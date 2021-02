«Какая разница, кто сильнее, кто умнее, кто красивее, кто богаче? Ведь, в конечном итоге, имеет значение только то, счастливый ли ты человек или нет.» (Ошо)

«Неуловимой составляющей» заявленной цели экономического развития является субъективное благополучие члена живущего по данному алгоритму общества или попросту ощущение человеком счастья вне материальных его проявлений (удовлетворение, качество жизни). Рассчитанное в статистических показателях (без которых серьезный научный подход к данной категории бытия обречен на неудачу) это самое субъективное благополучие рассматривают в контексте экономических и социальных реалий (то его поместят на оси координат с индивидуальным доходом и национальным ВВП, то с предоставленным выбором между доходом и досугом, то с выбором количества (редко качества) потребляемых благ…) …. Померенное так или иначе, счастье в умелых руках экономистов было призвано лишний раз продемонстрировать правильность вектора экономического развития, где более развитые нации более счастливы. Все на графиках. Однако, некто Истерлин, немного раздвинув временные рамки тех самых графиков, столкнулся с парадоксом: на краткосрочном этапе действительно заметна положительная корреляция между субъективным благосостоянием и доходом, а вот при раздвинутых временных границах при постоянном росте дохода роста «счастья» не происходит. Назвали данный казус именем смельчака: «парадокс Истерлина» (англ. Easterlin paradox). Это открытие ставит под сомнение неоклассическое экономическое допущение, которое напрямую связывает утилитарность с потреблением, и представляет собой важную проблему для решения экологических (и не только) проблем, вызванных текущими моделями потребления.

Мне бы хотелось поговорить с вами о счастье. Потому что, даже современная нам экономическая и статистическая наука оставляет возможность оценить собственное субъективное благополучие в соответствии с нашей собственной оценкой жизни, связанной с нашим собственным опытом. Согласитесь, одна из немногих предоставленных возможностей «самоопределиться» в бесконечной веренице правил и предписаний при получении и распределении благ… В этом стоит разобраться. Ведь это Ваше счастье, хоть и отраженное на бесчисленных графиках, и вычленить его оттуда в Ваших интересах, чтобы определить, действительно ли это счастье, и действительно ли оно Ваше, и может ли оно быть «лучше, чище и добрее», может ли его быть «больше», и, пожалуй, самое важное, делится ли оно и как именно им пользоваться для блага, и не только личного?

Мерило качества жизни

Итак, простейшие из предложенных основных философских постулатов определения качества жизни:

i. Характеристики качества жизни продиктованы нормативными идеалами (предполагается, они существуют в любой нации);

ii. Удовлетворение предпочтений, предполагая, что люди будут выбирать то, что больше всего повышает их качество жизни (основа большей части современного экономического мышления);

iii. Опыт и чувства отдельных людей ((предполагается наличие социальных механизмов их оценки и объективной трактовки в любой нации)).

На данном основании выведен более вместительный способ (чем просто экономические показатели) оценки качества жизни в обществе, с включением социальных показателей, показателей субъективного благополучия и экономических показателей. Экономические показатели отражают способность людей выбирать рыночные товары и услуги. Социальные показатели можно рассматривать как нормативные идеалы общества. Субъективное благополучие соответствует личному суждению о благополучии. Каждый из этих аспектов имеет свои преимущества и недостатки, но при совместном использовании они могут дополнить друг друга (Diener & Suh, 1997).

Объективные показатели, такие как социальные и экономические показатели, лишь незначительно коррелируют с уровнем субъективного благополучия людей. Таким образом, возросла важность оценки личного восприятия благополучия. Ибо кто может лучше оценить собственное состояние благополучия и предпочтения того, что важно, чем собственно человек?

Далее были выделены различные аспекты, связанные с качеством жизни: (i) шансы и результаты; и (ii) внешние и внутренние качества (таблица 1). Шансы и результаты делают различие между возможностями, доступными для хорошей жизни, и опытом самой хорошей жизни, который также может быть назван средством и целью. Другой аспект отличает состояние окружающей среды от состояния индивида.

