Информационная война против России

1) С точки зрения физиологии, ложная цитата, приписываемая академику Павлову – абсолютно дилетантская. Даже если отбросить абсолютно бредовое и русофобское первое предложение, услышав которые старичок Павлов, не задумываясь, провел бы экстренную лоботомию воспаленного мозга автора подобного бреда, – то, в третьем постулируется ненормальность связи условного рефлекса и слов.



Хотя, даже люди далекие от науки, понимают – что чем выше нейрофизиологическая организация человека – тем в большей степени он способен на рефлекторные действия на основе речи.



Видимо, сочинитель этой цитаты хуже дрессированной собаки – раз не в состоянии координировать свою деятельность со словами.

Не оправдывая автора и не соглашаясь с цитатой, тем не менее, «опровержение» весьма зыбкое – потому что «ненормальность связи условного рефлекса и слов» больше отдает Фрейдовским определением невроза – «психическая реальность становиться важнее объективной реальности, а мысли воздействуют на невротика также, как на здорового человека реальные объекты реального мира».



К Павлову и условным рефлексам, конечно, притянуто за уши, потому что надо было помянуть Павлова, а где «Павлов», там должен быть и «условный рефлекс», однако явным бредом цитата не является.

2) Обратите внимание на использованное слово – “печальный«, оно будет использоваться и ниже, что говорит о том, что лжецитаты являются продуктом творчества одного и того же человека.

Уточнение . В действительности, цитата известна из статьи Н. А. Гредескул. Условные рефлексы и революция / Звезда. 1924. № 3. С. 152 «Вообще, – закончил академик Павлов, – я должен высказать свой печальный взгляд на русского человека – он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность, как таковую. Для него существуют только слова. Его «условные» рефлексы координированы не с действительностью, а со словами» http://www.ljplus.ru/img4/t/e/tervby/Zvezda1924_3.jpg

Следовательно, неверно предположение, что цитата выдумана в наше время.

2. Алексей Толстой: «Московия — русь тайги, монгольская, дикая, звериная».

Проверенны труды Алексея Николаевича и Алексея Константиновича.

Никогда ничего подобного оба писателя не говорили и не писали.

Проверь в поиске по ссылкам ниже!

Полные собрания сочинений обоих:

http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/

http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_k/

Уточнение : В действительности, цитата взята из сборника „The Slavonic and East European Review“. Vol. XIX, 1940. P. 71: »the Russia of the Taiga, the animal Russia, the fanatic Russia, the Mongol Tartar Russia«, и является вольным изложением мыслей А. К. Толстого в статье В. Шульгина. https://books.google.ru/books?id=vaDVAAAAMAAJ

Следовательно, неверно предположение, что цитата выдумана в наше время.

3. Федор Достоевский: «Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения».

Фраза вырвана из контекста. Достоевский критично размышляет о европейском взгляде на русских.

Проверь в поиске по ссылкам ниже!

Дневник писателя. 1876 год

Я сказал, что русских не любят в Европе. Что не любят – об этом, я думаю, никто не заспорит, но, между прочим, нас обвиняют в Европе, всех русских, почти поголовно, что мы страшные либералы, мало того – революционеры и всегда, с какою-то даже любовью, наклонны примкнуть скорее к разрушительным, чем к консервативным элементам Европы.



За это смотрят на нас многие европейцы насмешливо и свысока – ненавистно: им не понятно, с чего это нам быть в чужом деле отрицателями, они положительно отнимают у нас право европейского отрицания – на том основании, что не признают нас принадлежащими к цивилизации.



Они видят в нас скорее варваров, шатающихся по Европе и радующихся, что что-нибудь и где-нибудь можно разрушить, – разрушить лишь для разрушения, для удовольствия лишь поглядеть, как всё это развалится , подобно орде дикарей, подобно гуннам, готовым нахлынуть на древний Рим и разрушить святыню, даже без всякого понятия о том, какую драгоценность они истребляют.



