Ведическая культура Руси



Это изначальное единство было особенно заметно в историческую эпоху существования ведической религиозной доктрины, которая метафизическую и гносеологическую функции мегалитической культуры выводила из одного источника знаний – Веды.



Древнерусское слово ВЕДАЮ, т.е. ЗНАЮ, раскрывает суть отличительных особенностей ведической религиозной доктрины от всех других религий мира.



Ведическая доктрина в основе своей имела не веру в какое-либо «перевоплощение» или «Вознесение» и даже не саму веру как «бездоказательное признание истинности того или иного явления»( 60, с.56), а древние знания, которые легли в основу создания мегалитической культуры не только Кавказа, но и английского Стоунхенджа.

Сразу отметим, что ведическую религиозную доктрину нельзя рассматривать в качестве древней «языческой религии» арийских племен, дошедших из северных регионов Евразии до берегов Инда.



В современных учебниках по истории и культуре религия определяется как «своеобразное духовно-эмоциональное состояние, дополняющее научную познавательную деятельность человека, дающее сознанию верующих некое, параллельное реальному, иное пространства бытия»( 48, с.40 ).



Такое определение ставит знак равенства между религией и, не имеющей никакого отношения к знаниям, верой, что неприемлемо для «языческой» по форме и ведической по содержанию религиозной доктрины древних арийских, в том числе праславянских племен.

Как это ни парадоксально звучит, но «языческая» эпоха материалистична и, возникшая в эту эпоху мегалитическая кУльтУРа, «впитала в себя» древнейшие знания о природе и космосе.



Вот что пишет о близких праславянским племенам Кавказа шумерийцах, до сих пор удивляющих своими знаниями человечество, Гордон Чайлд:

«Если смешение науки с теологией в те времена было неизбежно, то истоки религии Востока представляются чисто материалистическими. Культ богов имел своей целью не то, что мы называем очищением, святостью или покоем божьим, он, прежде всего, призван был обеспечить хороший урожай, дожди в периоды засух, военные победы, удачу в любви и делах, детей, богатство, здоровье и долгую жизнь»( 9, с.200).

О близости языков и, следовательно, источника знаний древних племен Кавказа и шумерийцев говорили не только лингвисты Н.Я. Марр и В. Христиан, но и опиравшаяся на анализ антропологического материала Шарлотта М. Оттен. Именно она «на основании предварительного анализа останков из эль-обейдских захоронений в Эреду взяла на себя смелость признать шумеров кавказским народом»(9, с. 52).



В «языческую» эпоху именно национальный язык мог являться «хранилищем знаний».



Поэтому нами выдвигается гипотеза, что близость древнего языка шумерийцев к языку праславянских племен Кавказа, этрусков Аппенинского полуострова и кельтов Стоунхенджа говорит об одном источнике их удивительных знаний и этот источник носит понятное нам название – Веды.



«Золотое руно» ведических знаний привлекало вождей семитских племен больше, чем все золото мира.



«Огонь знаний», связанный древними греками с легендой о находившемся на Кавказе «прозорливце» Прометее, был знаком древним арийским племенам.



От учителя к ученику, согласно устной традиции и многолетнему обучению, передавался великий и могучий «огонь знаний» на забытом сегодня языке «солнца» – санскрите.

Жреческое сословие тщательно оберегало эти знания, поскольку именно они являлись источником их силы и могущества.



Несмотря на то, что жрецы оберегали «огонь знаний» от непосвященных, именно жрецы могли быть «движущей силой» создания мегалитической культуры на Кавказе и соответствующей ей цивилизации. Эта цивилизация появилась раньше, чем шумерийская и, вероятно, именно ее называли Араттой, обеспечивавшей шумер металлическими изделиями и драгоценными камнями.

Эта наша гипотеза может показаться не только совершенно новой, но и слишком смелой, поскольку шумерийская цивилизация признана «официальной наукой» как самая древняя в Евразии. В конце прошлого века об этом говорилось почти во всех учебниках по истории.



Тем не менее, есть основания утверждать, что мегалитическая культура Кавказа была создана более древней праславянской цивилизацией и уровень ее развития может быть определен уровнем ведических знаний.



