Чудовищные условия жизни российских пенсионеров – после волны отмены реальных пенсионных прав и особенно после повышения пенсионного возраста — давно уже стали притчей во языцех. Завывания официальных лиц и пропагандистов о том, что на добавленную к пенсии тысячу рублей пенсионеры могут «путешествовать по миру» (а отнюдь не «пойти по миру») и живут сейчас лучше, чем в Советском Союзе, давно уже перестали вызывать даже смех.

Уморение пенсионеров государством — одна из граней чудовищной национальной трагедии России.

Бюджет Социального фонда (бастарда слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования) предусматривает эффективное продолжение этого процесса. В частности, среднегодовой размер социальной пенсии в 2024 году намечен ниже и без того чудовищно заниженного прожиточного минимума пенсионера на 0,4%, в 2025-м — на 0,9%, а в 2026-м — уже на 1,1%. Таким образом, государство не просто сознательно отрицает право на жизнь 3,4 млн социальных пенсионеров, но и закрепляет это специальным федеральным законом!

Стоит напомнить, что социальную пенсию (на которую выходят на три года позже и которая примерно на 30% ниже трудовой) получают отнюдь не только деклассированные элементы и занятые в «теневой экономике», как настойчиво заверяют либеральные людоеды. Права на жизнь лишены законом и многочисленные жертвы одичалой пенсионной бюрократии. Это люди, чей трудовой стаж был украден Пенсионным фондом, потерявшие документы (в том числе по халатности самого фонда) и просто бедные. Последние стали жертвами одичалых дважды: сначала, будучи лишены всех жизненных перспектив, удерживались в нищете на работе, — а затем были наказаны за эту нищету недобором минимальных пенсионных баллов!

Возникает естественный вопрос: какой же должна быть минимальная пенсия в России на самом деле, чтобы на нее можно было прожить, и есть ли на это деньги?

В 2019 году, как показали исследования ученых РАН, реальный прожиточный минимум в России составлял 31 тыс. руб. С того времени прошло много драматических событий (отнюдь не только коронабесие и СВО), однако масштаб повышения цен для бедной части общества — минимального набора продуктов питания — по данным Росстата составил с того времени 1,4 раза.

С учетом понятного занижения роста цен официальной статистикой, а также необходимостью потребления не только еды, но и коммунальных, транспортных и похоронных услуг, лекарств, а также иных расходов, часть которых дорожает быстрее продовольствия, реальный уровень «инфляции для бедных» можно оценить за эти годы к 2024 г. в целом не менее чем в 1,7 раза.

Таким образом, реальный прожиточный минимум 2024 года в среднем по России — 52,7 тыс. руб. в месяц (в 3,4 раза выше официального уровня в 15,453 руб.).

Но пенсионер потребляет значительно меньше взрослого по вполне объективным причинам. Именно поэтому его прожиточный минимум, по официальным данным, составляет 86% от среднего. Соответственно, реальный прожиточный минимум пенсионера можно оценить в 86% от реального прожиточного минимума в целом по стране, то есть в 45,3 тыс. руб. в месяц.

Но есть ли для этого деньги в федеральном бюджете? Ведь пенсионная катастрофа, вызванная абсурдно регрессивной шкалой обложения доходов людей, при которой чем человек беднее, тем больше с него пытается содрать государство (фактически в России введен пресловутый «налог на бедность»), что вызывает массовое бегство людей в «тень» и неуплату пенсионных взносов, — превращает бюджет Соцфонда в зияющую дыру, закрываемую лишь федеральным бюджетом.

Прежде всего, принципиально ошибочна сама постановка вопроса «есть ли у бюджета деньги для людей?»

Ведь это бюджет должен служить народу, а не народ быть бессмысленной нашлепкой на бюджете, от которой тот постепенно освобождается, как от чего-то заведомо лишнего и ненужного. Если денег на жизнь граждан России в бюджете нет, он обязан их изыскать, — в том числе, при необходимости, и прямой эмиссией (благо в условиях «денежного голода» она, ослабляя его, полезна, а не вредна, как в нормально управляемых странах, и не разгоняет, а снижает инфляцию за счет роста деловой активности, как мы видели в 1999—2000 и в начале 2023 года).

