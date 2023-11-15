Михаил Делягин: Минимальная пенсия должна составлять 45300 рублей
Чудовищные условия жизни российских пенсионеров – после волны отмены реальных пенсионных прав и особенно после повышения пенсионного возраста — давно уже стали притчей во языцех. Завывания официальных лиц и пропагандистов о том, что на добавленную к пенсии тысячу рублей пенсионеры могут «путешествовать по миру» (а отнюдь не «пойти по миру») и живут сейчас лучше, чем в Советском Союзе, давно уже перестали вызывать даже смех.
Уморение пенсионеров государством — одна из граней чудовищной национальной трагедии России.
Бюджет Социального фонда (бастарда слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования) предусматривает эффективное продолжение этого процесса. В частности, среднегодовой размер социальной пенсии в 2024 году намечен ниже и без того чудовищно заниженного прожиточного минимума пенсионера на 0,4%, в 2025-м — на 0,9%, а в 2026-м — уже на 1,1%. Таким образом, государство не просто сознательно отрицает право на жизнь 3,4 млн социальных пенсионеров, но и закрепляет это специальным федеральным законом!
Стоит напомнить, что социальную пенсию (на которую выходят на три года позже и которая примерно на 30% ниже трудовой) получают отнюдь не только деклассированные элементы и занятые в «теневой экономике», как настойчиво заверяют либеральные людоеды. Права на жизнь лишены законом и многочисленные жертвы одичалой пенсионной бюрократии. Это люди, чей трудовой стаж был украден Пенсионным фондом, потерявшие документы (в том числе по халатности самого фонда) и просто бедные. Последние стали жертвами одичалых дважды: сначала, будучи лишены всех жизненных перспектив, удерживались в нищете на работе, — а затем были наказаны за эту нищету недобором минимальных пенсионных баллов!
Возникает естественный вопрос: какой же должна быть минимальная пенсия в России на самом деле, чтобы на нее можно было прожить, и есть ли на это деньги?
В 2019 году, как показали исследования ученых РАН, реальный прожиточный минимум в России составлял 31 тыс. руб. С того времени прошло много драматических событий (отнюдь не только коронабесие и СВО), однако масштаб повышения цен для бедной части общества — минимального набора продуктов питания — по данным Росстата составил с того времени 1,4 раза.
С учетом понятного занижения роста цен официальной статистикой, а также необходимостью потребления не только еды, но и коммунальных, транспортных и похоронных услуг, лекарств, а также иных расходов, часть которых дорожает быстрее продовольствия, реальный уровень «инфляции для бедных» можно оценить за эти годы к 2024 г. в целом не менее чем в 1,7 раза.
Таким образом, реальный прожиточный минимум 2024 года в среднем по России — 52,7 тыс. руб. в месяц (в 3,4 раза выше официального уровня в 15,453 руб.).
Но пенсионер потребляет значительно меньше взрослого по вполне объективным причинам. Именно поэтому его прожиточный минимум, по официальным данным, составляет 86% от среднего. Соответственно, реальный прожиточный минимум пенсионера можно оценить в 86% от реального прожиточного минимума в целом по стране, то есть в 45,3 тыс. руб. в месяц.
Но есть ли для этого деньги в федеральном бюджете? Ведь пенсионная катастрофа, вызванная абсурдно регрессивной шкалой обложения доходов людей, при которой чем человек беднее, тем больше с него пытается содрать государство (фактически в России введен пресловутый «налог на бедность»), что вызывает массовое бегство людей в «тень» и неуплату пенсионных взносов, — превращает бюджет Соцфонда в зияющую дыру, закрываемую лишь федеральным бюджетом.
Прежде всего, принципиально ошибочна сама постановка вопроса «есть ли у бюджета деньги для людей?»
Ведь это бюджет должен служить народу, а не народ быть бессмысленной нашлепкой на бюджете, от которой тот постепенно освобождается, как от чего-то заведомо лишнего и ненужного. Если денег на жизнь граждан России в бюджете нет, он обязан их изыскать, — в том числе, при необходимости, и прямой эмиссией (благо в условиях «денежного голода» она, ослабляя его, полезна, а не вредна, как в нормально управляемых странах, и не разгоняет, а снижает инфляцию за счет роста деловой активности, как мы видели в 1999—2000 и в начале 2023 года).
Но самое интересное, что нужные для пенсионеров деньги в федеральном бюджете на самом деле есть — прямо сейчас.
Давайте считать вместе.
Средняя численность пенсионеров, получающих страховую пенсию, в 2024 г. составит 39 млн 180 тыс. чел. Средняя страховая пенсия намечена в 20,76 тыс. руб. Она выше минимальной лишь на 34%, однако понятно, что при увеличении пенсий большинства до прожиточного минимума пенсионера уровень дифференциации резко сократится — примерно до 10%.
