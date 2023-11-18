Нам осталось рассмотреть последний, возможно, самый увлекательный вопрос динамической устойчивости тел – осевое вращение луны. Так нет его, или есть оно? О нём еще Николя писал пространное письмо неизвестному заморскому дяде. Писал, что нет спина, и такого там нагородил, что всем понятно - писал Тесла, щедро. Если брякнуть скупо, - кто видел этот вальс, где та сцена, с которой его играть?

Вот хороводит земля вокруг солнца, то одним бочком к нему повернётся, то другим, тут хоть элемент поворота есть, там ничего. Запустим земельку с солнцем наперегонки и станем под солнышко нырять, поворачиваясь нужным боком в зиму и лето. Получим замысловатую кривую. Зачем? Мы тогда поймём, что не в повороте дело, а в начале начал. Луна на орбиту свою выходила путём небрежной раскрутки. Земля толкала луну, а сама прибеднялась, вращалась всё медленнее. Луна наглела, отлетала прочь, но вращалась вместе с землёй. Вот одним бочком луна к земле и притулилась. Если мы шарик с дыркой на спице начнём крутить, шарик уедет по спице на свою орбиту и там встрянет. Если мы ногой футболим мяч, то он летит и кувыркается. Так же, все наши планеты и земля с одного авианосца стартовали. Вначале они с мамой кучно летели, в общем вихре. Потом что-то их разлучило. Хотя, как пёрли планеты, так и пёрли вперёд, но мимо мамы не все проскочили. Часть комет мёрзнет на задворках вселенной. Часть планет условно мчит в ту степь, но реально вокруг солнца круги нарезает. Летят наши орёлики… Вспышка слева! Мама дорогая, мчим дальше. Вспышка справа! Опять мама, будь она неладна. Ну, хоть видимость свободы, мама сбоку. А у луны земля всегда в зените, поэтому она только спутник.

Откуда вообще взялась вся эта ядрёная зима, небесная механика? По древней индийской легенде бог возлежит на водах причинного океана, из пор его тела вылетают бесчисленные миры и туда же возвращаются. Красивая легенда.