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Досуг, 1986

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Фильм рассказывает о спортивной секции, организованной в свободное время Владимиром Ивановичем Лукьяновым.

КиргизФильм, 1986 г.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы выпуска:

1. Рассказывается об организации спортивной секции бокса на общественных началах в подвальном помещении. Инициатором выступил энтузиаст Владимир Иванович.

2. Подвал превратили в спортзал силами самих ребят – очищали помещение, обрабатывали и устанавливали оборудование и снаряды. Местные органы власти помогли с материалами.

3. В секции занимается много ребят, в том числе из неблагополучных семей. Спорт помогает им дисциплинироваться, отказаться от вредных привычек.

4. Многие воспитанники секции поступили в престижные учебные заведения, добились успехов в спорте. Передаются традиции – теперь занимаются дети первых воспитанников.

5. Энтузиасты работают на общественных началах, без оплаты, потому что любят это дело и видят пользу для подрастающего поколения.

Вывод: в фильме показан положительный пример того, как благодаря энтузиазму и взаимопомощи можно создать социально значимый спортивный проект для воспитания молодежи. Деятельность секции приносит конкретные позитивные результаты.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MaPPRCI7_48
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