Таким образом, средняя пенсия составит 49.830 руб. мес, а финансовый дефицит — 13,67 трлн руб.
Среднегодовая социальная пенсия составит 12994 руб.; численность пенсионеров — 3,44 млн чел. При увеличении пенсии до прожиточного минимума в 2024 г. понадобится дополнительное финансирование в размере 1,33 трлн руб.
Общий дефицит пенсионной системы, таким образом, составляет 15 трлн руб. в год.
Таких денег в нем в явном виде нет, однако даже лежащий на поверхности резерв бюджетных средств позволяет получить их значительную часть без каких бы то ни было серьезных изменений даже современной либеральной политики, оставаясь всецело в ее рамках.
Прежде всего, необходимо вернуть из Фонда национального благосостояния (ФНБ) неиспользуемые остатки средств федерального бюджета, которые только на счетах (помимо вложений в ценные бумаги), по данным Минфина, составляют 5,9 трлн руб. Еще не менее 1 трлн составляют не раскрываемые с начала СВО средства на остатках бюджетных счетов и так в называемых «бюджетных депозитах», которые также надо направить на нужды России. Точно так же следует поступить с 0,2 трлн руб. неиспользуемых остатков Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.
Еще более полутриллиона рублей предполагается заморозить в ФНБ в течение 2024 года. Эти средства также надо направить на службу народу.
Нормализация системы госзакупок за счет введения хотя бы минимальной конкуренции, уже долгие годы устраняемой на институциональном уровне, позволит снизить общий уровень цен этих госзакупок как минимум на 1,5% ВВП, сэкономив для бюджета 2,7 трлн руб…
Наконец, необходимо начать исправлять крайне неравномерное налогообложение различных отраслей.
Так, если в нефтяной отрасли налоговая нагрузка (доля налогов в финансовом результате) по данным ФНС достигает 78%, а в газовой — 69%, то у производителей минеральных удобрений она же составляет 26%, угольных компаний — 29%, электроэнергетики — 42%, металлургии — 46%, связи и интернета — 48%, добычи алмазов и драгметаллов — 49%. Даже лишь некоторое выравнивание налоговой нагрузки для наиболее прибыльных корпораций легко принесет в федеральный бюджет 1 трлн руб. в первый же год.
И это без финансового сектора! Стоит вспомнить, что прибыль только банков составит в этом году 3 трлн руб.; обложение ее даже 30-процентным налогом (в отличие от реального сектора, для финансового сектора с его низкой капиталоемкостью он практически не ощутим) даст бюджету 900 млрд.
Таким образом, «на поверхности» бюджета сегодня валяется не менее 12,2 трлн руб., которые Минфину попросту лень поднять. Если же вспомнить ресурсы ФНБ в виде не денег на счетах, а ликвидных ценных бумаг, а также возможность снизить абсурдно завышенные (с учетом 100%-й надежности госзайма) процентные платежи по госбумагам, выплачиваемые государственным же банкам, получение недостающих 2,8 трлн руб. будет элементарно простой задачей.
Таким образом, деньги на нормальную жизнь российских пенсионеров (как на самом деле и на решение всех остальных насущных проблем нашей Родины) в федеральной бюджете есть, нет лишь желания либеральной обслуги олигархата, управляющей нашими деньгами (потому что у государства нет «своих» денег, все его деньги — это деньги народа), исполнять свой прямой служебный долг перед Россией.
Михаил Делягин
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Условия жизни российских пенсионеров катастрофические – после отмены многих пенсионных прав и повышения пенсионного возраста пенсии оказались ниже прожиточного минимума.
2. Среднегодовой размер социальной пенсии в ближайшие годы запланирован ниже прожиточного минимума пенсионера. Государство сознательно лишает права на жизнь миллионы социальных пенсионеров.
3. Реальный прожиточный минимум пенсионера в 2024 году оценивается в 45 300 рублей в месяц.
4. Деньги в федеральном бюджете на повышение пенсий до прожиточного минимума есть – около 15 трлн рублей в год. Их можно получить из неиспользуемых остатков бюджета, ФНБ, за счет оптимизации госзакупок и выравнивания налоговой нагрузки.
5. Проблема в отсутствии политической воли у либеральных чиновников помочь пенсионерам и исполнить свой долг перед народом.
Вывод: повышение пенсий до 45 300 рублей реально возможно – деньги в бюджете есть, не хватает лишь воли власти кардинально улучшить условия жизни пенсионеров.
