США начали информационную войну против России

А. Усанин

Госдепом США выделено 70 млрд. $ для свержения В.В. Путина.

Их отрабатывают наёмники в социальных сетях, которые играют во всякие профессии и различные слои населения: обиженные **, называющие себя медработниками, дедушками, бабушками, лицами любой национальности, многодетными мамами и папами, учителями, пенсионерами и т.д.

Работают в группах и различных темах по 5 человек. В каждой такой группе, есть психолог и аналитик. Используют, специально заготовленную и искаженную, но с виду правдивую информацию. Переспорить их попросту невозможно, они при споре скопом набрасываются на Вас и создают иллюзию, что недовольных в России большинство.

Смысл их постов заключается в том, что в них будет осуждаться и искажаться всё, что происходит в России. Например, олимпиада представляется, как показушное мероприятие, направленное на растранжиривание финансовых госсредств. Вас постоянно будут настраивать на то, что олимпиада проведена для "поднятия авторитета Путина" в мире. Вам будут приводиться финзатраты на олимпиаду и полную их неокупаемость, разрушаемость олимпийских объектов и т.д.



Аналогично будет осуждаться все, что делается в стране: дороги, новые предприятия, добыча и реализация полезных ископаемых, нефти, газа, золотой фондстраны, финансовой помощи Новороссии и т.д. и т.п. Все посты, обычно, будут заканчиваться призывами о консолидации общества, против нищеты народа и против Путина с его личной и богатой жизнью.

Обязательно, частично в их постах используется и правдивая информация, но на том и держится любая дезинформация! Всё, что пишут представители ГОСДЕПа, профессионально сфабрикованно и специально подтасованые факты, для соцсетей России. Они используют всякие термины, как "Честное государство, Нищета народа, Разворовали Россию, Зажрались Госправители".

Затрагивается тема ЖКХ, Пенсий, Пособий, Медицина, Образование, Полиция, финансирование наших регионов и других стран, межнациональные вопросы, рост цен, судебная система, экология и т.д.

В эту дискуссию, будут подключаться и проживающие в России – представители пятой колонны. Их цель – убедить россиян в правоте их доводов и спровоцировать неприязнь к власти. Госдепартамент через санкции пытается создать в России социальные проблемы, чтобы обвинить в этом В.В. Путина.

США начали информационную войну против России. Друзья, единомышленники, пожалуйста помогайте распространять этот пост в других темах и в других соцсетях. Пусть каждый, кто согласен с вышеизложенным, поможет распространять этот пост, а не будет впустую тратить свое время на перепалку с этими провокаторами.

А. Усанин

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com