Внешние качества Внутренние качества Жизненные шансы Пригодность окружающей среды Жизненная способность человека Жизненные результаты Полезность жизни Оценка жизни

Источник: (Veenhoven, 2000)

Итак, как же нам предлагают двигаться по матрице? Заданные жизненные шансы или потенциалы качества жизни означают: i.Пригодность окружающей среды– характеристики окружающей среды (экологические показатели, равенство, социальное обеспечение, экономические показатели и т. д.) iiжизненная способность человека – внутренние жизненные шансы или особенности индивида, или насколько хорошо он или она приспособлены справляться с жизненными проблемами или использовать возможности (или, используя биологический термин, «адаптивный потенциал»). Некоторые стандарты – это физическое и психическое здоровье, знания и навыки.Заданные жизненные результаты оцениваются по их ценности (субъективный характер) следующим образом:полезность жизни означает, что хорошая жизнь также хороша для чего-то большего, чем она сама, что предполагает некоторые более высокие ценности (например, забота о детях, друзьях и служба родине). Оценка жизни соответствует личной оценке человеком своего качества жизни, которое известно как «субъективное благополучие», «удовлетворенность жизнью» или «счастье».

Вопросы качества жизни включают в себя множество различных аспектов и трудно поддаются оценке. Есть объективные термины, хотя и нормативные, которые можно рассматривать как существующие возможности. Кроме того, существуют личные и общественные оценки, которые носят субъективный характер и оценивают то, что было действительно пережито. Отсутствие корреляции между объективными индексами и показателями субъективного благополучияможет быть связано с тем, что объективные показатели не позволяют оценить соответствие между ними и индивидом (Veenhoven, 2000). Запомним этот вывод. Он нам пригодится в дальнейшем, чтобы разобраться в более масштабных данных.

Что же такое субъективное благополучие? Это личное суждение о нашей собственной ситуации с использованием наших собственных стандартов. Проще говоря, результат будет зависеть от объективной ситуации, а также от собственных ценностей и целей. Ценности представляют собой суждение, с помощью которого оценивается ситуация и устанавливаются цели. Цели – это то, чего человек хочет достичь, и, таким образом, служат ориентиром для оценки. Другими словами, субъективное благополучие также может быть связано с тем, сколько из существующих устремлений было достигнуто.

Выделяются следующие насущные проблемы повседневности, влияющие на Субъективное благополучие: материальный уровень жизни, семейные обстоятельства, здоровье и характеристики работы и пр. Кроме того, субъективное благополучие- это личное суждение и не обязательно отражает благополучие общества в целом. Обычно показатели Субъективного благополучиясобираются совместно с другими социально-демографическими данными, которые впоследствии используются для поиска корреляций (например, возраст, пол, доход, уровень образования и т. д.). Когда корреляция повторяется в разных выборках, она становится устойчивой, хотя важно иметь в виду, что мы говорим о статистике и средних значениях. Корреляция не предполагает причинно-следственного характера, различные образцы должны быть дополнительно проанализированы, чтобы найти, если они существуют, причинно-следственную связь. В объяснение найденным корреляциям выдвигаются гипотезы, и данные анализируются, чтобы найти поддержку или отклонить ранее высказанную гипотезу. «Кухонная» сторона приготовления данного блюда, так сказать.