Оппоненты могут возразить, что человеческие знания, если даже они передавались в устной форме, все равно как-то фиксировались жреческим сословием, а для этого необходима какая-то форма письменности. Такая форма существовала у шумерийцев – клинопись, заложившая основы современной письменности. Следовательно, прародину «огня знаний» надо искать не на Кавказе, а в Месопотамии.

Рассматривая вопросы появления письменности Мариан Белицкий, известный исследователь шумерийской цивилизации, сделал, на наш взгляд, обоснованную догадку:

«Если допустить, что письменность шумеров не могла развиться за слишком короткий срок — а они пришли в Месопотамию незадолго до эпохи Урука, – то возникает предположение, что Шумеры владели искусством письма еще на своей прародине. Такая гипотеза существует.



Может быть, они писали вначале на дереве, а позднее, уже в Месопотамии, лишившись этого «писчего материала», нашли новый – глину?

Едва ли стоит сомневаться в существовании определенной зависимости между широко распространенными в шумере цилиндрическими печатями и пиктографическими письмом»(9,с.66).

Как известно, пиктографическая письменность нередко встречается на дольменах Кавказа. Об этом будет говориться во втором разделе нашего исследования и будут представлены фотографии образной рисунчатой письменности.



По поводу же сомнений, что шумеры могли быть выходцами с гор Кавказа, можно заметить: в шумерском языке слова «страна» и «гора» пишутся одинаково.



Если же, как утверждают Крамер С.Н. (История начинается в Шумере.-М.,1965) и Бикерман Э. ( Хронология древнего мира.-М., 1975), они прибыли в Двуречье морским путем, то это ничуть не противоречит нашей гипотезе об одних исторических корнях и едином ведическом источнике знаний шумеров и праславянских племен Кавказа.



Более того, согласно яфетической теории академика Н.Я. Марра, арийские племена пеласгов, выходцев с Кавказа, «задолго до существования эллинов (греков) жили не только в Греции, но были широко распространены по всему Средиземноморью в составе других яфетидов»( 35, с.374).

Поскольку в основе самой идеи создания мегалитической культуры лежат ведические знания, определившие метафизическую и гносеологическую функции этой культуры, то можно сказать, что на Кавказе существуют не просто мегалиты, а уникальная ведическая культура, имеющая большую историческую ценность.



Признание этого факта послужит делу науки, поскольку даст толчок не только работе археологов, осознавших с какой уникальной культурой они имеют дело, но и комплексному изучению мегалитов.



Ведические знания, хорошо запечатленные не только в мегалитах Кавказа, но и английского Стоунхенджа, требуют к себе не только глубокого уважения, но и тщательного изучения со стороны разных научных направлений, признающих единство космоса, природы и человеческого сознания.

Такая работа позволит по новому взглянуть на «язычество» эпохи индоевропейского единства и переселения арийских, в том числе праславянских племен в южные регионы.



Системный кризис современной цивилизации требует от нас осмысления действительности и того пути, который прошло человечество в своем духовном, культурном и технологическом развитии.



Без знания «истоков» духовного развития древних цивилизаций невозможно правильно понять историю человеческой культуры вообще и, в частности, мегалитической культуры на Кавказе. Какое же место занимает мегалитическая культура Кавказа в общем историческом потоке человеческой культуры и каковы ее духовные «истоки»?

В качестве рабочей гипотезы, требующей всестороннего анализа, можно предположить, что мегалитическая культура Кавказа была первой исторической формой развитой человеческой культуры эпохи «бронзы» и в качестве своих духовных «истоков» имела ведическое религиозное мировоззрение.



Массовое строительство мегалитов на Кавказе датируется археологами от 2 до 4 тысяч лет до н.э. Эта историческая эпоха характеризуется археологической наукой как эпоха бронзы. Многочисленные находки бронзовых изделий у мегалитов подтверждают такую оценку.



Однако можно предположить, что ведическое мировоззрение, породившее саму идею строительства дольменов, сформировалось гораздо раньше.



Почему именно ведическое мировоззрение и носила ли эта языческая религия системный характер, чтобы стать духовной основой самой идеи грандиозного строительства мегалитов (дольменов) на Кавказе? И не только стать духовной основой, но и суметь мобилизовать для реализации религиозной идеи, возможно, все имевшиеся человеческие ресурсы?

