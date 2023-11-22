Комментарий редакции

Почему нефтяные цены перестали реагировать на конфликты на Ближнем Востоке и продолжают падать? С чем связано изменение этой традиционной зависимости: усталость от потрясений или что-то ещё? Какова роль фундаментальных и психологических факторов? Насколько финансисты определяют значимость тех или иных событий для манипуляций с ценами? Обсуждают заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев и главный редактор портала "Нефть и капитал" Владимир Бобылёв.

В данной беседе обсуждается вопрос, почему цены на нефть не выросли на фоне обострения палестино-израильского конфликта, несмотря на то, что обычно подобные события на Ближнем Востоке приводили к росту цен на нефть.

Основные тезисы беседы:

1. Раньше любые конфликты и взрывы на Ближнем Востоке влияли на рост цен на нефть. Сейчас этого не произошло. Почему?

2. Возможно, участники рынка просто привыкли к постоянным конфликтам в регионе и перестали реагировать.

3. Существуют разные мнения производителей и потребителей нефти о перспективах спроса и предложения. Кому верить?

4. Прогнозы аналитических агентств часто меняются. Насколько им можно доверять?

5. Цена на нефть – это во многом вопрос веры в те или иные факторы. Однозначных фундаментальных причин нет.

6. Крупные игроки и инвестбанки могли просто решить не использовать данный конфликт для игры на повышение, так как не увидели в этом коммерческого интереса.

Вывод:

Таким образом, в беседе высказывается мнение, что причины отсутствия реакции цен на нефть на текущий ближневосточный конфликт носят субъективный характер и связаны в большей степени с ожиданиями и интересами ключевых игроков на этом рынке, нежели с фундаментальными факторами. Попытка установить однозначные причинно-следственные связи в динамике цен на нефть, по мнению собеседников, безуспешна.