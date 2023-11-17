То, что Запад трезвее стал оценивать военную мощь России – это и хорошо, и не очень. Хорошо, потому что осознание врагом нашей мощи, того факта, что никакая натовская помощь ВСУ не позволит нанести российской армии смертельное поражение – это следствие большой работы наших военных. Можно сказать, что задачу-минимум Россия смогла выполнить, причём не включая всеобщий мобилизационный режим.

В конце концов, в 2023 году сделано многое для укрепления обороноспособности, в которой оказалось немало непредвиденных проблем и дыр. От развёртывания масштабного производства беспилотников и обучения операторов БПЛА до перевода оборонных заводов на полную загрузку и масштабный наём контрактников. Это и многое другое пришлось делать с колёс, так как затяжного конфликта руководство явно не планировало, а вылезшие недостатки требовалось срочно исправлять.

К тому же – замечу отдельно – из информационного поля исчезли излишне эмоциональные оценки СВО и выступления околовоенных экспертов. К этому привело, в частности, и то, что погиб Пригожин и посадили Стрелкова, а военкорам закрутили гайки. Собственно, это вполне в порядке вещей для воюющей страны – почитайте Симонова и фронтовые заметки времён Великой Отечественной. Более того, спокойствие информационного освещения войны есть важный залог побед на поле боя: когда в тылу есть спокойствие и поддержка, воевать легче.

Повторю: Россия сделала работу над ошибками по ходу СВО, укрепила военную мощь на фронте и подготовилась к затяжному конфликту с ВСУ, что вынудило НАТО признать, что Киеву не светит победа на поле боя.

В то же время следует признать, что пока это не привело и к перелому в СВО – собранных в зоне боевых действий сил хватает, чтобы удерживать свои позиции, но не для масштабного наступления. По крайней мере, на данный момент это выглядит именно так.

И противник это видит, понимает и трезво оценивает. А трезвость противника – это и есть то самое не очень хорошее. Поскольку всегда лучше, когда противник заблуждается и недооценивает тебя. Как это было в прошлом году, когда всушники на полном серьёзе готовились войти в Крым. Теперь же такого и близко нет.

Тогда чего же ожидать в будущем? Позиционные бои обычно располагают к переговорам, и многие начинают об этом говорить. Однако я согласен с тем мнением, что глава ЦРУ летал в Киев не для этого, а ровно для обратного – чтобы поддержать пламя войны ещё на год, до ноября 2024 года, чтобы после переизбрания Байдена уже полностью ввести НАТО на Украину.

На мой взгляд, этот сценарий может всерьёз рассматриваться англосаксами – как среднесрочный план против России. То есть киевский режим должен продержаться ещё год перед тем, как США из опосредованного управления территорией Украины перейдут к прямому её захвату под видом внедрения туда частей НАТО (для начала в виде польско-прибалтийско-скандинавских частей).

Таким образом, к 2024 году мы подходим с таким раскладом, что с одной стороны, НАТО не видит перспектив быстрой победы над Россией на Украине, а с другой – готовит предпосылки для среднесрочной победы. Россия же пока никуда не спешит, но готовится к решающей схватке, продолжая дистанционно уничтожать живую силу и технику врага.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Запад стал трезвее оценивать военную мощь России – это хорошо, так как противник осознал нашу силу. Но и плохо, так как лучше, когда противник недооценивает.

2. Россия укрепила оборону и подготовилась к затяжному конфликту – это вынудило НАТО признать, что Украина не может победить на поле боя.

3. Пока накопленных сил хватает только на удержание позиций, но не на наступление. Противник это видит.

4. Вероятный сценарий – затягивание конфликта до выборов в США, чтобы затем ввести НАТО на Украину.

5. К 2024 году НАТО готовит предпосылки для среднесрочной победы, а Россия к решающей схватке.

Вывод:

Россия укрепила оборону и вынудила Запад признать её военную мощь, но этого пока недостаточно для перелома в войне. Скорее всего конфликт затянется до 2024 года, когда возможно резкое обострение, если НАТО попытается ввести войска на Украину. России нужно активнее готовиться к решающему столкновению в ближайшие 1-2 года.