводу существа идейности между проникающим в ряды бюрократии масонством и «командой хозяина».
Рассматривается вопрос о возникновении и роли бюрократии в СССР, а также упоминается почему-то в своё время забытое определение В.И. Ленина о порядке вознаграждения управленцев-бюрократов.
*В так называемых «тоталитарных», «диктаторских» режимах носителем идейности является «хозяин». В Германии во времена третьего рейха бюрократия в качестве «хозяина» признавала Гитлера; в СССР — И.В. Сталина, которого в своём кругу бюрократы так и называли — «Хозяин».
В условиях внешне видимого «тоталитаризма» и «диктатуры» может протекать конфликт по поводу существа идейности между проникающим в ряды бюрократии масонством и «командой хозяина».
В истории обществ могут быть периоды, когда за монопольный идейный диктат в отношении безыдейной в принципе бюрократии могут бороться различные социальные группы — носители той или иной идейности: таким был период в истории СССР, когда группа марксистов-масонов во главе с Л.Д. Бронштейном (Троцким) и группа большевиков, чуждых по их идеалам умолчаниям марксизма, во главе с И.В. Сталиным боролись в СССР за монопольный идейный диктат в отношении порождающей саму себя бюрократии [1].
Но бюрократия может стать в обществе и более, чем мафиозно организованной профессиональной корпорацией претендентов на полноту внутрисоциальной власти над обществом. Некогда В.И. Ленин дал определение общественного класса:
«Большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определённой системе общественного производства, по их отношению (большей частью закреплённому и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которыми они располагают.
Классы это такие группы людей, из которых одна может присвоить себе труд [2] другой благодаря различию их места в определённом укладе общественного хозяйства» (Ленин В.И., Полное собрание сочинений, изд. 5, т. 39, с. 15).
Если соотноситься с этим определением, то остаётся сделать вывод, что в СССР к началу 1980‑х гг. партийно-государственная и хозяйственная бюрократия стала общественным классом, что качественно отличало её от бюрократии капиталистических государств, представители которой были представителями своих классов в этой властной (прежде всего над государственным аппаратом) корпорации:
· место советской бюрократии в системе общественного производства — сфера управления;
· отношение к средствам производства — бюрократия СССР, «элитаризуясь», стала воспроизводить саму себя на клановой основе вследствие чего при попустительстве остального общества обрела монополизм и бесконтрольность с его стороны за её управленческой деятельностью;
· что касается получения своей доли общественного богатства, то бюрократия сама определяла тарифную сетку зарплаты, структуру бесплатных льгот и гособеспечения прежде всего для высших иерархов бюрократии, а потом уж — по остаточному принципу — для остального общества.
Характер последнего к началу 1980‑х гг. стал таким, что бюрократия превратилась в класс эксплуататорский по отношению к остальным социальным группам советского общества. Однако поскольку государственной идеей СССР было построение социализма и коммунизма — социальных систем, в которых не должно быть эксплуатации людей теми или иными корпорациями и «крутыми» одиночками, — то бюрократия в СССР испытывала некоторый дискомфорт:
· с одной стороны, для того, чтобы удерживать власть в своих руках, ей приходилось лгать о строительстве социализма и коммунизма в СССР, какие лозунги находили отклик в народе, который во всякую эпоху в своём большинстве желает жить без паразитизма тех или иных меньшинств на его труде и жизни;
· а с другой стороны, всякий успех в деле социалистического строительства подрывал устои бюрократического режима и мешал бюрократии «хапать по способности», своекорыстно эксплуатируя труд и жизнь остального общества.
В этом «раздрае» между словом и делом было главное противоречие конца советской эпохи к тому времени, когда бюрократию номинально возглавил М.С. Горбачёв. Противоречие это могло быть тогда же разрешено:
· либо путём запуска процесса дебюрократизации СССР и его развития при сохранении всех достижений социализма и освобождении его от бюрократических извращений и ошибок в миропонимании и политике, обусловленных почти что тотальным господством марксизма;
· либо путём разрушения СССР с целью улучшения условий эксплуатации большинства населения паразитическими меньшинствами — внутренними, зарубежными, международными.