Наше счастье и финансы

Как соотнести на одной оси координат субъективное благополучие и доход? Хотя эту корреляцию можно считать статистически довольно малой, восприятие счастья внутри страны действительно варьирует в зависимости от дохода. В таблице 2 показаны различия в показателях субъективного благополучия между различными доходными группами. При более высоком уровне доходов более высокий процент респондентов говорит, что они «очень счастливы».Таблица 2: Распределение счастья при различных уровнях дохода (процент)

Уровень доходов (в $ 1000 ) Очень счастлив(а) Достаточно счастлив(а) Не совсем счастлив(а) Без ответа Все классы 43 48 6 3 15 000 + 56 37 4 3 10-15 000 49 46 3 2 7-10 000 47 46 5 2 5-7 000 38 52 7 3 3- 5000 33 54 7 6 Менее 3 000 29 55 13 3

Примечание: Данные соответствуют США 1970 г. Данные были опубликованы Истерлином в 1974. (Источник Истергин 2001а)

Существуют некоторые исследования, которые связывают более высокие показатели субъективного благополучия с более высокими экономическими показателями (в основном измеряемыми с помощью ВВП на душу населения). Хотя корреляция субъективного благополучия и доходов между странами значительна, корреляция, по-видимому, не является линейной. Когда связь между субъективным благополучием и доходом представлена графически, это показывает, что увеличение богатства при более низких уровнях дохода повышает субъективное благополучие гораздо больше, чем когда это увеличение богатства происходит в уже богатых странах. Другими словами, богатство нации, по-видимому, имеет убывающую отдачу по отношению к субъективному благополучию.

Как показано на рисунке 1, в богатых нациях средние доходы не показывают четкой корреляции с показателями субъективного благополучия.

Рисунок 1: Удовлетворенность жизнью и ВВП на душу населения

Источник: (Sacks D. 2010:3)

Как было показано выше, в определенный момент времени доход имеет положительную связь с субъективным благополучием, то есть в среднем более высокие показатели субъективного благополучия наблюдаются при более высоких уровнях дохода. Чаще всего предполагается, что корреляция заключается в более высоких доходах, ведущих к более высокому субъективному благополучию. Однако интересно было бы также рассмотреть влияние и с другой стороны, то есть как более высокий уровень субъективного благополучия приводит к более высоким доходам.

Касательно первой причинно-следственной связи, когда доход влияет на субъективное благополучие, возможно (но не доказано), что доход напрямую влияет на субъективное благополучие, т. е. все осталось по-прежнему, человек с более высоким доходом будет более удовлетворен (какое-то время). Другой вариант говорит, что доход связан с другими аспектами желаний (переменные-модераторы) и влияет на субъективное благополучие через них (как образование, занятость, справедливость, мир и т. д.).

Каковы возможные переменные-модераторы на индивидуальном уровне внутри стран? То есть что влияет на наше желание иметь / не иметь больше дохода? Обычно изучаемыми переменными модератора являются семейное положение, профессия, занятость, возраст, пол, уровень образования, семья и друзья. Результаты исследований показывают, что доход все еще влияет на субъективное благополучиепосле контроля этих сдерживающих переменных (таблица 3). Однако эти другие факторы оказывают определенное влияние на корреляцию, но степень этого влияния варьирует:

Возможный модератор Вывод Уровень образования Образование оказывает незначительное влияние на связь между доходом и субъективным благополучием Занятость Отсутствие занятости оказывает значительное отрицательное влияние, особенно на мужчин Пол Доход оказывает значительное влияние на корреляцию для мужчин, но не для женщин. Личный заработок мужа прямо снижает возможность депрессии, тогда как у жен – нет. Брак Брак может действовать как буфер для преобладания депрессии из-за экономических напряжений. Низкий доход является предиктором депрессии среди одиноких женщин, но не среди замужних. Экономическое напряжение предсказывает депрессию, но брак в некоторой степени смягчает этот эффект. Возраст Влияние дохода на субъективное благополучие у студентов колледжа слабее, чем у взрослых. Связь между доходом и субъективным благополучием оказывается слабее для пожилых людей. Богатство нации Корреляции между доходом и субъективным благополучием сильнее в более бедных странах.

