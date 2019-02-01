Бюрократия и нравственность или Истоки трагедии девяностых

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Основы социологииВ так называемых «», «» режимах носителем идейности является «». В Германии во времена третьего рейха бюрократия в качестве «» признавала Гитлера; в СССР — И.В. Сталина, которого в своём кругу бюрократы так и называли — «».В условиях внешне видимого «» и «» может протекать конфликт по поводу существа идейности между проникающим в ряды бюрократии масонством и «».