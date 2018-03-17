«Цивилизационные» аркаимцы

Пространство Аркаимских чтений «Горизонты цивилизации»

Пространство Страны городов

Пространство общественного мнения об Аркаиме

Пространство темы Аркаимских чтений – «Горизонты цивилизации»

Пространство будущего

В 2017 году исполнилось 30 лет со дня открытия экспедицией Челябинского государственного университета под руководством Г.Б. Здановича на юге Челябинской области Аркаима – поселения эпохи бронзы. Это открытие стало одной из археологических сенсаций XX века. В дальнейшем на восточном склоне Уральских гор было открыто ещё 20 поселений на расстоянии 40-70 км друг от друга, которые стали называть Страной городов.В 2010 году в Аркаиме состоялалсь первая Международная научная конференция, посвящённая актуальным проблемам цивилизационного развития. Тема Седьмых Аркаимских чтений – «Освоение пространства: история, география, культура» дала возможность участникам осмыслить результаты предыдущих конференций в разных координатах измерения. Восьмые Аркаимские чтения в 2017 году были посвящены тридцатилетию открытия Аркаима.Организаторами конференции выступили Челябинский государственный университет, Челябинский филиал Института экономики УрО РАН, Челябинское отделение Академии гуманитарных наук (Санкт-Петербург) и Историко-культурный заповедник «Аркаим». Вышли в свет восемь сборников материалов участников из более чем 20 городов России, а также из США, Германии, Франции, Украины, Казахстана, Румынии, Израиля. Всего 197 статей.Конференции получились научно-практические: наряду с учёными в них принимали участие преподаватели различных учебных заведений, общественные деятели, предприниматели, журналисты, инженеры, военные, аспиранты и студенты вузов. Впечатляет и разнообразие научного сообщества: филологи, философы, археологи, историки, экономисты, экологи, социологи, культурологи, биологи, географы, медики, химики, лесники, юристы. С одной стороны это позволяло рассматривать любую проблему с разных точек зрения, с другой – требовало от участников широкого кругозора и высокого профессионализма.Постоянная ведущая и душа Аркаимских чтений М.В. Загидуллина, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челябинского государственного университета, доктор филологических наук вместе с участниками активно искала актуальные темы и эффективный формат для повышения результативности работы конференции. На Первых чтениях участникам была предоставлена свобода выбора тем докладов. В результате разнообразие тем: наука, образование, воспитание, семья, здоровье, бессмертие, традиции, религия, эзотерика, нравственность, культура, литература, искусство, экология, средства массовой информации, судьба России и всего человечества привело преимущественно к монологам докладчиков. Узкоспециализированные темы и специфические научные термины были малопонятны большинству участников. Ограничение числа заранее объявленных тем вывело формат обсуждения на уровень диалогов. В итоге все сошлись во мнении, что гораздо эффективнее всестороннее обсуждение одной, заранее выбранной самими участниками темы. Седьмые Аркаимские чтения подтвердили правильность такого решения.За годы проведения конференции определились две команды постоянных участников: Челябинского государственного университета, состоящую преимущественно из гуманитариев, и Уральского экологического союза (Екатеринбург), основу которой составляли технари, имеющие большой опыт производственной, научно-исследовательской, общественной, просветительской деятельности и реализующие собственные социально-экологические проекты. Актив Уральского экологического союза уверен в том, что дальнейшее существование современной цивилизации возможно только на основе экологического (ноосферного, планетарного, космического, вселенского) мировоззрения, целью которого является достижение гармонии с людьми, обществом, природой и Богом – Творцом. Вкладом в будущее Уральского экологического союза является экологическое просвещение и формирование экологичной модели жизнедеятельности на Урале на основе знания законов природы, народных традиций и современных экологически чистых технологий под девизом «Мыслить – глобально, действовать – локально».В работе Седьмых Аркаимских чтений впервые участвовала третья команда – А.Е. Соколов и К.Ф. Гаврилов, лидеры общественной организации «Навигация» (Екатеринбург), имеющие большой опыт проведения организационно-деятельностных игр (ОДИ) по методу Г.П. Щедровицкого – выпускники Уральского политехнического института (сейчас Уральский федеральный университет), которые сразу же поставили вопрос о результативности конференции. Включение элементов ОДИ в формат проведения Аркаимских чтений позволит выйти на уровень проекта коллективного мышления и деятельности.