Но самое интересное, что нужные для пенсионеров деньги в федеральном бюджете на самом деле есть — прямо сейчас.

Давайте считать вместе.

Средняя численность пенсионеров, получающих страховую пенсию, в 2024 г. составит 39 млн 180 тыс. чел. Средняя страховая пенсия намечена в 20,76 тыс. руб. Она выше минимальной лишь на 34%, однако понятно, что при увеличении пенсий большинства до прожиточного минимума пенсионера уровень дифференциации резко сократится — примерно до 10%.

Таким образом, средняя пенсия составит 49.830 руб. мес, а финансовый дефицит — 13,67 трлн руб.

Среднегодовая социальная пенсия составит 12994 руб.; численность пенсионеров — 3,44 млн чел. При увеличении пенсии до прожиточного минимума в 2024 г. понадобится дополнительное финансирование в размере 1,33 трлн руб.

Общий дефицит пенсионной системы, таким образом, составляет 15 трлн руб. в год.

Таких денег в нем в явном виде нет, однако даже лежащий на поверхности резерв бюджетных средств позволяет получить их значительную часть без каких бы то ни было серьезных изменений даже современной либеральной политики, оставаясь всецело в ее рамках.

Прежде всего, необходимо вернуть из Фонда национального благосостояния (ФНБ) неиспользуемые остатки средств федерального бюджета, которые только на счетах (помимо вложений в ценные бумаги), по данным Минфина, составляют 5,9 трлн руб. Еще не менее 1 трлн составляют не раскрываемые с начала СВО средства на остатках бюджетных счетов и так в называемых «бюджетных депозитах», которые также надо направить на нужды России. Точно так же следует поступить с 0,2 трлн руб. неиспользуемых остатков Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

Еще более полутриллиона рублей предполагается заморозить в ФНБ в течение 2024 года. Эти средства также надо направить на службу народу.

Нормализация системы госзакупок за счет введения хотя бы минимальной конкуренции, уже долгие годы устраняемой на институциональном уровне, позволит снизить общий уровень цен этих госзакупок как минимум на 1,5% ВВП, сэкономив для бюджета 2,7 трлн руб…

Наконец, необходимо начать исправлять крайне неравномерное налогообложение различных отраслей.

Так, если в нефтяной отрасли налоговая нагрузка (доля налогов в финансовом результате) по данным ФНС достигает 78%, а в газовой — 69%, то у производителей минеральных удобрений она же составляет 26%, угольных компаний — 29%, электроэнергетики — 42%, металлургии — 46%, связи и интернета — 48%, добычи алмазов и драгметаллов — 49%. Даже лишь некоторое выравнивание налоговой нагрузки для наиболее прибыльных корпораций легко принесет в федеральный бюджет 1 трлн руб. в первый же год.

И это без финансового сектора! Стоит вспомнить, что прибыль только банков составит в этом году 3 трлн руб.; обложение ее даже 30-процентным налогом (в отличие от реального сектора, для финансового сектора с его низкой капиталоемкостью он практически не ощутим) даст бюджету 900 млрд.

Таким образом, «на поверхности» бюджета сегодня валяется не менее 12,2 трлн руб., которые Минфину попросту лень поднять. Если же вспомнить ресурсы ФНБ в виде не денег на счетах, а ликвидных ценных бумаг, а также возможность снизить абсурдно завышенные (с учетом 100%-й надежности госзайма) процентные платежи по госбумагам, выплачиваемые государственным же банкам, получение недостающих 2,8 трлн руб. будет элементарно простой задачей.

Таким образом, деньги на нормальную жизнь российских пенсионеров (как на самом деле и на решение всех остальных насущных проблем нашей Родины) в федеральной бюджете есть, нет лишь желания либеральной обслуги олигархата, управляющей нашими деньгами (потому что у государства нет «своих» денег, все его деньги — это деньги народа), исполнять свой прямой служебный долг перед Россией.

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