Информационная война против России
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Федор Тютчев. Май 1867. Избранное.
Информационная война против России
Идея этой статьи навеяна постами неких темных личностей, публикующих на различных сайтах в интернете примеры цитат, якобы принадлежащих известным русским деятелям, в которых унижается достоинство и умственные способности русского народа.
В маленьком исследовании, имевшим своей целью прояснить ситуацию вокруг источников этой лжи, использовался известный поисковик, оказавший неоценимую помощь в установлении истины.
Вот, собственно, те самые лжецитаты, гуляющие по просторам интернета:
Алексей Толстой:«Московия — русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy — the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial). Михаил Булгаков:«Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев.» (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants). Иван Аксаков:«Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства». (How difficult it is to live in Russia, this stinking centre of physical and moral perversity, meanness, deceit and evil). Иван Шмелев:«Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально…готовый в любой момент угнетать все и вся». (The people who hate freedom, adore enslavement, love handcuffs and who are filthy morally and physically, ready to oppress everyone and everything). Философ Владимир Соловьев:«Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован». «И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с мание величия и мание вражды к нему всех и каждого.
Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей…»
А теперь рассмотрим подробно:
1. Aкaдeмик Павлов: «Должен высказать свой
1) С точки зрения физиологии, ложная цитата, приписываемая академику Павлову – абсолютно дилетантская. Даже если отбросить абсолютно бредовое и русофобское первое предложение, услышав которые старичок Павлов, не задумываясь, провел бы экстренную лоботомию воспаленного мозга автора подобного бреда, – то, в третьем постулируется ненормальность связи условного рефлекса и слов.
Хотя, даже люди далекие от науки, понимают – что чем выше нейрофизиологическая организация человека – тем в большей степени он способен на рефлекторные действия на основе речи.
Видимо, сочинитель этой цитаты хуже дрессированной собаки – раз не в состоянии координировать свою деятельность со словами.
Не оправдывая автора и не соглашаясь с цитатой, тем не менее, «опровержение» весьма зыбкое – потому что «ненормальность связи условного рефлекса и слов» больше отдает Фрейдовским определением невроза – «психическая реальность становиться важнее объективной реальности, а мысли воздействуют на невротика также, как на здорового человека реальные объекты реального мира».
К Павлову и условным рефлексам, конечно, притянуто за уши, потому что надо было помянуть Павлова, а где «Павлов», там должен быть и «условный рефлекс», однако явным бредом цитата не является.
2) Обратите внимание на использованное слово – “печальный«, оно будет использоваться и ниже, что говорит о том, что лжецитаты являются продуктом творчества одного и того же человека.
Следовательно, неверно предположение, что цитата выдумана в наше время.
2. Алексей Толстой: «Московия — русь тайги, монгольская, дикая, звериная».
Проверенны труды Алексея Николаевича и Алексея Константиновича.
Проверь в поиске по ссылкам ниже!
Полные собрания сочинений обоих:
http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/
http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_k/
Следовательно, неверно предположение, что цитата выдумана в наше время.
3. Федор Достоевский: «Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения».
Проверь в поиске по ссылкам ниже!
Я сказал, что русских не любят в Европе. Что не любят – об этом, я думаю, никто не заспорит, но, между прочим, нас обвиняют в Европе, всех русских, почти поголовно, что мы страшные либералы, мало того – революционеры и всегда, с какою-то даже любовью, наклонны примкнуть скорее к разрушительным, чем к консервативным элементам Европы.
За это смотрят на нас многие европейцы насмешливо и свысока – ненавистно: им не понятно, с чего это нам быть в чужом деле отрицателями, они положительно отнимают у нас право европейского отрицания – на том основании, что не признают нас принадлежащими к цивилизации.
Что русские действительно в большинстве своем заявили себя в Европе либералами, – это правда, и даже это странно.
Задавал ли себе кто когда вопрос: почему это так? Почему чуть не девять десятых русских, во всё наше столетие, культурясь в Европе, всегда примыкали к тому слою европейцев, который был либерален, к левой стороне, то есть всегда к той стороне, которая сама отрицала свою же культуру, свою же цивилизацию, более или менее конечно (то, что отрицает в цивилизации Тьер, и то, что отрицала в ней Парижская коммуна 71-го года, – чрезвычайно различно)
4. Михаил Булгаков: «Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев.»