Ведическое мировосприятие наших далеких предков праславян, очевидно, было схожим с другими племенами древней индоевропейской (арийской) цивилизации. Оно соответствовало эпохе индоевропейского единства потому, что представляло собою стройную систему взглядов, определявшую коллективные приоритеты, ценностные и деятельностные установки. Только этим можно объяснить факт грандиозного строительства мегалитов, прежде всего дольменов, в сравнительно короткую эпоху «бронзы» на Кавказе.



В европейской научной литературе ведическое мировосприятие принято считать языческим. С изменением взглядов на язычество изменялись представления о ведической эпохе индоевропейских народов. Сегодня становится общепризнанной точка зрения, что «Славянское язычество надлежит рассматривать как целостное структурно-организованное мировоззрение».

Системность языческого мировоззрения эпохи бронзы представляется мощным фактором мобилизации духовных и материальных ресурсов древней арийской (праславянской) цивилизации, оставившей после себя на Кавказе несколько тысяч дольменов и других мегалитических сооружений.



Согласно археологическим данным эта цивилизация возникла не менее чем на тысячу лет раньше египетской и по времени удивительным образом совпадает с периодом строительства мегалитических сооружений в Стоунхендже (Англия), что наводит на мысль об единых ведических ценностных установках, знаниях и принципах функционирования древней арийской цивилизации.



Поэтому выдвигается гипотеза о том, что ведическая культура Кавказа имела глубокие корни в истории возникновения и развития когда-то единой индоевропейской (арийской) нации.



Все то немногое, что осталось от ведической культуры эпохи бронзы на Кавказе, Англии и других регионах Европы, заслуживает тщательного археологического изучения, философского осмысления и снятия покрова таинственности с ведического мировоззрения, которое Е.П. Блаватская охарактеризовала как «тайную доктрину».



Наука стремится разгадать «тайну», но как показал известный опыт ведической трансцендентальной медитации индийского ученого Махариши, не просто понять и объяснить взаимодействие тонких психических и физических миров.

Поскольку в эпоху бронзы среди индоевропейских народов господствовала ведическая религия и именно ее следует назвать первой языческой, т.е. народной религией арийских племен, то ответ на вопрос о целях и задачах строительства дольменов и других мегалитических сооружений на Кавказе необходимо искать в особенностях ведической религиозной доктрины.



Эта доктрина не может навсегда оставаться тайной для науки и запретной «темой» для научных исследований.



Смею надеяться, что в XXI веке «тайная доктрина» займет достойное место не только среди религиозных, но и научных доктрин, а мегалитическая культура Кавказа, Стоунхенджа и других регионов Европы будет рассматриваться с позиций признанных и по достоинству оцененных наукой ведических знаний, а не в качестве загадочных символов древней арийской цивилизации.

В чем же особенность ведического мировоззрения и каковы эзотерические функции мегалитов, побудившие предков преступить к грандиозному строительству дольменов и других мегалитических сооружений?



Как переплелись в избранной нашими предками форме дольменов индивидуальное и коллективное сознание?



В качестве гипотезы можно предположить, что в ведическую эпоху индивидуальное и коллективное сознание не было дуальным. Наши далекие предки, проживавшие на Кавказе, слыли солнцепоклонниками и видели живительную взаимосвязь солнечной энергии с окружающей природой.



Более позднее противопоставление человека окружающей его природе и космическому Духу или Богу привело к сужению коллективного и индивидуального сознания людей.



Человек, переставший себя чувствовать и представлять частью Природы и Космоса, потерял системное мировоззрение, перешел от системного и коллективного миропонимания к кастовому (классовому) мировоззрению, которое оформило растущую противоположность материальных интересов людей в качестве философского дуализма.

Следует отметить, что эпоха распада древней арийской империи и индоевропейского единства совпала с эпохой формирования кастового, а затем классового общества и появлением философского дуализма в ведическом мировоззрении.



Арийские племена, в том числе праславянские, стали оседать на новых завоеванных территориях и создавать самостоятельные государства. Сливаясь в Азии с чуждыми по духу, в основном семитскими племенами, праславянские (арийские) племена стали терять качество ведических знаний.