Неформальная атмосфера Чтений, включающих в себя, наряду с докладами и их обсуждениями, экскурсии, общение и дружеские посиделки у костра с гитарой, ограниченный состав участников (до 30 человек) позволили создать условия, в которых очень разные люди учатся слушать, слышать, договариваться и взаимодействовать друг с другом. В итоге у участников конференции появилась уверенность в том, что творческий потенциал аркаимских встреч вносит свой вклад в саморазвитие личности и процесс гармонизации отношений в современном обществе.Инициатором проведения Аркаимских чтений был Г.Б. Зданович, первооткрыватель и хранитель Аркаима, почётный профессор Челябинского государственного университета, доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе заповедника «Аркаим». Геннадий Борисович знакомил участников конференции с Аркаимом, экспонатами музея Природы и Человека, историко-культурными и природными памятниками Аркаимской долины, другими археологическими и природными объектами Страны городов. Результаты своих исследований Страны городов представили челябинские археологи, кандидаты исторических наук Д.Г. Зданович, Е.В. Куприянова, Т.С. Малютина; В.А. Новожёнов (Казахстан), кандидат культурологических наук И.П. Лобанкова (Уфа) и кандидат исторических наук А.Г. Палкин (Оренбург).Сегодня уже общепризнано, что почти четыре тысячи лет назад на Южном Урале существовала высокоразвитая и высокодуховная цивилизация, построенная на знании универсального Вселенского Закона, в основе которого лежит понимание единства и взаимосвязи Человека, Природы и Космоса. Этим определялась экологичность жизнедеятельности аркаимцев: их хозяйственная деятельность встраивалась в экосистему, а не разрушала и перестраивала её. Социальную модель аркаимского общества можно охарактеризовать как «идеальное государство», «ноосферное общество», «Рай земной», о котором во все времена мечтали люди.Приобретя всемирную известность, Аркаим стал местом массового паломничества туристов, экстрасенсов, эзотерических клубов, духовных движений, учёных, представителей разных национальностей и религиозных конфессий, интересующихся историей Урала, России и всего человечества. Люди ищут на своей прародине ответы на самые сокровенные вопросы, обращаясь к опыту своих предков. Как они жили, во что верили, кому поклонялись, о чём думали, к чему стремились? На роль современных учителей и просветителей претендуют многие, вариантов ответов на заданные вопросы тоже достаточно. Кому верить? За кем и куда идти?В 2005 году на Аркаиме побывали В.В. Путин и Д.А. Медведев…Однако до сих пор существует множество версий о том, что же такое Аркаим?Известный российский писатель, сценарист, культуролог, историк, краевед А.В. Иванов (Пермь) в своей книге «Хребет России» отмечает: «… Но самое удивительное место встречи на Урале – в челябинских степях… Найденный город археологи назвали Аркаим. И вскоре после его открытия всплыли из земли другие города, получившие фантастические казахские имена: Синташта, Чекотай, Исиней, Берсуат, Журумбай. Всего 21 город. Страна городов… Аркаим сориентирован по звёздам. Похоже, что в Уральских степях лежит колесо Зодиака. Вот только откуда оно прикатилось и куда укатилось потом?»Один из самых влиятельных духовных лидеров современности, писатель В.Н. Мегрэ считает, что: «Аркаим – это не город и не храм. Относительно обсерватории верно, но она совсем не главная. Аркаим – это Академия, так можно назвать его сегодняшним термином. В Аркаиме жили и работали учителя волхвов. Здесь они занимались исследованием Вселенной, определяли взаимосвязь космических тел, их влияние на человека…».На Вторых Аркаимских чтениях свою версию об Аркаиме представил Г.С. Чеурин, научный руководитель Центра экологического выживания и безопасности, организатор экспедиции «Сибирский путь», Почётный полярник (Екатеринбург): «…Известно, что Аркаим был покинут в плановом и организованном порядке. Жители города не только вынесли все нужные вещи, но и убрали мусор, после чего пустой город сожгли». Почему ушли – до сих пор является главной загадкой. По мнению Геннадия Семёновича, Аркаим был создан как компактный, экономный и экологичный комплекс добычи и переработки сырья, изготовления, комплектации и сборки военно-транспортных единиц, то есть завод полного цикла с конвейерной сборкой унифицированного конечного изделия – боевой колесницы. На которых аркаимцы и отправились в долгий и опасный путь в Индию и Иран. Сегодня их потомки населяют и Россию, и весь Евразийский континент…Однако поселение было построено со знанием законов астрономии, географии, геофизики и геодезии и несло в себе и функции храма и обсерватории. Аркаим был построен на «храмовом» месте с особой энергетикой. Всю работу древние мастера творили с молитвой. А знание астрономии нужны были будущим возницам для осваивания штурманского мастерства…Эта версия на сегодняшний день представляется наиболее обоснованной и убедительной.