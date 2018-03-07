США начали информационную войну против России
А. Усанин
Госдепом США выделено 70 млрд. $ для свержения В.В. Путина.
Их отрабатывают наёмники в социальных сетях, которые играют во всякие профессии и различные слои населения: обиженные **, называющие себя медработниками, дедушками, бабушками, лицами любой национальности, многодетными мамами и папами, учителями, пенсионерами и т.д.
Работают в группах и различных темах по 5 человек. В каждой такой группе, есть психолог и аналитик. Используют, специально заготовленную и искаженную, но с виду правдивую информацию. Переспорить их попросту невозможно, они при споре скопом набрасываются на Вас и создают иллюзию, что недовольных в России большинство.
Смысл их постов заключается в том, что в них будет осуждаться и искажаться всё, что происходит в России. Например, олимпиада представляется, как показушное мероприятие, направленное на растранжиривание финансовых госсредств. Вас постоянно будут настраивать на то, что олимпиада проведена для "поднятия авторитета Путина" в мире. Вам будут приводиться финзатраты на олимпиаду и полную их неокупаемость, разрушаемость олимпийских объектов и т.д.
Аналогично будет осуждаться все, что делается в стране: дороги, новые предприятия, добыча и реализация полезных ископаемых, нефти, газа, золотой фондстраны, финансовой помощи Новороссии и т.д. и т.п. Все посты, обычно, будут заканчиваться призывами о консолидации общества, против нищеты народа и против Путина с его личной и богатой жизнью.
Обязательно, частично в их постах используется и правдивая информация, но на том и держится любая дезинформация! Всё, что пишут представители ГОСДЕПа, профессионально сфабрикованно и специально подтасованые факты, для соцсетей России. Они используют всякие термины, как "Честное государство, Нищета народа, Разворовали Россию, Зажрались Госправители".
Затрагивается тема ЖКХ, Пенсий, Пособий, Медицина, Образование, Полиция, финансирование наших регионов и других стран, межнациональные вопросы, рост цен, судебная система, экология и т.д.
В эту дискуссию, будут подключаться и проживающие в России – представители пятой колонны. Их цель – убедить россиян в правоте их доводов и спровоцировать неприязнь к власти. Госдепартамент через санкции пытается создать в России социальные проблемы, чтобы обвинить в этом В.В. Путина.
США начали информационную войну против России. Друзья, единомышленники, пожалуйста помогайте распространять этот пост в других темах и в других соцсетях. Пусть каждый, кто согласен с вышеизложенным, поможет распространять этот пост, а не будет впустую тратить свое время на перепалку с этими провокаторами.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
что за чушь?Путин спасения для США..(((((((А вот Грудинин-это похоронщик США..а про суммы ,якобы выделенные для свержение путина-это вообще смешно(((((хорошо что не триллион выписали(((ну так.для важности ..
loading...
Вы меня забавляете. Более половины желающих прийти на выборы в интернете не бывают. Да и здесь вас не большинство, постоянно появляющиеся пользователи с кармой и известностью чуть более нуля, причем не умеющие обсудить другие проблемы кроме выборов.
loading...
Есть, есть уже такие…
В “ОК” уже появились… наши уличные “продвинутые” тетеньки постоянно жене звонят – а ты читала? а ты смотрела? – в стиле “все пропало, все пропало… гипс снимают, клиент уезжает…”
Приходится вмешиваться и разъяснять…;))
loading...
Это же так просто разъяснить, что нам нафиг не нужно образование и медицина, “Платон” – это здорово, а виолончель действительно стоила 2 млрд. долларов, это достойная инвестиция, а все, кто скидывался на неё, были счастливы и делали это добровольно, да и вообще гордость берёт за страну, как только представишь себе, как любовница главы гос.корпорации получает в подарок яхту более чем за 100 млн евро и рассекает на ней, показывая, что Россия – это звучит гордо. Вот что значит сильная и богатая страна, вставшая с колен!
loading...
Ночью как то, включила тв, а там теледебаты и Собчак там жжёт :-) . Подала на Путина в суд, за то, что так долго у власти, рот ни закрывает и такие помои льёт, что нам до неё далеко, ой как далеко…..
И что это она в американской поездке нахваталась, ну круто. Все в студии замерли, ведущий застыл, а она ему, что это вы так застыли, а он о ни сразу ответил. Жереновский стал нервно плечами пожимать. Ночное шоу на канале “Россия1″
Вот ни знаю у них всегда так весело?
loading...
Слишком непростая ситуация. Предлагаю вышестоящим инопланетным цивилизациям Светлых Сил, которые на стороне народа принять участие в обработке информации и корректировке векторов целей будущего народа.
P.S. Вот и всё, никакого госдепа.
loading...
Предлагаю написать икону Светлого воина Левашова и молится ему за вразумление народа, правительства и ниспослания победы над супостатами!
loading...
Как это я не догадался раньше, спасибо за подсказку, тролль.
loading...
“В эту дискуссию, будут подключаться и проживающие в России – представители пятой колонны”! Ну и где ваше ФСБ? Вон мужик выложил фото с парада Победы и тут же ФСБ увидело пропаганду фашизма. а тут кто мешает? Пятая колона да же не шифруется и работают совершенно открыта и легально! А раз их никто не трогает. значит это кому то в России надо!
loading...