Источник (Diener & Biswas-Diener, 2002)

Почему в богатых странах присутствует в среднем более высокий уровень субъективного благополучия в исследованиях на уровне нации? Одно из предлагаемых объяснений состоит в том, что страны с высоким уровнем дохода имеют другие общественные блага, помимо материальных благ, таких как общественные государственные школы, автомобильные дороги, системы водоснабжения и канализации, больницы и парки, может повысить уровень благосостояния всех членов общества. Также к желательным характеристикам относят права человека, большее равенство, более высокий уровень грамотности, долголетие, здоровье, более низкая преступность и т.д.. Страны с более высоким уровнем дохода могут также иметь нежелательные аспекты, такие как высокаяконкуренция, материализм и меньшее количество времени для отдыха и общения (Diener & Biswas-Diener, 2002).

В принципе, выводы подтверждают, что богатство в обществе играет важную роль в переживании благополучия. Более богатые страны вообще склонны быть более индивидуалистичными, а индивидуалистические общества, как правило, имеют более высокий индекс субъективного благосостояния (с сильными корреляциями). Однако существует лишь несколько попыток проследить эту переменную с достоверностью (Diener & Biswas-Diener, 2002). Индивидуалистические люди могут быть более склонны заявлять о своем счастье, и в целом позитивизм людей в обществе также может увеличиваться с ростом дохода. Другое объяснение, относится к тому факту, что достижение желаемого (без социального давления) приведет к более высокому удовлетворению, и это легче сделать в индивидуалистических обществах. Хотя можно считать, что более индивидуалистичные люди обладают большей свободой и возможностями выбора, они также имеют некоторые негативные аспекты и могут быть связаны, например, с более высоким уровнем самоубийств (Швейцария?).

Другое объяснение может заключаться в том, что цели и идеалы заимствованы из самых богатых стран, и, следовательно, чем беднее страна, тем больше разрыв между существующей реальностью и ожиданиями. С глобализацией, рекламой и средствами массовой коммуникации, или попросту «социальной демонстрацией» жизненных стандартов, образ жизни богатых обществ становится легко распространенным, хотя и не имеет шансов на его достижение. И более бедные люди и нации могут пытаться подражать этим образцам без особого успеха, становясь менее удовлетворенными.

В различных показателях удовлетворенности жизнью также наблюдаются значительные различия между нациями. Их связывают с культурой. Так, в некоторых нациях «культурной нормой» является демонстрировать удовлетворенность, а в других наоборот норма заключается в демонстрации неудовлетворенности. Это означает, что культурные различия могут играть роль в результатах показателей субъективного благополучия, а такжечто желаемоеформируются (или нет) в соответствии с реальной ситуацией. Например, европейский стандарт благополучия (вспомним банальный пример евро-ремонта, евро-столовой, и любой другой желаемой евро-приставки и пр.), общие стандарты могут легко распространиться и стать нормой для всех наций. В этом случае нации, находящиеся дальше от нормы, скорее всего, будут проявлять меньшую удовлетворенность.

Что же на данном фоне происходит с финансовой удовлетворенностью?Финансовая удовлетворенность рассматривается как один из аспектов удовлетворенности жизнью в целом. Трудно различить, оказывает ли доход прямое влияние на значение субъективного благополучия (то есть ежедневное потребление удовольствий вследствие большего дохода) или опосредуется положительным суждением о доходе, выраженным в финансовой удовлетворенности Удовлетворенность собственным финансовым положением может быть обусловлена рассмотрением дохода как средства потребления, более широкого выбора и/или как признака успеха или статуса (Diener & Biswas-Diener, 2002).

Финансовая удовлетворенность как средство потребления связана с тем, сколько рыночных товаров и услуг человек желает приобрести. С другой стороны, хорошее финансовое положение может позволить человеку выбрать лучшую работу или бросить ту, которая его не устраивает (да!). Таким образом, доход расширяет возможности выбора в соответствии с собственными предпочтениями. Кроме того, доход можно рассматривать как признак того, насколько работодатель ценит работника. Учитывая, что более высокие доходы также могут иметь статусную коннотацию, доход может стать ценным символом сам по себе, а не только как средство потребления.