Молодец Делягин. Столько хорошего сделал для страны. Позаботился про пенсионеров. Раньше до него никто так не заботился.
Хороший посыл высшим органам власти РФ перед президентскими
выборами в 2024 году. Партии власти и чиновникам тоже есть о чем
подумать, а не ограничиваться лишь грошовой индексацией.
Руса чем индексация не грошевая от грошевой разница, если за бортом останутся миллионы вообще без доходов и пенсий. Банкротство порочно оно людей превращает в цифровых идиотов, никому это не надо. Нужны обычные выплаты нуждающимся просто за паспорт, за дым как раньше говорили.
Со всеми “если” на год выплат по 45 “наскреб”. А дальше?
Дальше надо самим депутатам и чиновникам “наскребывать”, чтобы
у них было не 500-600 тыс. руб., а намного больше, тогда и вам
гроши добавят.
Нам, с отцом пенсионером (живем на земле) хватает.
Тем кто по квартирам, сочуствую.
А статья популисткая.
Почему статья популистская? При средней зарплате
в РФ 70 тыс. руб., пенсия в СССР такая бы и была
как сказал Делягин.
Потому что он как никто другой понимает (на мой взгляд )что не реально сделать такой доход и при этом избежать почти моментального их обесценивания.
До этого почитай, что такое инфляция. Официальная и реальная. Потом будет : “А дальше ?”.
И не читая скажу.
Сразу же после объявленной( а то и раньше) индексации пенсионерам, магазины переписывают ценники в сторону увеличения.
А где государство с заботой о гражданах (о “народе”,о населении) ?
Оно там где нас нет.
Неужели не видно что статья не правдоподобная.
Это как поймали наркомана из Украины, и по телику показали допрос.
На допросе наркоман признался, что по заданию спецслужб Украины хотел убить Соловьева.
Ну, смех в зале.
Я два раза в неделю покупаю по куску мяса по три кг.
Продавщицы передо мной кокетничают как будто у меня до потолка.
На самом деле без мяса очень большой расход на питание.
Все же понятно, что статья надуманная чтобы себя пропиарить как главного заботчика о пенсионерах.
Иди работай, заработай, и отдай пенсионерам то, что заработал именно ты сам.
В 2000-м после хозяйствования Ельцына все общественники гоняли на базаре бабок как спекулянтов, которые где то в Оренбурге покупали носки по рублю, а в Москве продавали их по два рубля.
Все “заботчики” желали, чтобы этих бабок забирала милиция.
Давайте договоримся, уважаемый чужой, что обращение ко мне Вы будете начинать словами : ” Здравствуйте доктор..”
А то “ни здрась , ни вась”.
Культурнее Вам надо быть.
https://www.youtube.com/watch?v=i0xy6wEUbKk
Если таковое и было, то Вам ,в “силу” возраста, лучше знать куда оно делось.
а дальше выборы президента -забыл?и победное окончание СВО ..Всё будет пока норм,поле зачищено от всех возбудителей ,да они были какие-то недоделанные ,многовекторные что ли.
“Вот прошёл уже квартал с того момента как Гиркин (Стрелков) и Пригожин, по разным причинам, но покинули информационное пространство прилегающее к СВО. И я вижу насколько оное пространство стало спокойнее и рассудительнее, на порядок просто.
Совпадение? Не думаю. Хотя, конечно, дело не только в этом – общество существенно устало от раскачивания на эмоциональных качелях на которых его норовят покачать неутомимые продавцы хайпа и уникальных финок, и кажется, наконец плюнуло на них с высокой колокольни, всё более воспринимая как раздражающих городских сумасшедших – иммунитет к информационным паразитам несущим Обжигающую Правду постепенно вырабатывается. Ну и соответствующие инфослужбы государства тоже потихоньку набираются опыта. ..Хрупкое равновесие ,с преобладанием серых фигур все-таки лучше же революций и бунтов с майданами? Всех одиозных спрятали до лучших времен,кто то же должен быть спойлерами,аля Собчачка у Путина ,аля Навальнер у Собянина и т.д. Нас ждет время великого Перелома ,Надлома ,Переформатирования ,т.к. мнение всяких здешних домашних философов никому не нужно и неинтересно,так мелкие шалуны..Защитить свои интересы и спасти свои активы у нашей элиты теперь идея фикс..период будет коротким :
“во1х, нам противостоит не столько Б/У, сколько НАТО, и при всех текущих проблемах западные непартнеры используют опыт СВО для модернизации своей военной машины
во2х, ближайшие десятилетия по всему глобальному периметру вокруг нас будут турбулентными, и для поддержания восточных и южных партнерств России нужно остатаваться лидером в гонке военных технологий
в3-х экономически это тоже важно, ибо ВПК это наша экспортная ниша, и ВТС с третьим миром обеспечит защиту экспортных интересов и ТЭК, и АПК, и Росатома с Роскосмосом
ну и наконец, именно межвоенные периоды — время для модернизации всех капиталоемких родов войск на основе выявленных в СВО проблем и найденных решений
занятие или игнор Одессы с Киевом, и даже судьба всей Б/У никак на эти глобальные факторы и тренды не повлияет…Увы и ах ,уцелеет Россия ,украина возродиться ,а если нет ,то и никто нет..
