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Совхозы в СССР. Елена Прудникова

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Весь цикл об аграрном вопросе:
1 https://youtu.be/p35IUSQWvNg
2 https://youtu.be/WdjHzQfGumk
3 https://youtu.be/Kwqc285JK5Q
4 https://youtu.be/LfnUvY-AU5s
5 https://youtu.be/dFZrcRY7A6I
6 https://youtu.be/xtEEf78Rr74
7 https://youtu.be/mD9oMQrtJIc
8 https://youtu.be/SkrN2OtOHOs
9 https://youtu.be/BslyR3t6duY

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В начале 20-х годов перед большевиками встал вопрос о развитии сельского хозяйства СССР. Были три варианта: развитие частного хозяйства, совхозов и колхозов.

2. Развитие частного хозяйства было бесперспективно, так как 75% хозяйств были крайне неэффективны. Ставка только на "кулаков" привела бы к обнищанию большинства крестьян.

3. Совхозы создавались на базе бывших помещичьих и церковных земель. Они должны были стать образцовыми хозяйствами, но на практике часто были убыточными и неэффективными. 

4. Тем не менее, совхозы выполнили роль своеобразного полигона, на котором отрабатывались методы управления плановой экономикой в сельском хозяйстве.

5. Основная проблема – судьба бедных крестьян, которым не под силу было вести самостоятельное хозяйство. Ни частное хозяйство, ни совхозы её не решали.

Вывод: в 20-е годы в СССР экспериментально отрабатывались различные формы сельскохозяйственного производства. Ставка только на частников или совхозы не решала проблему эффективности и не учитывала интересы большинства крестьян. Это в конечном итоге привело к коллективизации и созданию колхозов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0Yk4azxMDQw
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