Значение Аркаима для мировой цивилизации высоко оценивает писатель А.А. Проханов, активный общественный деятель, Президент Изборского клуба, редактор газеты «Завтра». В сентябре 2016 года на заседании Уральского отделения Изборского клуба в Екатеринбурге на тему: «Урал земной и Урал небесный» Александр Андреевич выделил главное: «… Думаю, что здесь, на Урале, прозвучит новое слово нашей русской жизни – и политической, и духовной, и мировоззренческой. Важно консолидировать людей, очень сложных, наполненных собой и значительных. Чтобы они почувствовали важность содружества, товарищества, чтобы они писали работы и обменивались идеями». Аркаим стал источником многочисленных образов в литературе, искусстве, кинематографе.На Восьмых Аркаимских чтениях М.В. Загидуллина сделала доклад о «потенциале популярности» Аркаима в интернет-сообществе в сопоставлении со Стоунхенджем – известным и в категориях популярности «раскрученным» археологическим памятником. Как оказалось, русскоязычный запрос «Аркаим» оказался победителем, опережая «Стоунхендж» по общему числу запросов.Системный кризис современной цивилизации сегодня очевиден всем. В ходе обсуждения этой темы на Аркаимских чтениях стало понятно: для того, чтобы найти решение этой проблемы, необходимо по-новому взглянуть на сложившуюся ситуацию. Как говорил Альберт Эйнштейн: «Современные проблемы не могут быть решены, если мы будем мыслить так же, как мы мыслили, когда их создавали».Если рассматривать процесс освоения Земли человеком в современной истории, то этапы и масштабы освоения можно представить как процесс взросления человечества. Ключевыми понятиями при этом представляются мировоззрение, духовно-нравственные качества человека, урбанизация, глобализация и традиция.Мировоззрение – как осознание человеком самого себя, смысла и цели его жизни, своей роли и места в обществе. Здесь можно выделить три этапа, которые условно обозначим как природно-мифологическое, религиозно-мифологическое и техногенно-материалистическое мировоззрение.На этапе природно-мифологического мировоззрения люди верили, что окружающий мир создан Высшими (Божественными) силами. Существуют три мира: нижний, средний и верхний. Средний – мир людей и природы, верхний – мир светлых Богов, нижний – тёмный мир злых Духов. По критериям добра и зла человек, в зависимости от своих поступков, по окончанию жизни, мог попасть как в светлый мир Богов, так и в тёмный мир. Люди жили общиной и их мировоззрение было единым. Природа признавалась как источник жизни, поэтому отношение к ней было благоговейное. Существовал культ поклонения Природе, человек жил по принципам: «не бери лишнего», «знай меру», «не навреди», «думай о других», «думай о потомках». Это мировоззрение до сих пор хранят коренные северные народы, реликтовые народы Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии, стран Юго-Восточной Азии. В современном мире эти люди живут по законам Природы.Все традиционные религии проповедуют, что мир и человек созданы Богом, призывают к добру и представляют окружающий мир в виде трёх миров.Предвестник всех религий Спитама Заратустра утвердил нравственный кодекс: «Благая мысль. Благое слово. Благие поступки». По канонам православия, смысл жизни человека – «Стяжание духа святага Божьего», построение «Рая земного» и спасение в «Рае небесном». Неправедные же люди, нарушающие законы Божьи, рискуют попасть в тёмный мир – в Ад.Однако в разных религиях отношение к Природе трактуется по-разному.Религии являются духовной школой для человека, стремящегося к Свету, предлагая свои варианты на пути к единому Богу.Исторический процесс освоения человеком Земли сегодня вышел на глобальный уровень. Существующие ранее на локальных территориях планеты разные цивилизации по мере роста населения и расширения территорий влияния столкнулись в конфликтах интересов и оказались в глобальном системном кризисе, который угрожает существованию всего человечества.До сих пор процесс расширения занимаемой территории локальных цивилизаций проходил на основе доминирования расовых, национальных, религиозных, идеологических, политических и экономических интересов.Около 400 лет назад, с началом промышленной революции, началось формирование техногенно-материалистического мировоззрения. Его ещё можно назвать урбанистическим, потребительским, природо-разрушающим. Люди изобрели машины и стали переделывать природу под себя.Это мировоззрение полагает, что человек произошёл от обезьяны, отвергает существование души, духа, загробной жизни и Бога – Творца всего сущего. Оно не отвечает на вопросы о смысле и цели жизни человека и человечества. Это мировоззрение ставит целью жизни человека достижение личного успеха, максимального уровня потребления и комфорта любой ценой, без учёта негативных последствий для природы, общества и всего человечества в целом. Жизнь «Без Бога в душе, без Царя в голове».