Бюрократия предпочла второе, чем наиболее ярко доказала, что она является одной из культурологических скреп, обеспечивающих воспроизводство толпо-«элитаризма» в преемственности поколений.
Следует знать, что средство от возможной бюрократизации Советской власти было известно ещё до Великой октябрьской социалистической революции.
Обратимся к книге В.И. Ленина «Государство и революция», написанной им совместно с Г.Е. Зиновьевым (Апфельбаумом) в Разливе [3] летом 1917 г., изучение которой входило в СССР во все курсы истории КПСС, марксистско-ленинской философии и научного коммунизма.
Т.е. М.С. Горбачёв и другие партийные бюрократы не могли не знать приводимого ниже мнения В.И. Ленина о бюрократии:
«… на примере Коммуны [4] Маркс показал, что при социализме должностные лица перестают быть “бюрократами”, быть “чиновниками”, перестают по мере введения, кроме выборности, ещё и сменяемости в любое время, да ещё СВЕДЕНИЯ ПЛАТЫ К СРЕДНЕМУ РАБОЧЕМУ УРОВНЮ, да ещё замены парламентских учреждений работающими [5], т.е. издающими законы и проводящими их в жизнь. ( … )
Маркс … увидел в практических мерах Коммуны ТОТ ПЕРЕЛОМ, КОТОРОГО БОЯТСЯ И НЕ ХОТЯТ ПРИЗНАТЬ ОППОРТУНИСТЫ ИЗ-ЗА ТРУСОСТИ, ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАНИЯ БЕСПОВОРОТНО ПОРВАТЬ С БУРЖУАЗИЕЙ…» (текст выделен нами при цитировании: он упреждающе характеризует партийно-государственную и хозяйственную бюрократию СССР как изменников делу строительства социализма и коммунизма и приверженцев толпо-«элитаризма»).
В 1980‑е гг. цитирование этого фрагмента из работы создателя Советского государства повергало в молчаливое уныние руководителя любого семинара в системе политучёбы, поскольку:
· цитата обличала весь режим как антинародную паразитическую систему, действующую повсеместно посредством «пешек», в нравственно-этическом отношении аналогичных самомý руководителю семинара,
· для него доказывать, что В.И. Ленин ошибся в этом вопросе и не прав, — было равносильно тому, чтобы самому становиться под бой, в том числе и в случае, если предпринять «наезд» на политического активиста, публично приводящего «не ту» цитату.
Кроме того на втором этапе борьбы с активистом предстояло нарваться на возражение Ф. Энгельса. В псевдосоциалистическом толпо-«элитаризме» оправдание «элитаризации» сферы управления, в которой и возникает бюрократия, восходит к словам одного из социалистов XIX века Е. Дюринга:
«…наряду с удовлетворением требований справедливости будет иметь место ещё добровольное выражение особой признательности и почёта [6] (…) Общество делает самому себе честь, когда отмечает высшие виды деятельности, представляя им умеренную добавку для нужд потребления» (приводится по выдержке в книге: Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг»).
В ответ Ф. Энгельс попросту съязвил:
«И г-н Дюринг тоже делает самому себе честь, когда, соединяя невинность голубя с мудростью змия, так трогательно заботится об умеренном добавочном потреблении для Дюрингов будущего» (Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг»).
В.И. Ленин в «Государстве и революции» подтвердил точку зрения Ф. Энгельса, выдвинув требование установить зарплату чиновникам на уровне средней зарплаты рабочих. Об этих взглядах Ф. Энгельса и В.И. Ленина одинаково (почему?) забывают как их хулители, так и «последователи».
В действительности занятые «высшими видами» деятельности, делают честь себе и благо обществу, когда «высшие виды» деятельности осуществляются без САМОвосхваления и предоставления себе от имени общества «умеренной» добавки для нужд потребления по монопольно высоким «элитарным» стандартам качества: именно этой цели в первое десятилетие Советской власти и служил партмаксимум, ограничивающий доходы партийцев, занятых в сфере управления и в иных престижных вследствие высокой оплаты отраслях деятельности.
Иначе занятые «высшими» видами деятельности творят бесчестье и развращение обществу прежде всего, а потом уж себе — бесчестье, дачу, машину и т.п., доходя до разврата, сладострастного извращения сущности человека и в «элите», и в простонародной «толпе».