“Вон мужик выложил фото с парада Победы и тут же ФСБ увидело пропаганду фашизма” – мужику сделали “внушение” не за фото, а за комментарий к ней – Навальный как всегда наврал! И причем здесь ФСБ?
loading...
Олег, вышестоящие и инопланетные Вас уже услышали, Ваше предложение обсуждается на Совете Галактики, пока что не пришли к единому мнению.
70млрд, а говорят свержение Януковича обошлось дешевле, и намного.
Россия она и есть Россия, там и масштабы не те, и деньги не те.
Там ещё и люди не те… вот ведь в чём фокус.
loading...
В 1945 НАЧАЛИ И НИ НА ДЕНЬ НЕ ПРЕКРАЩАЛИ.
На выступление Путина их присутствие тут просто зашкалило.
loading...
О планах по расширению количества крылатых ракет и наземных баз в Европе заявляли представители Пентагона уже три года назад в период Администрации Обамы как ответ на так называемую «агрессию со стороны России» (манифест, 9 июня 2015). На сегодняшний день с администрацией Tрампа, план является официально подтвержденным.
В бюджет 2018 года Конгрессом США внесено финансирование так называемой «программы по разработке и развитию крылатых ракет, запущенных с наземных мобильных установок на базе колёсного шасси». Это ракеты с ядерной способностью и радиусом воздействия (от 500 до 5500 км), одна подобная ракета эквивалентна 112 ядерным ракетам Круиз, построенных США в зоне города Комизо (Сицилия) ещё в 80-х годах. Которые согласно принятому Договору по ядерным силам средней дальности(Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty) в 1987 году были ликвидированы, вместе с баллистическими ракетами Першинг – 2 построенными США в Германии и советскими ракетами SS-20 построенными в СССР. Договор который запрещал распространение наземных ракетоносителей для ракет со средней дальностью с промежутком от 500 до 5500 км.
На сегодняшний день Вашингтон обвиняя Москву в том, что она выстраивает ракеты этой категории, заявляет, что: 《Если Россия будет продолжать нарушать Договор INF, США не будут более связаны принятыми обязательствами в договоре», другими словами США будут свободны в своей деятельности по строительству наземных баз и установкой ядерных ракет промежуточного радиуса в Европе.》
США игнорируется так же тот определяющий факт, что: русские ракеты (допущенного промежуточного радиуса) установлены с оборонительной целью на собственной российской территории, в то время как те же американские ракеты промежуточного радиуса установливаются с целью нападения на Россию на Европейской территории. Это как если бы Россия установила в Мексике свои ядерные ракеты, направленые на территорию США.
Поскольку эскалация США и НАТО продолжается, становится все более вероятным строительство установок ракетоносителей для такого типа ядерных ракет в Европе. Между тем в начале февраля Украина уже заявила о первых испытаниях собственной крылатой ракеты наземного базирования, естественно реализованной с помощью США.
Новые ядерные американские ракеты – являются оружием более высокой по скоростной и целевой мощности по сравнению с ракетами Круиз 80-го года выпуска – которые планируется установить в Италии и вероятно также в странах Восточной Европы, дополнительно к ядерным бомбам США B61-12, которые планируется поставить в Италию и другие страны к 2020.
Ракеты Круиз новой разработки с большой вероятностью, снова будут позиционированны на Сицилии, не обязательно снова в Комизо, на острове уже существуют две подобные установки на военных базах США первостепенной стратегической важности. Вторая база после Комизо – станция MUOS находиться в зоне Нишеми (Сицилия) является одной из четырёх основных пунктов в мировой системе спутникового наблюдения, которая связывает единой сетью командования все военныe объекты США находящиeся в любой точке мира, в том числе и ядерныe, (2 подобных пункта находятся в США, 1 в Австралии и 1 на Сицилии). Противоракетная станция Jtags в зоне города Сигонелла (Сицилия) служащая пунктом по получению и передачи данных с американского спутниковогo «щита» уже в ближайшее время станет оперативной. Это одна из пяти американских станций мировой противоракетной спутниковой системе защиты (остальные станции находятся в США, в Саудовской Аравии, Южной Корее и Японии).
Данная стационарная станция, служит не только для противоракетной защиты, но также может использоваться в операциях подразумевающих атакующий характер действий, с пунктами современного управления расположеными в Италии.
Пентагон в своём отчете «Nuclear Posture Review 2018»поясняет: «США – устанавливая ядерное оружие на развернутых передовых базах в Европе делается это для защиты НАТО. Эти ядерные силы являются основой политической и военной связи между Европой и Северной Америкой».
Таким образом США связывают нас не только со своей военной стратегией, но и политически, трансформируя Италию в одну из своих передовых баз ядерного оружия, направленых на Россию и, таким образом, вынуждая нас стать одной из первых мишеней, на которую будет направленно ядерное русское оружие.”
Манифест, 27 февраля 2018
Автор текста: Манлио Динуччи. Перевод: Гала