война, дело затратное ..Все просто забывают о ней,так удобней ,привыкли .Выгодна она ,как когда-то Ковид ,только тем ,кто снабжает её,кто распределяет бюджет на неё.Потребление всего и вся будет ограничено тем ,что все приступят к подготовке следующей большой войны ,которая будет после этой СВО ,где все гл.участники только сверили часы.Никто от планов захвата основной базы сырья не отказывался,мелкие уже высосали и опустошили..Даже своих употребили-ес,а что уж говорить об украине -эту до основания ,а они по-прежнему ,как и вы ,здешние правдоискатели и богоборцыс сектантами всех мастей ,за вэлфер на Западе.
А Вы тут с чем ?
сколько помню,лет 20 как ,этот Делягин все страдает за народ,как Зю,Глазьев ,дострадался до морды лица поширше и попал в ГД страдать за большой оклад -но ведь все называют цифры ,кто их проверит -то..Тихо,тихо ,медленней ,чем хотелось бы ,но опущенная и обложенная кучей обязательств ,как страна оккупированная и добровольно подписавшая в 1990гг акт капитуляции,все-таки поднимается,защищается и приростает..Это ведь факт ,господа русофобы хохлы и татары с эрзями??и йогами ,оказывается ,подверженными капризам и чувствам ..Всё честнее ,чем изображать из себя гуру…Так вот ,есть ,есть и неплохие события :
“Росатом получил контроль над Дальневосточным морским пароходством. Такой подарок сделало государство, забрав акции Дальневосточного морского пароходства (головная компания группы FESCO) у братьев Магомедовых и их партнеров. Кстати, у «Росатома» уже есть крупный транспортный актив – ГК «Дело», также работающая на Дальнем Востоке через подконтрольную ей через Global Ports Восточную стивидорную компанию (ВСК) в Находке и шиппинговую компанию SASCO. В ГК «Дело» госкорпорации принадлежит 49%, еще 51% – у основателя группы Сергея Шишкарева. Так, что может получится хорошая синергия на этой почве. Теперь с учетом особого географического положения страны и статуса госкорпорации как владельца единственного на планете атомного ледокольного флота включение в ее периметр ДВМП позволит за счет задействования терминалов во Владивостоке и Мурманске использовать позитивный эффект от значительно более короткого пути через СМП из Азии в Европу по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.
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Итак, Акции Дальневосточного морского пароходства (головная компания группы FESCO) переданы в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации «Росатом», следует из указа президента от 8 ноября. Бумаги (92,4% акций ДВМП) были изъяты в доход государства в начале 2023 года. Пакет конфискован после того, как совладельца FESCO Зиявудина Магомедова, находившегося под стражей с 2018 года, 1 декабря 2022 года приговорили к 19 годам колонии строгого режима.
В то же время за рубежом продолжают идти процессы, оспаривающие национализацию FESCO и предшествующие ей решения. Так, братья Магомедовы подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также «Транснефти» и «Росатома», обвиняя их в «глобальном сговоре» с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур и для себя. Впрочем, по мнению юристов, даже благоприятный для истцов исход теперь уже точно не позволит обратить вспять передачу ДВМП «Росатому».
Для справки. ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), железнодорожные операторы «Трансгарант» и другие логистические активы. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. Согласно операционным результатам FESCO за 2022 год, объемы международных морских перевозок составили 342 тыс. TEU (+19% к 2021 году), выручка – 162,6 млрд руб. (+43%), EBITDA – 71, 483 млрд руб., чистый долг / EBITDA» – 0,04х. С 2012 года FESCO была одним из ключевых активов братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Партнерами бизнесменов в FESCO были, в частности, американский инвестфонд TPG Capital и GHP Group Марка Гарбера. Магомедовы были арестованы в марте 2018-го, а затем осуждены по делу о создании преступного сообщества, хищениях и мошенничестве. В январе 2023-го суд обратил в доход государства 92,4% акций по иску Генпрокуратуры – ответчиками выступали братья Магомедовы, Михаил Рабинович, Андрей Северилов (владел 23,8% акций ПАО), а также несколько компаний-акционеров.