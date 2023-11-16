Помимо того что командир роты с позывным Фриц дважды подорвался на мине и потерял правую ногу и частично левую в первом же боевом выходе, бригада попала в огневой мешок сначала на минном поле, а затем при отходе на исходные позиции, в материале содержится масса откровений о том, как в действительности подразделения «Магуры» наступали на Работино и Вербовое.

Вот ключевые моменты.

На момент формирования в роте, командовать которой назначили Фрица, было всего несколько человек с боевым опытом, полученным в зоне так называемой АТО. Однако уже на этапе формирования появилось большое количество «отказников», которые открыто говорили, что ни на какие штурмы не пойдут и пришли в бригаду просто отсидеться.

У командования постоянно менялись планы, из-за чего бригада пережила несколько волн переформирования и переподготовки. Личный состав постоянно учили работать то с одним, то с другим типом техники. На этом этапе многие военнослужащие поняли, что никакого чёткого плана использования бригады не существует, и перегорели. Сначала военнослужащих готовили для штурмового полка и захваты домов и зданий, затем резко переквалифицировали в механизированную бригаду и выдали американские бронеавтомобили MaxxPro, которые солдаты ВСУ видели впервые в жизни. В результате бригада пережила три разных процесса обучения.

При обучении американские инструкторы и военные создали максимально похожие условия, однако не учли, что на пути бригады могут оказаться мины. При этом к каждой роте ВСУ был прикреплён офицер из США.

Из-за провалов в планировании бригада опоздала на свой первый штурм н. п. Работино и 9 июня пошла в отрыве от первой волны, которая, судя по всему, уже была уничтожена артиллерией на момент прибытия БМП M2 Bradley и танков Leopard 2. При этом контратаки ВС РФ начались практически сразу после вступления в бой 47-й ОМБр.

Воевать с подразделениями ВС РФ днём было практически невозможно из-за превосходства в артиллерии и дронах, ночные штурмы при этом или не проводились, или проводились с отрицательным успехом. Бойцы, в задачи которых входил штурм, несколько раз оказывались в полуокружении.

Расчёты ПТУР ВС РФ находились в каждой посадке, а все пути выдвижения колонн ВСУ были известны российской армии заранее. По этим коридорам и рубежам атаки применялся весь спектр вооружения.

Взять Работино бригада должна была в первый же день наступления, однако спустя пять месяцев село до сих пор в серой зоне.

Весь план большого контрнаступления базировался на простых вещах: русские видят Bradley, Leopard — и убегают.

В целом интервью Фрица оставляет впечатление, что главным образом расчёт командования ВСУ в ударе по Работину и Вербовому был не на подготовку и разведданные, обучение в странах НАТО или передовые системы управления боем, а на веру в то, что российская армия бросит позиции и убежит при виде западной техники.

Напомним, что после поражения под Работином 47-я бригада ВСУ была переброшена к Авдеевке, где также начала активно терять технику и людей.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы данной статьи:

1. В 47-й механизированной бригаде ВСУ было мало опытных бойцов, многие солдаты не хотели идти в наступление.

2. Командование постоянно меняло планы по использованию бригады и ее переоснащению, что привело к низкой боевой готовности.

3. При подготовке не были учтены минные поля и превосходство РФ в артиллерии, дронах. Штурмы проводились неэффективно.

4. Бригада опоздала к штурму Работино, попала под контратаки и фактически была уничтожена.

5. Командование ВСУ рассчитывало, что один вид западной техники заставит российскую армию отступить.

Вывод: наступление 47-й бригады ВСУ на Работино было плохо спланировано и подготовлено, бригада понесла тяжелые потери из-за недооценки ВС РФ и переоценки своих возможностей.