Профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев @dimonundmir

Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в некогда зажиточном городе Киеве начался «евромайдан» — событие, определившее развитие не только Евразии, но и всего мира на десятилетия. Начиналось это как обычная акция протеста против решения президента Виктора Януковича, желавшего ещё немного поторговаться с Европой и Россией, приостановить переговоры о «евроинтеграции». Но в тот раз всё пошло не так. Набухавший десятилетиями, но оторванный от общества украинский «политикум» решил стать самостоятельной силой. И оказался полным банкротом.



Теперь, видя путь Украины от кризиса 2013 года к национальной катастрофе осени 2023-го, можно сделать пять выводов, выходящих за рамки вопроса «Кто виноват?».



Первый — это то, что поняли уже почти все. Многовекторность хороша в период относительного спокойствия, когда мир находится в состоянии «ленивой статики» и когда можно за имитацию лояльности получать бонусы от всех, до кого дотянешься. Тот же Янукович «доил» не только Россию и Запад, прежде всего ЕС, но и Китай. Но в тот момент, когда в мире назревают масштабные трансформации, многовекторность становится смертельной ловушкой. Признак зрелой политической системы — уловить изменение исторической эпохи как можно скорее.



Второй. Тут речь о непонятом тогда на Украине, да и во многих других странах до сих пор. У Запада нет не только друзей — у Запада нет и партнёров. Запад делит лидеров других государств на тех, кого можно обмануть, и тех, кого придётся уничтожить. Виктор Янукович был из первой категории. Но главное то, что и Янукович, и Порошенко, и Зеленский болели одной странной болезнью: они верили в то, что Запад можно обыграть в процессе переговоров. Эта наивность уже стоила Украине трети территории и миллионов населения. Правда, никто из украинских руководителей не заходил в попытках «прогнуть Запад» так далеко, как Зеленский. Но и Запад сейчас уже сильно не тот, что в 2013—2014 годах, так что, может быть, обойдётся. Но непохоже.



Третий. И это, увы, не было в должной мере оценено десять лет назад. Евросоюз вчистую проиграл США в борьбе за влияние на Украине, которую сам же и «заварил» на территории, которую искренне считал своей. А США продемонстрировали высокий класс перехвата инициативы. Знаковая фраза Виктории Нуланд («К чёрту ЕС») обозначила начало процесса увядания ЕС как самостоятельной геополитической силы. Его эндшпиль мы наблюдаем сейчас. Но ЕС пошёл на обострение с Россией по поводу Украины, на тот момент лакомого куска, уже ощущая слабость, пытаясь захватом этого куска — совершенно в колониальном духе — улучшить своё положение в конкуренции с США. Проигрыш обрёк Старый Свет на вторые роли в мире.



Четвёртый и самый главный. Когда ты живёшь в постсоветском государстве, сконструированном в советский период, — заведомо многоэтничном, многорелигиозном, государстве, где ещё не выветрились последствия классовых боёв начала XX века и социальных обид его конца, — главное правило: необходимо поддерживать дружеские отношения с Россией вовне и гражданский мир внутри. Украина — анти-Россия начала распадаться не в феврале 2022 года. Это началось в ноябре 2013-го. Но это урок не только для Украины — это урок для всей постсоветской Евразии.



Пятый, стратегический. Запуская механизм «майдана» — второго поколения «цветных революций», — Запад явно понимал, что это может разрушить хрупкие механизмы партнёрства ЕС с Россией, выстроенные вокруг торговли углеводородами. Но Запад (прежде всего ЕС) искренне считал, что эти процессы будут им управляться и откроют дорогу к экономической десуверенизации России, от которой не ожидали эффективной ответной реакции. Это был стратегический просчёт, приведший к нынешнему экономическому кризису Запада. Но механизм силового передела мира, создания новой геоэкономики за счёт интересов России и её ресурсов, запускался сознательно и именно тогда — в ноябре 2013 года.



Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из данной статьи:

1. Многовекторность внешней политики эффективна в периоды относительной стабильности, но становится ловушкой в переломные моменты истории.

2. Запад не видит в других странах партнеров, только объекты для манипуляций или уничтожения. Попытки "переиграть" Запад обречены на провал.

3. Евросоюз проиграл США борьбу за влияние на Украине, что предопределило его второстепенную роль в геополитике.

4. Для постсоветских государств жизненно важно поддерживать дружеские отношения с Россией и внутренний гражданский мир.

5. Запад осознанно инициировал процесс дестабилизации на постсоветском пространстве с целью ослабления и последующего передела России. Это стратегический просчет, обернувшийся кризисом для самого Запада.

Вывод: Евромайдан 2013 года стал поворотной точкой в мировой геополитике и имел далеко идущие последствия как для Украины, так и для всего миропорядка.