Вероятно, этому способствовало и жреческое сословие, заинтересованное в сохранении знаний в собственной среде. Не случайно время появления касты судров, касты осужденных (отсюда, возможно, русские слова суд и судить), совпало с утверждением среди индоевропейских племен законов Ману, согласно которым судры не имели право изучать Веды.

Ушедшие с гор Кавказа праславянские (арийские) племена в Азии уже не могли мобилизовать всех соплеменников на строительство родовых храмов (дольменов) и в этом уже не было необходимости, поскольку ведическая культура и религия, ставшая «тайной доктриной», воспринимались уже соплеменниками как мало понятное магическое искусство могущественного жреческого сословия.



Еще раз подчеркнем выдвинутую гипотезу, согласно которой массовое строительство мегалитов (дольменов) прекращается именно в период появления кастового (классового) строя.



Объединяющая цель строительства дольменов как общих родоплеменных храмов перестает быть главным системообразующим фактором, а глубокие ведические знания и магическое искусство все больше становятся достоянием касты жрецов.



Эти знания и религиозные функции мегалитов уходят из поля коллективного сознания, становятся все менее известными не только для судров, но и для других каст, занятых войной и обработкой земли, скотоводством, ремесленными промыслами.



Эту ситуацию не исправило изобретение клинописи в соседнем и дружественном Урарту шумерийском (Сумер) государстве. Клинопись вытеснила рисунчатое письмо, но не заменила праславянские руны, которые по-прежнему сохраняли ведические знания и передавались в качестве устной традиции жреческим сословием из поколения в поколение.

Отсутствие письменных источников для изучения функций мегалитов чрезвычайно сужает возможности по анализу мегалитической культуры Кавказа.



Выдвинутая мною гипотеза о принадлежности мегалитов к истории праславянских (арийских) племен, а также к эпохе господства ведического (языческого) религиозного мировоззрения, не может удовлетворить исследователей.



Даже точный ответ на вопрос: «Какой народ, в силу каких причин и когда создал мегалитическую культуру на Кавказе?» – не может считаться удовлетворительным, поскольку остается открытым вопрос о сакральных функциях мегалитов (дольменов) и тайне происхождения мифов о магическом искусстве Прометея, волхвов и весталок.



В этой связи следует отметить, что в славяноведении существует не только мифологическая школа, к которой принадлежали такие исследователи как А.Н. Афанасьев (Поэтические воззрения славян на природу.-Т. 1 -3 .-М.: 1994), К.В. Болсуновский (Памятники славянской мифологии.-Киев: 1914), О.Ф. Миллер (Очерки арийской мифологии в связи с древней культурой.-М.:1876), Д.К. Зеленин (Очерки русской мифологии.-М.:1995), но и сравнительно-историческая школа, основанная А.Н. Веселовским.



В своей работе «К вопросу о дуалистических космологиях»(15,с.32-48) А.Н. Веселовский применил сравнительный анализ и именно этот анализ позволяет сказать, что, несмотря на единые индоевропейские корни праславянских и более поздних славянских племен, следует учитывать тот факт, что, в силу направленности первых переселенческих потоков арийских племен с Севера на Юг, наибольшее сходство ведической культуры Кавказа и создавших ее праславянских племен надо искать с Шумером (Сумером), древним Ираном и Индией.



Последние археологические исследования в Северной Индии (Синде и Пенджабе) дают основание связать историю развития ведической материальной культуры в единое целое.



Начиная с IV-ro тысячелетия до хр. эры и до падения на Кавказе государства «солнцепоклонников» Урарту в середине 1 тысячелетия нашей эры, ведическая культура прошла путь от строительства первых храмовых построек в виде дольменов до более сложных построек «солнцепоклонников» Шумера и великолепных храмовых построек Индии.



В благодатной местности по нижнему течению рек Тигра и Евфрата сложилось первое арийское (праславянское) государство, раздираемое внутренними противоречиями.



Мобилизующее ведическое мировоззрение, объединявшее духовные и материальные ресурсы родоплеменных сообществ на Кавказе, было утеряно, а ведические знания, как уже отмечалось, стали достоянием жреческого сословия.