Что русские действительно в большинстве своем заявили себя в Европе либералами, – это правда, и даже это странно.



Задавал ли себе кто когда вопрос: почему это так? Почему чуть не девять десятых русских, во всё наше столетие, культурясь в Европе, всегда примыкали к тому слою европейцев, который был либерален, к левой стороне, то есть всегда к той стороне, которая сама отрицала свою же культуру, свою же цивилизацию, более или менее конечно (то, что отрицает в цивилизации Тьер, и то, что отрицала в ней Парижская коммуна 71-го года, – чрезвычайно различно)

4. Михаил Булгаков: «Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев.»

Никогда и ничего подобного Булгаков не говорил и не писал.

Проверь в поиске по ссылкам ниже!

Полное собрание сочинений

Уточнение . В действительности, изначально автором цитаты указывался Булгаков без уточнения имени. Имелся в виду философ Сергей Булгаков.



В его диалогах «На пиру богов» один из героев говорит: »На месте шестой части света оказалась зловонная, зияющая дыра. Где же он, великодушный и светлый народ, который влек сердца детской верой, чистотой и незлобивостыо даровитостью и смирением? А теперь — это разбойничья орда убийц, предателей, грабителей, сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и скотстве«. http://predanie.ru/lib/book/74270/

5. Максим Горький: «Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость».

Никогда и ничего подобного Горький не говорил и не писал.

Проверь в поиске по ссылкам ниже!

Полное собрание сочинений

Уточнение . В действительности, речь идёт о статье, не вошедшей в собрание сочинений.

Максим Горький. О русском крестьянстве. Издательство И. П. Ладыжникова. Берлин, 1922.

https://books.google.ru/books?id=eJoGAwAAQBAJ »Я думаю, что русскому народу исключительно – так же исключительно, как англичанину чувство юмора – свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни.



В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами «психоз», «садизм», словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют. Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа.«

6. Иван Аксаков: «Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства».

Фраза вырвана из контекста и модифицирована. Аксаков сокрушается по поводу неудач России в Крымской войне и винит в этом взяточничество.

Обратите внимание на – физического и морального разврата – никакой русский, да еще во времена Аксакова так не скажет. Русский язык для сочинителя этой фразы не родной, ниже мы еще с этим столкнемся

Проверь в поиске по ссылкам ниже!

Письма к родным. (1849-1856)

Нам приходилось стоять то в малороссийских, то молдаванских деревнях.



Молдаванские хаты еще чище и красивее малороссийских; как бы ни был беден молдаван, хата его убрана коврами и разными домашнего искусного рукоделья тканями, которых даже и не продают. Впрочем, это все труды женские; женщина в этих сторонах деятельна и трудолюбива и несравненно выше мужчины. Омолдаванившийся хохол в десять раз ленивее коренного хохла.



Хозяин моей хаты, отбыв подводную повинность, дня два с видом невыразимой неги пролежал за печью, говоря только от времени до времени: Когда эти государи между собой замирятся!



Вообще вся Херсонская губерния и Бессарабия сильно истощены и разорены войною и неурожаем: хлеба нет вовсе, и другой пищи, кроме мамалыги (кукурузы) и то в малом количестве, нет. Мира желают здесь все, и жители, и ратники, между ними пронесся и держится слух, что Австрия вступает с нами в союз, отказывается пропустить союзников чрез Молдавию и Валахию, и все они этому рады и похваляют австрийцев.



Так тяжела война, так тяжелы жертвы, приносимые с инстинктивною уверенностью в бесплодности их, без всякого одушевления, что – какой бы теперь мир заключен ни был, он принят будет здесь и жителями, и едва ли не большею частью войска с радостью. Я говорю здесь – в России иное. Но и в России как-то свыклись с неудачею.