Проверь в поиске по ссылкам ниже!
В его диалогах «На пиру богов» один из героев говорит: »На месте шестой части света оказалась зловонная, зияющая дыра. Где же он, великодушный и светлый народ, который влек сердца детской верой, чистотой и незлобивостыо даровитостью и смирением? А теперь — это разбойничья орда убийц, предателей, грабителей, сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и скотстве«. http://predanie.ru/lib/book/74270/
5. Максим Горький: «Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость».
Проверь в поиске по ссылкам ниже!
Максим Горький. О русском крестьянстве. Издательство И. П. Ладыжникова. Берлин, 1922.
https://books.google.ru/books?id=eJoGAwAAQBAJ »Я думаю, что русскому народу исключительно – так же исключительно, как англичанину чувство юмора – свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни.
В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами «психоз», «садизм», словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют. Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа.«
6. Иван Аксаков: «Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства».
Обратите внимание на – физического и морального разврата – никакой русский, да еще во времена Аксакова так не скажет. Русский язык для сочинителя этой фразы не родной, ниже мы еще с этим столкнемся
Проверь в поиске по ссылкам ниже!
Нам приходилось стоять то в малороссийских, то молдаванских деревнях.
Молдаванские хаты еще чище и красивее малороссийских; как бы ни был беден молдаван, хата его убрана коврами и разными домашнего искусного рукоделья тканями, которых даже и не продают. Впрочем, это все труды женские; женщина в этих сторонах деятельна и трудолюбива и несравненно выше мужчины. Омолдаванившийся хохол в десять раз ленивее коренного хохла.
Хозяин моей хаты, отбыв подводную повинность, дня два с видом невыразимой неги пролежал за печью, говоря только от времени до времени: Когда эти государи между собой замирятся!
Вообще вся Херсонская губерния и Бессарабия сильно истощены и разорены войною и неурожаем: хлеба нет вовсе, и другой пищи, кроме мамалыги (кукурузы) и то в малом количестве, нет. Мира желают здесь все, и жители, и ратники, между ними пронесся и держится слух, что Австрия вступает с нами в союз, отказывается пропустить союзников чрез Молдавию и Валахию, и все они этому рады и похваляют австрийцев.
Так тяжела война, так тяжелы жертвы, приносимые с инстинктивною уверенностью в бесплодности их, без всякого одушевления, что – какой бы теперь мир заключен ни был, он принят будет здесь и жителями, и едва ли не большею частью войска с радостью. Я говорю здесь – в России иное. Но и в России как-то свыклись с неудачею.
Когда французы высадились в Крым, то мысль о том, что Севастополь может им достаться, приводила в ужас купцов на Кролевецкой ярмарке, и я помню, как один богач-старик Глазов говорил с искренним жаром, что если Севастополь возьмут, так ведь и я пойду и проч.
Севастополь взят, он не пошел и не пойдет. – Но дальше. – В Волонтеровке, селении, населенном казаками Дунайского войска, большею частью молдаванами, нашли мы только человек 50 мужчин, 700 человек в службе.
– Здесь в Бендерах главный начальник комендант крепости генерал-лейтенант Ольшевский, человек добрейший, толстейший, русский человек в полном смысле, т.е. представляющий в себе соединение мужества, добродушия, радушия, простоты, смирения с тем, что составляет необходимую принадлежность всякого русского человека действующего, не в крестьянской общине живущего.
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7. Иван Тургенев: «Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете».
Проверь в поиске по ссылкам ниже!
8. Иван Шмелев: «Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально…готовый в любой момент угнетать все и вся».
Обратите внимание опять, как и в случае с Аксаковым используется то же словосочетание – физического и морального – никакой русский, да еще во времена Шмелева так не говорил. Русский язык для сочинителя этой фразы не родной, ниже мы еще с этим столкнемся.
Проверь в поиске по ссылкам ниже!
9. Александр Пушкин: «Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли».