Что же происходит с удовлетворением от дохода на уровне нации?

Исследования, рассматривающие изменения уровня национального дохода в течение определенного периода времени, показывают незначительные изменения в субъективном благосостоянии, хотя доход страны значительно увеличился. Также отсутствует корреляция между доходом и показателем субъективного благосостояния с течением времени, учитывая существующую корреляцию в определенный момент времени (Парадокс Истерлина) (Diener & Biswas-Diener, 2002).

Какие могут быть возможные объяснения отсутствия существенной корреляции между доходом и показателем субъективного благосостояния в долгосрочной перспективе на уровне нации?

Возвращаясь к началу нашего повествования о шансах и результатах «хорошей жизни», и то и другое не статично, и наш «приспособительный механизм»к новым товарам ведет к увеличению наших желаний и ожиданий в отношении наших шансов, и то, что когда-то было роскошью, становится частью наших повседневных нужд. Собственный опыт создает стандарт для улучшения, а сравнение и «социальная демонстрация» потребительских возможностей также оказывает действие. Более того, развитие технологий и изобретение новых товаров и услуг порождают новые желания и делают норму жизни дороже (и более энерго- и ресурсно- интенсивной). Это увеличение желаний происходит не только на индивидуальном уровне, но и отражается в социальной норме «минимального уровня жизни» (пример, трудозатраты на организацию быта 100 – 50 – 10 лет назад). Однако, влиять могут не только существующие стандарты и желания. По мере роста доходов могут другие аспекты (шансы) жизни ухудшаться, как интенсивная конкуренция, отношения и время с семьей и друзьями, а также качество окружающей среды.

Кроме дохода, наше счастье напрямую связывают с досугом, распоряжением временем и процессом потребления. Доход напрямую связан с возможностью рыночного потребления. Досуг имеет два основных аспекта: один связан с оценкой индивидами досуга, а другой – с количеством ресурсов, необходимых для проведения досуга. Использование времени оценивают с помощью решений о распределении времени между различными возможностями.

Итак, Ваш досуг и Ваше счастье

Влияние досуга на субъективное благополучиеопределить непросто. С одной стороны, предпочтения людей в отношении досуга по сравнению с другими видами деятельности играют важную роль в решении, где проводить больше времени: на оплачиваемой работе или в досуге. С другой (экологической) точки зрения увеличение ресурсоемких видов досуга может привести к дополнительным экологическим проблемам.

Чтобы узнать истинные предпочтения людей при свободном времяпрепровождении, их можно прямо спросить, сколько своего свободного времени они согласны потратить на определенную деятельность. Таким образом, можно измерить «связанную с деятельностью повседневной жизни полезность», использовав прямую меру полезности. Простая шкала от 0 до 10 присваивается различным видам деятельности, где «0» граничит с неприязнью, 5 безразличием и 10 приравнено удовольствием. Что ответили респонденты: i. интерактивная деятельность, как правило, доминируют в верхней половине рейтинга, менее интерактивные находятся внизу; ii. оплачиваемая занятость превосходит большинство видов досуга; iii. неоплачиваемая работа на дому (за исключением ухода за детьми), как правило, занимает нижнюю позицию. (Juster, 1990). Из всех видов деятельности, просмотру телевизора отводится наибольшее количество времени, но ценят ее наименьше, тогда как уходу за детьми наименьшее, хотя ценят (в интервью) ее больше…

Удовлетворенность досугом в свете переменных-модераторов: i. количество рабочих часов не влияет на удовлетворенность отдыхом, в то время как количество часов, потраченных на отдых, оказывает небольшое положительное влияние; ii. доход семьи не оказывает сильного влияния на удовлетворенность отдыхом, но влияние всегда положительно; iii. более высокий уровень образования ведет к меньшему удовлетворению досугом; iv. существует тенденция к тому, что люди больше всего наслаждаются своим досугом, когда живут одни; присутствие взрослых, так и присутствие детей отрицательно влияют на удовлетворенность отдыхом; v . мужчины наслаждаются своим досугом больше, чем женщины (Praag et al., 2003).