Тем не менее, универсальная основа Бытия – « космическое сознание» и «солнечные» боги арийских Вед присутствовали во всех формах и образах храмовых построек древнего Шумера и Урарту.



Поэтому можно предположить, что ДОЛЬМЕНЫ БЫЛИ ПЕРВЫМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ВОПЛОЩЕНИЕМ ВЕДИЧЕСКОГО (КОСМИЧЕСКОГО) МИРОВОЗЗРЕНИЯ АРИЙЦЕВ, А ИХ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ЗАЛОЖИЛИ ОСНОВЫ БУДУЩИХ ХРАМОВЫХ ПОСТРОЕК АРИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ МЕСОПОТАМИИ ( ШУМЕР), ИНДИИ И НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОГО УРАРТУ НА КАВКАЗЕ.



К сожалению, никогда не проводили сравнительный анализ и не выявлялись параллели в исторической судьбе праславянского (раннего) Сумера, более известного как Шумер и Урарту.



Пришедшие (в 4-м тысячелетии) в Месопотамию многочисленные племена семитов к V-му веку н.э. уничтожили Урарту.



Однако культурное и языковое единство Урарту и Сумера (Шумера) осталось зафиксированным в многочисленных клинописных табличках и ведические «истоки» их «солярных» божеств очевидны.



Поскольку мегалитическая культура Кавказа представляется более древней, чем сумерийская материальная культура, то она, очевидно, ближе к ведическим первоистокам и слава шумерийских, а затем ВАВИЛОНСКИХ, предсказателей и магов должна быть разделена со славой Прометея и весталок («вещих» женщин) праславян Кавказа.



На сегодняшний день, в силу потери ведических первоистоков, очень трудно воспроизвести магические ритуалы, которые могли совершаться у дольменов нашими далекими предками.



Метафизическая и гносеологическая функции древней ведической религии представляются более сложными и по своей содержательной части более глубокими, чем функции других, более современных религий.



Ведическая религия была языческой по форме, а не по содержанию. По содержанию своих функций она был «космической» и, очевидно, универсальной для всех арийских племен эпохи индоевропейского единства.

Если все праславянские племена и сложившиеся на их основе современные славянские народы в прошлом были «солнцепоклонниками», придерживались когда-то единой для индоевропейских (арийских) племен ведической религии, то прошедшие тысячелетия и смешение народов значительно, если не сказать неузнаваемо изменили когда-то ведическое, а по сути своей космическое мировоззрение славян.



Празднование «масленицы» с выпечкой блинов далеко не всем напомнит древний ведический обряд "солнцепоклонников», поскольку утерян глубинный смысл веры наших предков.



Не случайно известный исследователь языческих верований А.Н. Афанасьев отмечал, что «доносимая нам в устных преданиях и символических обрядах память о старине сливает все частности воедино и разом передает то, что должно было создаваться в течение многих лет»(8, с.57).



Возможно, что первые формы дольменов появились где-нибудь в районе Триполья или Крымского полуострова, а языческие обряды древних славян этих регионов напоминали те, которые действительно имели место у мегалитов Кавказа.



Однако механическое перенесение зафиксированных языческих обрядов у славян Центральной и Восточной Европы на мегалиты Кавказа было бы неоправданным.



Ведическая религия и мировоззрение имели глубокое содержание в своих функциях и просто не могли быть общедоступными и одинаково понятными для всех праславянских племен. Поэтому ведическая культура Кавказа, если даже ее корни находились в северных регионах Европы, навряд ли могла иметь одинаковые, например, со Стоунхенджем Англии черты и неизменные религиозные функции.



Такой подход к вопросу появления ведической культуры Кавказа можно назвать системным, вытекающим из единства корней всех индоевропейских племен и когда-то общего для них ведического мировоззрения.

Само понятие КУЛЬТУРА, обозначающее КУЛЬТ бога солнца РА, независимо от того как называлось солнце – Радогостом, Коло или просто Ра, родилось во времена единства индоевропейских народов и являлось составной частью ведического мировоззрения.