Цитата якобы принадлежащая Пушкину содержит семантические ошибки. Что может означать только одно – русский язык для сочинителя этой фразы не родной.
Проверь в поиске по ссылкам ниже!
Перевод в собрании сочинений: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние«. http://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1831_37/01text/1836/1928_740.htm
10. Философ Владимир Соловьев: «Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован». «И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с мание величия и мание вражды к нему всех и каждого.
Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.
Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей…»
1) Обратите внимание на использование, как и в случае с Павловым, слова – печальный, что говорит о том, что лжецитаты продукт творчества одного и того же человека.
2) Явная метафора (иносказательное навязывание версии), в ее психотерапевтическом и пропагандистском понимании, августовских событий 2008 г. в трактовке грузинских властей.
Проверь в поиске по ссылкам ниже!
В. С. Соловьев. Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния http://az.lib.ru/s/solowxew_wladimir_sergeewich/text_1892_mnimye_mery.shtml
»Представим себе человека, от природы здорового сильного, умного, способного и незлого,– а именно таким и считают все, и весьма справедливо, наш русский народ.
Мы узнаём, что этот человек или народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован. Если мы хотим ему помочь, то, конечно, прежде всего постараемся узнать, в чем дело, отчего он попал в такое жалкое положение.
И вот мы узнаём, что он, в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения.
Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам – а врагами своими он считает всех соседей«.
Информационная воздействие
Мы все слышали такое слово как пропаганда и паблик рилейшнз, проще говоря связи с общественностью. Отбросим обсуждение вопроса о том, насколько эти два понятия различаются между собой, лучше обратим внимание на то, что их объединяет. В обоих случаях оба термина подразумевают некое производство и доставку определенным образом сконструированных информационных сообщений конечному слушателю или потребителю.
При этом главной задачей любого пропагандиста или PR специалиста (кому как нравиться!) является прогнозируемое изменение в поведении или состоянии конечного потребителя информации, будь то нестерпимое желание летать самолетами определенной авиакомпании или же внезапное возникновение положительных эмоции по отношению к какой-либо организации и т.д.
Доверие к информации
Но как бы там ни было – в своей глубинной основе связей с общественностью все равно лежит, то самое, древнее искусство публичного выступления и убеждения.
Что говорили древние по поводу доверия и его роли в процессе убеждения? Величайший грек всех времен – Аристотель, выделил в этом вопросе три причины, которые, будучи представлены вместе, заставляют нас верить без доказательств.
Это разум, порядочность и хорошее отношение к нам. В процессе развития и социализации, а также приобретения жизненного опыта, человек убеждается, что окружающие могут не заслуживать доверия по одной или нескольким этим причинам. Аристотель считал, что неверные рассуждения являются результатом:
- неразумности говорящего,
- или же верно рассуждая, индивидум, в следствие своей непорядочности лжет,
- или же разумный и честный человек, но плохо относящийся к нам, может не дать лучшего совета, хотя и знает в чем он состоит.
Будем ли мы полностью доверять советам человека неразумного, но порядочного и находящегося в хороших отношениях с нами? А умного, но лгуна? Или к примеру, поверим ли мы разумному и порядочному, но испытывающему недобрые чувства по отношению к нам?
Теперь стоит упомянуть об известных и знаменитых личностях, чьим высказываниям мы склонны доверять без особых доказательств. Эти люди, как правило долго и упорно работали, в результате доказали всем свою разумность и порядочность, а также по большей части, и хорошее отношение к обществу. То есть заслужили определенный авторитет.
В PR для них существует специальный термин – лидеры мнения.
Если углубляться совсем уже в дебри науки, то восприятие авторитета обусловленно закономерностями человеческого мышления, а именно стремлению человеческого разума к обобщению. На это есть веские основания. Мы бы, вероятно, затрачивали большие умственные усилия, вынужденные постоянно размышлять о намерениях, разумности и порядочности близких нам людей – как мы делаем оценивая незнакомых или малознакомых.
Дискредитация источника
А теперь о том, как поступают специалисты в области PR и пропаганды в условиях жестких конкурентных ситуаций, когда за сознание аудитории борются два и более источника информации, а особых регламентирующих правил нет.
