Информационная война против России

Идея этой статьи навеяна постами неких темных личностей, публикующих на различных сайтах в интернете примеры цитат, якобы принадлежащих известным русским деятелям, в которых унижается достоинство и умственные способности русского народа.



В маленьком исследовании, имевшим своей целью прояснить ситуацию вокруг источников этой лжи, использовался известный поисковик, оказавший неоценимую помощь в установлении истины.



Вот, собственно, те самые лжецитаты, гуляющие по просторам интернета:

Алексей Толстой: «Московия — русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy — the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial).

Михаил Булгаков: «Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев.» (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants).

Иван Аксаков: «Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства». (How difficult it is to live in Russia, this stinking centre of physical and moral perversity, meanness, deceit and evil).

Иван Шмелев: «Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально…готовый в любой момент угнетать все и вся». (The people who hate freedom, adore enslavement, love handcuffs and who are filthy morally and physically, ready to oppress everyone and everything).