Современный мир агрессивно глобализуется под флагом техногенно-материалистического мировоззрения. В популярной песне группы «Земляне» есть такие слова: «Мы – дети Галактики, но – самое главное, мы – дети твои, дорогая Земля!» Действительно, люди ведут себя как неразумные дети. В XX веке были изобретены самые изощрённые виды оружия массового уничтожения, развязаны две мировые войны с неисчислимыми жертвами, масштабными разрушениями и колоссальным ущербом для Природы.Центрами распространения техногенно-материалистического мировоззрения стали мегаполисы. В начале XX века в России в городах проживало около 10% населения. Основой традиционного многовекового уклада жизни, формировавшего человека, была семья (многодетная, многоосновная), община, традиционная культура и вера (у каждого народа своя). Сегодня в России в городах проживает более 73% населения. Оторванные от родной природы, истории, культуры и традиции, люди теряют свои корни и смысл жизни, и превращаются в бездушных потребителей. Недаром говорят, что народы рождаются в деревне, а умирают в городе.Ещё гениальный русский писатель Н.В. Гоголь в черновых записках к первому тому «Мёртвых душ» намечал символический образ города. «Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота. Пустословие. Сплетни, перешедшие пределы, как всё это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени». И далее: «Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящую смертью. Не трогаются. Смерть поражает не трогающийся мир. Ещё сильнее между тем должна представиться читателю мёртвая бесчувственность жизни». И как итог: «Весь город со всем вихрем сплетней – преобразование бездеятельности жизни всего человечества в массе». Это сказано в XIX веке. Сегодня мегаполисы стали центрами притяжения сотен миллионов людей. Планируется, что к 2025 году в мегаполисах будет проживать более 70% жителей Земли…В современном мире более 80% совокупного валового продукта человечества принадлежит менее 10% самых богатых людей. До 80% этого совокупного продукта тратится на подготовку к войне, а потом на ликвидацию её последствий. При этом на самые насущные жизненные потребности (питание, одежда, жильё и т.д.) человечество тратит всего 4-7% используемых природных ресурсов.Вот такую «цивилизацию» построили люди на Земле. Трудно назвать её разумной, хотя человек и называет себя «Хомо сапиенс».Пришло время человечеству взрослеть и брать на себя ответственность за свою судьбу и Матушку – Землю. Независимые учёные и эксперты, все разумные люди уверены в том, что дальнейшее существование человечества возможно только на основе экологического мировоззрения.Альтернативным вариантом развития цивилизации на основе экологического мировоззрения является учение выдающегося отечественного учёного и мыслителя, академика В.И.Вернадского о ноосфере, «сфере разума», в котором мерилом национального и индивидуального богатства являются духовные ценности и знания Человека, живущего в гармонии с окружающим миром. Владимир Иванович был глубоко верующим человеком…150-летию со дня рождения В.И. Вернадского в 2013 году были посвящены Четвёртые Аркаимские чтения.Участники Аркаимских чтений внесли свой весомый вклад в изучении цивилизационной тематики. В первую очередь это участник всех Чтений В.В. Московкин, руководитель этно-экологической экспедиции «Былина» (Екатеринбург), автор фундаментальной работы «Вселенский Домострой», в которой он изложил свою версию устройства мироздания, смысла и цели жизни Человека на Земле: «…Мир Природы, Мир Человечества и Горний мир составляют великое триединство мира Божьего, кормля и окормляя, служа и придавая служению смысл всему живущему, несущему «живу» в теле своём.Это триединство издревле великими мыслителями мира людей называлось таким понятием, как «Земля – Человек – Космос». В этом триединстве Человек – связующее звено, без которого бессмысленно существование и Земли, и Космоса. Повзрослев духовно и перейдя в Горний мир из мира Дольнего, Человек обретёт новое триединство. Он покинет материальный (материнский) мир и обретёт мир духовный, но всегда будет хранить свою любовь к Матери – Земле и вновь народившемуся человечеству».Изучая историю и многовековой опыт разных народов, В.В.Московкин пришёл к выводу, что традиция знает всё и отвечает на все вопросы. И современные проблемы возникли потому, что мы утратили свои традиции, общую цель и сбились с пути. «…Судьба России – построение нашим народом «Рая земного». По-современному это может звучать примерно так: «Создание на территории России и планеты Земля совершенного государства и общества, где каждый человек имел бы благоприятные условия для духовного роста до уровня космического (ноосферного) мышления.