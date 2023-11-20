Комментарий редакции

Весь цикл об аграрном вопросе:1 https://youtu.be/p35IUSQWvNg2 https://youtu.be/WdjHzQfGumk3 https://youtu.be/Kwqc285JK5Q4 https://youtu.be/LfnUvY-AU5s5 https://youtu.be/dFZrcRY7A6I6 https://youtu.be/xtEEf78Rr747 https://youtu.be/mD9oMQrtJIc8 https://youtu.be/SkrN2OtOHOs9 https://youtu.be/BslyR3t6duY

Основные тезисы лекции:

1. В начале 20-х годов перед большевиками встал вопрос о развитии сельского хозяйства СССР. Были три варианта: развитие частного хозяйства, совхозов и колхозов.

2. Развитие частного хозяйства было бесперспективно, так как 75% хозяйств были крайне неэффективны. Ставка только на "кулаков" привела бы к обнищанию большинства крестьян.

3. Совхозы создавались на базе бывших помещичьих и церковных земель. Они должны были стать образцовыми хозяйствами, но на практике часто были убыточными и неэффективными.

4. Тем не менее, совхозы выполнили роль своеобразного полигона, на котором отрабатывались методы управления плановой экономикой в сельском хозяйстве.

5. Основная проблема – судьба бедных крестьян, которым не под силу было вести самостоятельное хозяйство. Ни частное хозяйство, ни совхозы её не решали.

Вывод: в 20-е годы в СССР экспериментально отрабатывались различные формы сельскохозяйственного производства. Ставка только на частников или совхозы не решала проблему эффективности и не учитывала интересы большинства крестьян. Это в конечном итоге привело к коллективизации и созданию колхозов.