Подробная информация о предстоящем семинаре А. Масаловича по ссылке: https://conference.aurora.network/infosec

Обсуждаем с экспертом в области кибербезопасности Андреем Масаловичем заявление главы специального комитета Палаты представителей по Китаю Майка Галлахера, о том, что американская молодежь поддерживает ХАМАС, т.к. попала под действие китайской пропаганды через ТикТок. Как получилось, что ТикТок пришёл на американский рынок и сразу завоевал там популярность; насколько сильно влияние ТикТока на молодежь; так ли сильна китайская пропаганда?

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Китайские социальные сети, в частности TikTok, активно проникают на западные рынки, включая США. Американские политики обвиняют TikTok в распространении антиизраильских настроений среди молодежи.

2. Успех TikTok обусловлен простотой ядра приложения и мощными алгоритмами рекомендаций контента. TikTok действует как "легкий наркотик", вызывая привыкание за счет допаминовой стимуляции мозга.

3. Основу успеха TikTok составляют:

а) ориентация на массовый спрос, а не на собственные "умные" идеи разработчиков;

б) яркость и визуальность контента, соответствующего "клиповому" мышлению аудитории.

4. Хотя изначально TikTok позиционировался как развлекательное приложение, с ростом его популярности растут опасения по поводу использования его в качестве инструмента пропаганды и влияния на умы, особенно молодежи.

5. В Китае социальные сети активно используются государством для контроля общественного мнения и формирования "цифрового суверенитета". Аналогичный сценарий в будущем возможен и с TikTok.

Вывод: китайские социальные сети, благодаря эффективным технологиям и ориентации на массовый спрос, активно расширяют свое присутствие на глобальном уровне. В то же время растут опасения, что эти платформы могут использоваться для контроля и манипулирования общественным мнением.