Не случайно археологи обнаружили единство сменявших друг друга археологических культур, и некоторые исследователи стали утверждать, что возникающий вопрос возможной экстраполяции археологических культур должен решаться положительно, поскольку на всем протяжении расселения индоевропейских племен, сменявшие друг друга археологические культуры, находились в определенном родстве и взаимосвязи (57, с.27,122).

Если существует единство историко-археологических культур и мифологии индоевропейского народов, то можно утверждать, что древняя мегалитическая культура Кавказа находились не только в общем потоке развития арийской культуры, но и у самых истоков древней арийской цивилизации и гигантской империи.



Географически Кавказ мог быть в центре этой древней империи и своеобразным праславянским культурным «котлом», где Прометей принес людям «огонь знаний» и появились дольмены как первые архитектурные формы будущих каменных храмов Шумера и других центров ведических знаний и искусства.

Северная часть Индии осталась, вероятно, тем периферийным островком ведической культуры, где иедическое мировоззрение не исчезло вместе с былым единством индоевропейских племен, завоевавших гигантскую территорию от Балтийского моря до Индийского океана.



В отличие от своей культуры древние арийские племена исчезли, но оставили после себя вечную «тайну» ведической культуры – дольмены Кавказа.

Однако не составляет тайны ведическое религиозное мировоззрение, заложившее основы ведической материальной культуры и самой идеи строительства дольменов на Кавказе.



Именно этот факт рождает оптимизм и уверенность в том, что память о временах создания этой культуры не покроется «пылью» прошедших тысячелетий, не исчезнет с лица земли вместе с дольменами и другими мегалитическими сооружениями на территории когда-то великой арийской империи.



Солярные знаки на мегалитах Кавказа, похожие как две капли воды на солярные знаки языческих капищ древней Европы, храмов Шумера, Индии и Египта, дают еще одно основание для вывода об онтологическом единстве ведического мировоззрения и возникшей на его основе культуры. Такой подход соответствует существующей в науке теории о былом единстве индоевропейских народов и единых родовых корнях древних арийских племен.

Полностью разделяя эту точку зрения нельзя не обратить внимание на то, что такое единство будет мало понятным и даже сомнительным, если не указать на ведическое мировоззрение и ведическую культуру, которые «цементировались» языком санскрита и иерархией космических «солярных» божеств.



Только системный подход дает ключ к пониманию «движущих сил» формирования индоевропейского единства и существования полулегендарной арийской империи.



Однако актуальность, исследования определяется не только уникальностью ведической культуры и системным подходом, выступающим в качестве методологии исследования мегалитической культуры Кавказа.



ВПЕРВЫЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СПЕЦИФИКА ДОЛЬМЕНОВ КАВКАЗА КАК РАННЕЙ ФОРМЫ ВЕДИЧЕСКОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, НАИБОЛЕЕ ПРИБЛИЖЕННОЙ К «ИСТОКАМ» ВЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И МАГИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. С этих позиций естественной представляется связь ведической культуры Кавказа с мифом о Прометее и «огнем знаний», который он подарил человечеству.

Несмотря на высокое магическое искусство и глубокие ведические (космические) знания, например, шумерийских волхвов, почтивших своим присутствием колыбель Иисуса, именно на Кавказе люди получили от Прометея «огонь знаний», а его магическое искусство до сих пор считается непревзойденным.



Воспетое А.С. Пушкиным искусство «вещих» киевских волхвов, точно указавших на причину гибели князя Олега, блекнет рядом с ведическим («вещим») искусством Прометея и можно предположить, что первые ведические каменные храмы из кварцита – дольмены – были наиболее удачной, если можно так выразиться, конструкцией ведических культовых сооружений, позволяющих наиболее эффективно «работать» в энергоинформационном поле ноосферы земли и , выражаясь языком Гегеля, Абсолюта.



Знал ли Гегель о ведических первоистоках понимания Бога как Абсолюта? Возможно, что он пользовался какими-нибудь переведенными с языка санскрита источниками, а ведический дуализм и метафизика нашли отражение в европейском логическом мышлении.

Отдельным вопросом следует вынести вопрос о функциях ведической религии и дольменов.



Ведическое (языческое) мировоззрение содержало онтологические представления, которые со временем видоизменялись.



