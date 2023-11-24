Семибоярщина, восстание в Москве, легендарный Иван Сусанин | Смутное время 9
Семибоярщина, восстание в Москве, легендарный Иван Сусанин | Смутное время 9
00:00:00 Начало
00:01:06 Что такое “Семибоярщина”
00:07:31 Лжедмитрий II. Возвращается
00:07:53 Земский собор 1610 года
00:12:49 Лжедмитрий II. Перезагрузка
00:18:41 Ответ Сигизмунда III
00:20:11 Поляки выдвигаются на Москву
00:23:27 Начало по-настоящему Смутного времени
00:24:50 Швеция поворачивает оружие против России
00:27:23 Семибоярщина договаривается с поляками
00:28:50 Лжедмитрий II идет на Москву
00:33:43 Смертельная ошибка Лжедмитрия II
00:36:11 Сидорка-вор, или Лжедмитрий III
00:41:09 Семибоярщина сдает Москву полякам
00:43:40 Поляки в столице
00:45:44 Проблемы короля Сигизмунда
00:49:20 Польский гарнизон Москвы
00:50:52 Формирование Первого Земского ополчения
00:51:29 Низовое сопротивление интервентам
00:55:01 Феномен Ивана Сусанина
00:56:14 Вожди Первого Земского ополчения
00:57:05 Патриарх Гермоген поднимает российский народ
00:58:44 Мероприятия, проводимые Первым Земским ополчением
01:01:28 Противостояние Первого Земского ополчения и поляков
01:02:26 Первое Земское ополчение идет на Москву
01:08:46 Московское восстание
01:09:44 Бои в Москве
01:10:28 Поляки поджигают Москву
01:11:45 Контрудар поляков
01:12:40 Первое ополчение подходит к Москве
01:13:51 Конфликты среди участников ополчения
01:19:20 Убийство Прокопия Ляпунова
01:22:00 Развал Первого ополчения
01:26:00 Продолжение следует…
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-208
Все ролики серии – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3oSVpdXNQjdma3PzwfPIyt-
Комментарий редакции
В этой беседе обсуждаются события Смутного времени в России в начале 17 века.
Основные тезисы:
1. После свержения Василия Шуйского власть в Москве захватила так называемая Семибоярщина, которая фактически сдала город польско-литовским войскам.
2. В ответ на это по призыву патриарха Гермогена в Нижнем Новгороде началось формирование Первого народного ополчения под предводительством Прокопия Ляпунова. Ополчение осадило Москву, но взять ее не смогло.
3. Внутри ополчения начались разногласия между дворянами во главе с Ляпуновым и казаками во главе с Иваном Заруцким. Ляпунов был убит казаками, после чего Первое ополчение фактически прекратило свое существование.
4. Через год, в 1612 году, по инициативе Минина и Пожарского началось формирование Второго народного ополчения, которое смогло освободить Москву от польско-литовских интервентов.
Вывод: Смутное время характеризовалось острой борьбой различных группировок за власть, вмешательством иностранных держав, но в итоге благодаря народному ополчению удалось изгнать интервентов и восстановить независимость России. Ключевую роль в этом сыграли патриарх Гермоген, призвавший к борьбе, а также Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, возглавившие Второе ополчение.