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Тень диктатуры на обломках государственности (Николай Азаров)

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Беседа с Николаем Азаровым о неутешительных перспективах верховной власти Украины и трагедии народа в условиях становления криптодиктатуры иностранных спецслужб.

Ведущий: Максим Романычев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. На Украине фактически установлена военная диктатура – происходит зачистка информационного пространства, подавление инакомыслия, ограничение передвижения граждан.

2. Верховная Рада утратила легитимность, поскольку срок ее полномочий истек.

3. Срок полномочий президента Зеленского заканчивается в мае 2023 года, после чего он также станет нелегитимным.

4. Зеленский действует в интересах США и не обладает реальной самостоятельностью. Все важные решения принимаются после согласования с США.

5. Происходит тотальное разрушение Украины – экономики, государственных институтов, местного самоуправления. Ситуация напоминает период «руины» 17-19 веков.

6. Несмотря на заявления Зеленского, выборы в 2024 году вероятно всё же состоятся. Реальная оппозиция должна заявить о себе.

7. Избирательная система на Украине нуждается в реформировании для обеспечения честных выборов.

Вывод: на Украине сложилась ситуация военной диктатуры и тотального кризиса, при этом Зеленский действует в интересах США и не обладает реальной властью. Для выхода из кризиса необходимы реформы избирательной системы и приход к власти легитимных демократических сил.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NGuBj_8r8Ls
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