Я имею ввиду, так называемые, информационные войны, которые как правило, являются продуктом инфомационного обеспечения определенных политических акций. Помимо целого ряда мер, пропагандисты пытаются подорвать доверие к соперничающим источникам информации, одновременно максимально поднять рейтинг доверия к своим. Дискредитировать доверие аудитории, тем самым увеличивая вероятность отказа принятия сведений, согласно Аристотелю, будут любые сомнения слушателей в:
- Разумности источника
- Порядочности (честности, нравственности, внешний вид и т.д.)
- Благорасположенности (добрые намерения, хорошее отношение к целевой аудитории)
В свете вышесказанного, представляется полезным проанализировать семантическую направленность лжецитат на предмет дестабилизации доверия по каждому из трех параметров.
1. Aкaдeмик Павлов: «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами».
2. Алексей Толстой: «Московия — русь тайги, монгольская, дикая, звериная».
3. Федор Достоевский: «Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения».
4.Михаил Булгаков: «Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев.»
5. Максим Горький: «Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость».
6. Иван Аксаков: «Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства».
7. Иван Тургенев: «Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете».
8. Иван Шмелев: «Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально…готовый в любой момент угнетать все и вся».
9. Александр Пушкин: «Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли».
10. Философ Владимир Соловьев писал: » русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован«. «И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с мание величия и мание вражды к нему всех и каждого.
Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей…»
Очевидно, каждая лжецитата, несет в себе заложенное создателями, семиотическое послание, с задачей внедрения в сознание конечной целевой аудитории тонко сконструированного мифа, принятие которого, объектом коммуникативного воздействия – исключает в принципе, любую форму проявления доверия к русским и России.
Структура мифа, непосредственно подменяет и искажает три основополагающие параметра доверия, как фактора положительного восприятия.
Еще один аспект, на который необходимо обратить внимание – лжецитаты приписываются видным деятелям литературы и науки, широко известным не только в России, но и конечно, по всему миру, то есть обладающих значительным и заслуженным авторитетом, а потому пользующимся необходимым кредитом доверия по умолчанию (в том, числе, как знатоки своего народа). – что многократно усиливает эффективность подобного коммуникационного сообщения направленного на дискредитацию доверия к информационному сообщению исходящего не только от официальных властей России, но так же от отдельного гражданина в частности. (При условии, что целевая аудитория – адресат подобного сообщения – иностранная).
Таким образом, принимая во внимание тщательность подготовки английских вариантов лжецитат, а также выявленную четкую внутреннюю семиотическую организацию высказываний, можно сделать вывод, что целевой аудиторий предпринятого пропагандистского воздействия является население западных стран, а также русскоговорящего ближнего зарубежья.
Необходимость подобных действий со стороны инициализаторов, обусловлена задачами по внедрению в массовое сознание мифологических фигур – стойко дискредитирующих любые политические действия России.
Стыд – лучшее оружие информационной войны
Краеугольный камень эффективного коммуникативного воздействия, приводящий к фантастическим по своей результативности результатам – конечно же стыд. Лично я бы назвал его – волшебной палочкой работников инженерии душ человеческих.
В современной психологии существует множество определений этого эмоционального состояния. Но все же предлагаю остановиться на аристотелевском определении. А именно: стыд – некоторого рода страдание по поводу зол настоящих, прошедших и будущих, которые, как представляется, влекут за собой бесчестье.
В чем же заключается его притягательность для PR специалистов в области информационных войн? Ну, как минимум, испытывать стыд очень неприятно. Вы наверняка можете вспомнить пару случаев в своей жизни, когда вам было стыдно. Не очень комфортное ощущение?
Человеку свойственно использовать любую возможность, для того, что-бы избежать подобных состояний. Это очень хорошо знают… продавцы!
Однажды я наблюдал как в ювелирном магазине, продавщица за прилавком, сделала вид, что устала отвечать на вопросы покупателя и воскликнула: «Ну что вы мне голову морочите.. Так и скажите, вам это не по карману». Естественно, человек ушел с покупкой. Хотя и очень недовольный.