Ваше время и Ваше счастье

Время становится дефицитным и ограниченным ресурсом. Ограничения на его использование предполагают компромисс между временем, проведенным на оплачиваемой работе, и временем, проведенным с семьей и друзьями. Различные оценки для достижения компромисса будут зависеть от индивидуальных предпочтений. Также растет важность социальных отношений, а время играет важную роль в их развитии и укреплении.

Если бы это не было временных ограничений, увеличение доходов за счет оплачиваемой работы было бы менее вероятным. Однако, учитывая наличие временных ограничений, выбор может быть сделан между временем, потраченным на получение дохода, и досугом. Для дальнейшего понимания этого компромисса представлены некоторые концепции использования времени.

В исследованиях использования времени обычно присутствуют следующие (упрошенные) классификации использования времени: (i) оплачиваемая работа; (ii) неоплачиваемая работа; (iii) потребление и досуг; и (iv) личная гигиена / уход за собой. За исключением времени на уход за собой, которое, как правило, не меняется или не должно ощутимо меняться, остальные три возможных использования времени подвергнуты изменениям до определенного предела. Деятельность человека может охватывать несколько или все из классификаторов (по мнению статистиков). Кроме того, могут существовать некоторые ограничения по объему или времени, в рамках которых взаимозаменяемые виды деятельности могут быть полезными или предпочтительными, после чего они могут превратиться в бесполезные.

Основной компромисс – это время, проведенное на оплачиваемой работе или в досуге / потреблении. Существенная часть субъективного благополучияявляется производной от «нерыночной деятельности». Однако важно также отметить, что многие виды досуга и, конечно же, потребительской деятельности требуют траты денег. Этот аспект делает анализ более сложным. Если свободное время становится более материальным и ресурсоемким, то для его обеспечения требуется больше оплачиваемой работы, а значит, и меньше свободного времени. С одной стороны, доход может сделать досуг более привлекательным; с другой стороны, больший досуг требует более оплачиваемой работы (Scitovsky, 1992).

С экономической точки зрения, для максимизации полезности предельный доход времени одинаков для всех альтернативных видов использования. Высоко ценимое использование свободного от работы времени повысило бы оценку свободного времени. С другой стороны, если у вас не так много дел, альтернативные издержки вне работы становятся очень высокими. Но это не обязательно должна быть статичная ситуация. Более интересное и ценное использование свободного времени может увеличиться с увеличением свободного времени, особенно когда больше людей находятся в одной и той же ситуации.

Ваше счастье и потребление

Отношение дохода и субъективного благополучия, по-видимому, сильно зависит от желаний потребления и их увеличения с течением времени. В принципе можно выделить три различных аспекта: позиционное потребление, увеличение потребностей и увеличение затрат на достижение того же уровня удовлетворения (или функционирования). В действительности эти различные механизмы могут действовать одновременно и трудно отделимы друг от друга.

Позиционное потребление, чтобы выглядеть лучше в относительной перспективе, не только увеличивает субъективное благополучиесамого индивида, но и негативно влияет на всех остальных в их группе сверстников, которые выглядят хуже, чем раньше. Это можно рассматривать как ситуацию «нулевой суммы», когда один выигрывает, другие обязательно проигрывают. Другой путь, при котором возрастают стремления к материальному потреблению, – это прямое увеличение потребностей. Это может быть связано с процессом адаптации индивидов к новым товарам и услугам, социальной демонстрацией, рекламой и разработкой новых продуктов.

