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Битва самозванцев, восстание Болотникова, Шуйский и мятежный Юг | Смутное время 6

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Битва самозванцев, восстание Болотникова, Шуйский и мятежный Юг | Смутное время 6

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-204

Все ролики серии – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3oSVpdXNQjdma3PzwfPIyt-

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по беседе:

1. Василий Шуйский происходил из знатного и богатого рода Ярославичей, имел права на престол. Он возглавлял комиссию по расследованию смерти царевича Дмитрия и несколько раз менял показания по этому делу.

2. Шуйский спешно короновался царем без Земского собора и патриарха, что было незаконно. Многие города отказались присягать ему.

3. Против Шуйского выступил Иван Болотников, поднявший восстание крестьян и холопов. Хотя первоначально он добился успехов, но в итоге был разбит Шуйским из-за отсутствия единства в руководстве и четкой идеологии.

4. Появился новый самозванец – Лжедмитрий II, поддержанный Польшей. Многие сторонники Болотникова перешли на его сторону.

5. Положение Шуйского оставалось шатким, несмотря на подавление восстания Болотникова. Он не пользовался поддержкой большей части населения и знати. Его власть держалась в основном на московском гарнизоне.

Вывод: Василий Шуйский был слабым и незаконным правителем, что привело к массовым восстаниям и появлению новых самозванцев в период Смуты. Его власть не была легитимной в глазах народа.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZKWfpFSzPZI
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