Когда французы высадились в Крым, то мысль о том, что Севастополь может им достаться, приводила в ужас купцов на Кролевецкой ярмарке, и я помню, как один богач-старик Глазов говорил с искренним жаром, что если Севастополь возьмут, так ведь и я пойду и проч.



Севастополь взят, он не пошел и не пойдет. – Но дальше. – В Волонтеровке, селении, населенном казаками Дунайского войска, большею частью молдаванами, нашли мы только человек 50 мужчин, 700 человек в службе.



– Здесь в Бендерах главный начальник комендант крепости генерал-лейтенант Ольшевский, человек добрейший, толстейший, русский человек в полном смысле, т.е. представляющий в себе соединение мужества, добродушия, радушия, простоты, смирения с тем, что составляет необходимую принадлежность всякого русского человека действующего, не в крестьянской общине живущего.



– Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов – отцов и благодетелей взяточников! Не по поводу Ольшевского написал я эти строки, я его не знаю, но в моем воображении предстал весь образ управления, всей махинации административной .

7. Иван Тургенев: «Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете».

Никогда и ничего подобного Тургенев не говорил и не писал.

Проверь в поиске по ссылкам ниже!

Полное собрание сочинений

Уточнение . В действительности, цитата значительно искажена. В романе «Новь» Тургенев писал: »Известное, хоть не совсем понятное дело: русские люди – самые изолгавшиеся люди в целом свете , а ничего так не уважают, как правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей «.

8. Иван Шмелев: «Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально…готовый в любой момент угнетать все и вся».

Никогда и ничего подобного Шмелев не говорил и не писал.

Обратите внимание опять, как и в случае с Аксаковым используется то же словосочетание – физического и морального – никакой русский, да еще во времена Шмелева так не говорил. Русский язык для сочинителя этой фразы не родной, ниже мы еще с этим столкнемся.

Проверь в поиске по ссылкам ниже!

Полное собрание сочинений

9. Александр Пушкин: «Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли».

Никогда и ничего подобного Пушкин не говорил и не писал.

Цитата якобы принадлежащая Пушкину содержит семантические ошибки. Что может означать только одно – русский язык для сочинителя этой фразы не родной.

Проверь в поиске по ссылкам ниже!

Полное собрание сочинений

Уточнение . В действительности, цитата А. С. Пушкина сильно исковеркана. Оригинальный язык фразы, действительно, не русский, а французский, который Пушкин знал в совершенстве: Il faut bien avouer que notre existence sociale est une triste chose. Que cette absence d’opinion publique, cette indifférence pour tout ce qui est devoir, justice et vérité, ce mépris cynique pour la pensée et la dignité de l’homme, sont une chose vraiment désolante.



Перевод в собрании сочинений: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние«. http://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1831_37/01text/1836/1928_740.htm

10. Философ Владимир Соловьев: «Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован». «И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с мание величия и мание вражды к нему всех и каждого.



Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.



Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей…»

Никогда и ничего подобного Соловьев не говорил и не писал.

1) Обратите внимание на использование, как и в случае с Павловым, слова – печальный, что говорит о том, что лжецитаты продукт творчества одного и того же человека.

2) Явная метафора (иносказательное навязывание версии), в ее психотерапевтическом и пропагандистском понимании, августовских событий 2008 г. в трактовке грузинских властей.

Проверь в поиске по ссылкам ниже!

Полное собрание сочинений

Уточнение . В действительности, цитата взята из статьи

В. С. Соловьев. Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния http://az.lib.ru/s/solowxew_wladimir_sergeewich/text_1892_mnimye_mery.shtml

»Представим себе человека, от природы здорового сильного, умного, способного и незлого,– а именно таким и считают все, и весьма справедливо, наш русский народ.



Мы узнаём, что этот человек или народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован. Если мы хотим ему помочь, то, конечно, прежде всего постараемся узнать, в чем дело, отчего он попал в такое жалкое положение.



И вот мы узнаём, что он, в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения.



Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам – а врагами своими он считает всех соседей«.