О том же говорил Иисус: «Никто не может служить двум господам… Не можете служить Богу и мамоне (богатству)» (Матфей, 24:6).
О том же в Коране: «Последуйте за тем, кто не просит у вас награды и кто на прямом пути» (сура 36:21).
Если же говорить о возможности осуществления в политической жизни общества написанного В.И. Лениным о дебюрократизации власти, обратим внимание на то, что практические меры Парижской коммуны первичны по отношению к описанию их классиками марксизма. И они по сути своей не бредовы:
С точки зрения достаточно общей теории управления Парижская Коммуна низведением зарплаты управленцев к среднему в отраслях «реального сектора» уровню, пыталась замкнуть обратные связи общественного управления на трудящееся большинство, переключив их с замыкания на высокодоходные группы «элит»: как национальной, так и наднациональной трансрегиональной.
Коммуна рухнула, поскольку те, кто был согласен исполнять управленческие обязанности на предлагаемых ею условиях, не обладали необходимой управленческой квалификацией; а обладавшие необходимой управленческой квалификацией, были преисполнены «элитарных» амбиций, видели в парижских рабочих разнуздавшуюся чернь — быдло, которое необходимо было побыстрее загнать обратно в их конуры.
То есть они оказались НРАВСТВЕННО НЕ ГОТОВЫ К ТОМУ, чтобы управлять обществом, исходя из жизненных интересов большинства, и жить при этом так, чтобы слой профессиональных управленцев не выделялся из остального общества своим превосходством по количеству и качеству потребляемой продукции.
Хотя СССР просуществовал гораздо дольше Парижской Коммуны (69 лет [7] и 73 дня — соответственно), причины краха СССР — те же самые: М.С. Горбачёву и возглавляемой им бюрократии нравственные принципы и этика равенства человеческого достоинства, выражающиеся в коллективном труде и потреблении людьми коллективно произведённого ими, были неприемлемы; их паразитическая нравственность и этика вседозволенности и «потреблятства» определили курс и цели перестройки, даже если они были идиотами, не понимавшими, что они творят.
И бюрократия действительно — одна из культурологических скреп воспроизводства толпо-«элитаризма» в преемственности поколений.
В толпо-«элитарном» обществе бюрократия непрестанно возрождается и воспроизводит саму себя в преемственности поколений, поэтому окончательная победа над ней требует не только подавления бюрократии и бюрократов персонально, но прежде всего — подавления и искоренения общественных — культурологических — факторов, воспроизводящих бюрократию в преемственности поколений и возрождающих её после социальных катастроф, в которые бюрократия же и ввергает общество систематически.
[1] Об этом периоде более обстоятельно см. в работе ВП СССР «Иудин грех ХХ съезда» (аналитическая записка из серии «О текущем моменте», № 2 (50), 2006 г.).
[2] Было бы точнее сказать: присваивает себе продукт чужого труда.
[3] Разлив — Сестрорецкий Разлив — искусственное водохранилище, озеро, образовавшееся за плотиной Сестрорецкого завода, построенного во времена Петра I неподалёку от Петербурга на северном берегу Финского залива. На берегу этого озера под видом финского рабочего-косаря в шалаше с 9 июля по 8 августа (григорианского календаря) 1917 г. скрывался В.И. Ленин, после чего он был конспиративно переправлен в Финляндию на паровозе под видом кочегара. В Финляндии В.И. Ленин находился до начала октября 1917 г., после чего до победы октябрьского переворота 7 ноября жил в Петрограде на конспиративном положении.
[4] Парижской Коммуны, 1871 г. (наше пояснение при цитировании).
[5] Парламент — от французского «parle» — говорить, т.е. парламент — говорильня, исторически реально в большинстве случаев — пустая и потому антинародная (наше пояснение при цитировании).
[6] Это означает — «добровольное» признание несправедливости, царящей в обществе в обход контроля сознания его членов: — наше замечание при цитировании.
[7] С 30 декабря 1922 г. по конец декабря 1991 г., когда М.С. Горбачёв «отрёкся» от должности п-РЕЗИДЕНТА СССР.
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ВП СССР