Суть в том, что человек, народы, культуры имеют одинаковую цель. И эту цель можно назвать общечеловеческой судьбой, для достижения которой человечество может объединиться. Это единое поле, на котором мир может стать глобальным».«Вселенский Домострой» В.В. Московкина дополняет и развивает учение В.И. Вернадского о ноосферной цивилизации, определяя значение России в её построении на основе народной традиции. На Восьмых Аркаимских чтениях В.В. Московкин в своём докладе «Начала пути и горизонты евразийской цивилизации» изложил свою версию о том, что аркаимцы ушли в разные стороны, в том числе и на Русскую равнину и являются прародителями народов евразийской цивилизации, в том числе и славян.Самый известный уральский путешественник, писатель, издатель, краевед и фотограф Н.А. Рундквист (Екатеринбург) в ходе своих многочисленных экспедиций осваивал пространство разных стран и регионов. Но лучше всего он изучил родной Урал. На Аркаимских чтениях Николай Антонович презентовал иллюстрированную краеведческую энциклопедию Урала и книгу очерков «Страшные тайны Урала». По мнению профессора В.Г. Капустина, декана географо-биологического факультета Уральского государственного педагогического университета «…следует отметить, что столь подробного энциклопедического издания не имеет ни один из географических регионов Российской Федерации».Обсуждались на Чтениях и результаты экспедиции «В гармонии с природой» по Уралу, которую Уральский экологический союз проводит с 2006 года. Оргкомитет экспедиции возглавляют известные учёные: Н.Б.Прохорова, президент Уральского экологического союза, директор Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов, профессор, доктор экономических наук, заслуженный эколог РФ и академик В.Н. Большаков, советник РАН, Институт экологии растений и животных УрО РАН; руководитель экспедиции – Г.В. Ращупкин, исполнительный директор Уральского экологического союза, кандидат химических наук; пресс-секретарь – О.А. Подосёнова, координатор программ УЭС. Цель экспедиции – поиск примеров экологичной жизнедеятельности (неразрушающего природопользования) на Урале на основе знания законов природы, народных традиций и современных экологически чистых технологий.Социально-экономическим аспектам цивилизационной тематики посвящены доклады В.Н. Белкина, директора Челябинского филиала Института экономики УрО РАН, профессора, доктора экономических наук и сотрудников Института экономики УрО РАН, доктора экономических наук Е.Л. Андреевой и доктора исторических наук В.Л. Берсенёва.С ноосферным вектором развития образования познакомили участников конференции М.Н. Дудина, профессор, доктор педагогических наук, Г.П. Сикорская, профессор, доктор педагогических наук и И.С. Огоновская, доцент, кандидат исторических наук (все – Екатеринбург).Экспертами по вопросам виртуального пространства Интернета выступали преподаватели челябинских вузов, кандидаты филологических наук А.А. Морозова, А.А. Селютин и В.В. Фёдоров.Среди исследователей темы традиционной народной культуры в первую очередь можно отметить работы Е.Т. Карпушевой, директора Центра «Логос» (Североуральск), Т.В. Савельевой, кандидата филологических наук (Миасс) и Г.С. Чеурина.Непременной составляющей Аркаимских чтений стали содержательные и увлекательные доклады на литературные темы С.М. Шакирова, заведующего кафедрой филологии Миасского филиала Челябинского государственного университета, кандидата филологических наук.Будущее создаётся сегодня. Каким оно будет – зависит от нас…Писатель и путешественник Ю.Г. Бриль (Екатеринбург), уроженец земли Страны городов, верит, что Аркаим спасёт мир: «…Аркаимцы были людьми мистическими, для них многое значили пророчества и знамения. Они ушли, но их цивилизация открыта сегодня, и она жизненно необходима нам, потому что становится нашей современностью, нашим будущим, она возвращается к нам, вливается свежей энергией, обновляя нашу выдохшуюся цивилизацию, отравленную промышленными отходами, разъеденную корыстолюбием…»Г.С. Чеурин развивает эту мысль: «…Аркаим и Страна городов – очень вовремя, на рубеже второго и третьего тысячелетия пришедший к нам памятник промышленной, высокотехнологичной (и в то же время высокодуховной по отношению к окружающему миру) культуры древней внутриконтинентальной цивилизации «северного» типа, которая и заложила четыре тысячи лет тому назад основу для мирного развития человечества в двадцать первом веке».«Цивилизационные» аркаимцы верят в светлое (ноосферное) будущее, когда человечество осознает себя частью Вселенского Разума. И в год 30-летия открытия Аркаима продолжают осуществлять свой просветительский проект по формированию экологичной (северной, аркаимской, ноосферной) модели жизнедеятельности на Урале.Г.В. Ращупкин, исполнительный директор Уральского экологического союза, руководитель экспедиции «В гармонии с природой», кандидат химических наук.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com