Если ранее ведическое язычество эпохи индоевропейского единства имело одно творческое божественное начало, то более позднее содержало философский дуализм, допускающий борьбу доброго и злого начала в космосе, природе и человеке. В это же время формируется кастовое праславянское общество, где судрам запрещается изучать Веды.



Постепенное сужение числа «посвященных» в тайную ведическую доктрину привело к такому же психологическому феномену, как отрицание христианских икон, (иконоборчество), в качестве атрибута служения Богу.



Изменение культовых обрядов вело к изменению отношения к материальной форме и функциям любой религии.



Исходя из этого, можно выдвинуть гипотезу о том, что чем меньше мегалиты (дольмены) выступали в качестве атрибута служения Богу, тем меньше их строили, а по мере роста историко-философского дуализма, противопоставляющего дух и материю, вообще прекращается строительство мегалитических сооружений.

Вместе с тем, как уже отмечалось, прекращение массового строительства дольменов на рубеже I тысячелетия до н.э. совпадает с широким распространением изделий из железа, ростом производительности труда и появлением развитых форм кастового (классового) строя.



В связи с этим выдвигается гипотеза, что появление касты судров, которых не допускали к изучению Вед, можно считать исторической вехой окончания ведической эпохи мировоззрения праславян и перехода к дуалистической философии пока еще языческого, но уже феодального общества древних славян.

ИЗ ЭТОЙ ГИПОТЕЗЫ ВЫТЕКАЕТ ВАЖНЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД, ЧТО ТОЛЬКО СИСТЕМНОЕ ЦЕЛЕОБРАЗУЮЩЕЕ ВЕДИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, В ЕГО РАННЕЙ НЕДУАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ЕДИНСТВА КОСМОСА, ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА, МОГЛО СТАТЬ МОЩНЫМ ФАКТОРОМ СОЗДАНИЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ МЕГАЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА КАВКАЗЕ.



Эта культура заложила основы строительного искусства более грандиозных храмовых построек, появившихся через несколько столетий в Шумере, а затем Индии и Египте.



Строительное искусство постепенно стало терять первоначальный эзотерический смысл и ведические знания, заложенные в основу самой идеи строительства дольменов, перестали играть роль общего мобилизующего фактора.



К этому привели не только кастовые противоречия и философский дуализм, противопоставивший дух и материю.



Очевидно, что, имея единые индоевропейские (арийские) корни и придерживаясь единой ведической религии, разные праславянские племена по-разному могли воспринимать ведические (космические) знания и передавать их из поколения в поколение.



Например, в брошюре Д. Святского «Под сводом хрустального неба. Очерки по астральной мифологии в области религиозного и народного мировоззрения» (54, с.57) показываются развитые астрологические познания древних славян.



Подобной точки зрения придерживается А.А. Куликов в книге «Космические образы славянского язычества»(32, с.40).



Однако они не задаются вопросом, откуда эти знания космических и природных законов, поражающих наших современников? Почему у одних арийских племен они были детализированы, а у других потеряли первоначальный смысл и ценность?

Если ведические знания и были решающим системным фактором, мобилизовавшим духовные и материальные ресурсы праславянских племен Кавказа на грандиозное по своим масштабам строительство дольменов (мегалитов), то это не означает, что ведическую культуру Кавказа можно изучить, опираясь на первоисточники времен язычества индоевропейских племен и народов.



До сегодняшнего дня мегалитическую культуру Кавказа характеризуют как «тайну» прежде всего потому, что гносеологическая и метафизическая функции ведической религии и культуры представляют, по выражению Е.П. Блаватской, «тайную доктрину».



Поскольку речь идет об уникальной религии, утверждающей идею Бога через Бытие универсального знания, а также тесную связь самого человека и его матсриальной культуры с солнцем и космосом, то, очевидно, необходимо привлекать к исследованию метафизической и гносеологической функций ведической культуры современные знания физики, астрономии, психологии, астрологии, эниологии и других наук.



Пришло время снятия покрова «таинственности» с истории появления мегалитической культуры Кавказа и эзотерических функций ведической религиозной доктрины, породившей саму идею создания этой уникальной культуры.

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Это предисловие к статье В.А. Рыбникова „Ведическая культура Руси”.