Увеличение потребительских желаний также может происходить из-за внешних изменений в окружающей среде или обстоятельствах. Ухудшение состояния окружающей среды, нехватка ресурсов и разработка новых продуктов могут способствовать увеличению ресурсов, необходимых для достижения того же уровня удовлетворенности («функционирования» одних и тех же индивидов). Например, может случиться так, что наряду с увеличением богатства происходит ухудшение других желательных характеристик, например, увеличивается шумовое загрязнение и пробки. Учитывая это ухудшение, потребуется больше ресурсов для поддержания прежнего уровня удовлетворенности, например, предоставление более тихого места может стать более дорогостоящим (двойные окна или дом в более дорогом районе). Со временем и с увеличением дохода позиционные товары могут стать более дорогими. Уровень удовлетворения потребностей в любом обществе зависит от двух факторов:уровня дохода и «социальной эффективности денег». Социальная эффективность денег соответствует тому, сколько «функций» вы можете удовлетворить при определенном доходе. Таким образом, увеличение желаний может происходить из-за внешних изменений, которые делают достижение функций более дорогостоящим. (Segal, 2004)

Что все это может значить? Или как нащупать пульс собственного счастья?

В последние годы произошло значительное повышение производительности труда. Однако потенциальный рост их был подавлен ростом желаний и ростом издержек «повседневной» жизни. Учитывая нынешнюю ситуацию в экономической деятельности, где рост доходов является важным фактором нынешних неустойчивых моделей потребления, желательной долгосрочной возможностью будет сохранение того же уровня субъективного благополучия при меньшем доходе, например за счет сокращения рабочего времени.

И могут ли более короткие рабочие часы (и соответственно доход) решить дисбаланс между краткосрочным и долгосрочным отношением дохода и субъективным благополучием (парадокс Истерлина)? между этого конфликта?

Для ответа на данный вопрос рассматривают разницу между полезностью принятия решения (ex ante) и полезностью опыта (ex post) индивида в отношении увеличения дохода и потребления. Конфликты возникают из-за того, что таким образом прилагаются усилия к краткосрочному удовлетворению независимых индивидов, а не к долгосрочному благополучию общества в целом. Предлагаемые на сегодняшний день стратегии в контексте устойчивого потребления уделяют основное внимание качеству продукции). Однако, учитывая растущие объемы потребления и давление на окружающую среду, необходимо смотреть дальше «зеленого» или «чистого» потребления. Кроме того, важно признать ограниченную способность материального потребления обеспечивать долгосрочное благополучие. Обычно количественный аспект неустойчивого потребления рассматривается как спорный. Этот спор, вероятно, возникает из-за сильной связи в обществе между доходом и материальными благами с показателями качества жизни, игнорируя нематериальные аспекты благосостояния. В рамках этой ментальной модели трудно решать экологические проблемы, возникающие из-за больших объемов потребления. В настоящее время в системе нет никаких стимулов, которые могли бы привести к снижению объемов потребления. Поэтому рекомендуется способствовать сбалансированности представлений людей о материальных и нематериальных аспектах благополучия. В этом контексте сокращение рабочего времени могло бы помочь путем поощрения доступности досуга и семейной жизни как части мер по повышению качества жизни при одновременном снижении роста доходов.

Другая область связана с рекламой, учитывая ее роль в стимулировании потребления, а также в качестве канала коммуникации. Предлагаемая информация и ее формат могут заставить нас задуматься о нашем нынешнем образе жизни, моделях потребления и аспектах благополучия. Кроме того, оцените, как большее количество свободного времени может повлиять на общее материальное потребление, особенно с учетом использования свободного времени и связанных с ним ресурсов. Наконец, задумайтесь, как можно было бы использовать рекламу как канал (ежедневной повторяющейся и надоедающей) информирования об отсутствии способности материального потребления обеспечивать долгосрочное благополучие.

Вы бы уменьшили собственный доход и остались не менее счастливым? Вы хотели бы иметь больше свободного времени и продуктивно его использовать? Как бы Вы измерили собственное субъективное благополучие? С какими бы реалиями Вы его связали? И чтобы могло произвести общество, продуктивно распоряжаясь своим свободным временем и нематериальными активами для обеспечения долгосрочного благополучия?

Автор: Анастасия Андреева