В данной ситуации перед покупателем встала диллема – испытывать стыд перед продавцом (некое бесчестье) или же вернуть, уже утерянное, мифическое уважение, на которое мы все изначально расчитываем устанавливая контакт, приняв неявное предложение сделать покупку, потратив последние сбережения, в ущерб своим интересам. Насколько стыд определяет наше поведение на публике, хорошо иллюстрируют исследования конформизма (эффекта подчиненности общепринятому мнению), проводимые в рамках социальной психологии.
Если 10 уважаемых и обладающих авторитетом для субъекта, человек будут с убеждением доказывать, что белое – это черное, а черное – это белое, более чем в половине случаях испытуемые соглашаются, благодаря сильной мотивации избегать стыда, связанного с «потерей лица» в присутствии тех, чье мнение о себе им не безразлично.
Таким же образом, и в рамках более широкого коммуникативного воздействия, чрезвычайно удачной идеей будет помощь целевой аудитории в достижении эмоционального состояния стыда, что, само по себе, сделает аудиторию высоковнушаемой, то есть готовой принять, фактически, любое предложение извне, от субъекта, инициировавшего состояние фрустрации, лишь бы компенсировать образовавшийся внутренний дискомфорт.
В этой связи, правомерен вопрос, какие эмоциональные переживания испытывает, гражданин России, читая подобные вещи, якобы из под пера, весьма уважаемых соотечественников? Полагаю, что превалирующим ощущением, из всего набора чувств, будет стыд. В этом кроется, и я не преувеличу, если скажу, угроза национальной безопасности любого государства, так как делает население страны зависимым от внешнего одобрения.
Следовательно, вторым важным компонентом, оказания коммуникативного воздействия посредством лжецитат, является управление общественным мнением России, так как достижение эмоционального ощущения стыда в масштабах всех нации, и повышения уровня общественной саморефлексии, серьезно повышает шансы принятия желательной для заказчика точки зрения.
Вывод
Таким образом, сборник лжецитат известных людей России – инспирирован и распространен человеком, как минимум не живущим в России, и русский язык для которого не является родным, причем сложности со словарным запасом и явный недостаток в образовании, не позволили данному субъекту отказаться от словесных штампов даже при написании 10 предложений.
Простой анализ дат появления в индексе поисковика Google этой лжи, показал, что:
(I.) Цитаты, ЯКОБЫ принадлежащие видным деятелям науки и литературы, опубликованы на сайтах, где есть формы свободного добавления комментариев, причем все даты публикаций не ранее 07.2008, то есть массированная атака лжи и клеветы началась примерно за месяц до варварского уничтожения жителей Южной Осетии.
(II.) Отправной точкой распространения лжецитатника является тбилисский проправительственный сайт sakartvelo.info.
Следовательно, массовый вброс лжецитат известных россиян в интернет был произведен за месяц до планируемой военной интервенции грузинской армии на территорию Абхазии и Южной Осетии, в качестве информационного обеспечения события, и имел своей первоочередной целью формирование общественного мнения на Западе и на пространстве бывшего Советского Союза в нужном руководству Грузии ключе, что являлось бы важным шагом по блокаде и нейтрализации вероятных военно-политических ответов России.
Второй немаловажной задачей можно назвать попытку провоцирования у части россиян ощущения стыда, с последующей проекцией высокосуггестивных состояний, паралельно с фиксацией на своих версиях событий.
С уверенностью можно утверждать, что масштабы информационного воздействия режима Саакашвили во время августовских событий, были гораздо шире, нежели сочинение лжецитат, поэтому цели, методы и средства той информационной войны еще ждут своего освещения.
Вообще, следует отметить, подобные пропагандистские действия в отношении целого народа невозможно назвать иначе, как фашизм. Полагаю, в российском обществе не должно оставаться сомнений в истинном лице грузинской политической элиты.
Источник.
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Не только против России информационная война. Война идет против свободного разума и сознания людей, как такового. Что убили в США и Европе, превратив людей в безвольных, но самодовольных исполнителей, возрождается в России. И Россия становится примером всему остальному миру. Потому и боятся.