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Гармония Человечества | Евразийский клуб

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Комментарий редакции

В беседе обсуждается позитивный сценарий будущего развития России и мира. Основные тезисы:

1. Необходим переход от разделения людей на "своих" и "чужих" к всеобщей любви и единению.

2. Россия должна стать "космоплан" цивилизацией, объединяющей все остальные цивилизации.

3. Нужно создать образ гармоничного будущего человечества, альтернативный проекту глобалистов во главе с Клаусом Швабом по сокращению населения и превращению людей в "цифровых рабов".

4. Россия является отдельной цивилизацией, а не просто страной. Ее задача – отстаивать собственные цивилизационные цели и устремления.

5. Необходимо создать интегральную науку, объединяющую научное, религиозное и метафизическое мировоззрение.

В целом в беседе обсуждается видение позитивного будущего, основанного на идеях гармонии, единства в многообразии, соборности. Россия рассматривается как цивилизация, призванная объединить Восток и Запад и вывести человечество на новый этап развития.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DI11ia9t8T8
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