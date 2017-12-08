Михаил Делягин: Президент поручил — Правительство не выполнило

Министр финансов Антон Силуанов в вечернем эфире канала «Россия 1» рассказал потрясающие перспективы 2018 года. Так, например, он заявил, что реальная заработная плата в целом вырастет на 4%, при этом у бюджетников она поднимется на 15-20%, а в некоторых отраслях — еще больше. Все это, по его словам, за счет того, что Правительство в ноябре 2018 года закончит выполнять «майские указы» 2012 года. Чиновник, вероятно, сам того не желая, указал всем на то, что «король-то голый».

Как Вы оцениваете такие заявления главы Минфина?

Прежде всего, господин Силуанов выступил с потрясающим саморазоблачением — он признал, что Правительство, в котором он работает, не просто более пяти лет саботировало «майские указы» президента — он признал, что оно намерено еще год продолжать этот саботаж. Одно дело, когда мы сталкиваемся с реальной жизнью, мы видим, что Правительство Медведева саботирует «майские указы», но при этом нам «из каждого утюга» рассказывают, что эти «майские указы» выполняются. И возникает ощущение, что, да, либералы Медведева лгут нагло и цинично, но президент по каким-то причинам уверен в них. Ну, или делает вид, что уверен.

Понятно, что это абсолютно не пристойное зрелище, но в рамках этой непристойности хотя бы соблюдаются нормальные социальные роли: президент поручил — Правительство не выполнило, конечно, но оно цинично врет, что выполняет. И теоретически, если никто не хочет выносить сор из избы, то чиновники просто опять отчитались о выполнении, поставив соответствующее количество галочек на бумажных листах.

А господин Силуанов дал совершенно потрясающего пинка этим своим высказыванием и Правительству Медведева, и лично президенту Путину. Потому что, с одной стороны, он зафиксировал, что вообще-то дураков нет — все прекрасно знают, что Правительство Медведева саботирует «майские указы». Он выступил в роли мальчика, который закричал: «А король-то голый!» — а «майские указы»-то не выполняются!

А я напомню, у нас только-только был грандиозный скандал, когда главы двух регионов — Карелиии Хакасии обратились в тот самый Минфин с письмами о том, что они не могут выполнять «майские указы» из-за отсутствия денег. И вот товарищ признал факт, как дважды два четыре, что «указы» не выполняются. При этом деньги на «майские указы» у господина Силуанова есть.

Но чиновники все время говорят, что денег для выполнения поручений президента нет?

Сверхдоходы федерального бюджета только за первые 10 месяцев этого года составили триллион с четвертью — порядка 10% от всех доходов — а неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета, которым управляет господин Силуанов, выросли на 2 трлн руб. – до 7,5 трлн руб. То есть, с деньгами все просто очень хорошо! Поскольку Правительство занижает цену нефти и занижает прогнозную инфляцию, то, по крайней мере, в 2018 году сверхдоходы тоже будут, это уже понятно.

И, казалось бы, что им стоит сказать — с 1 января мы, черт с вами, так уж и быть, начнем выполнять «майские указы»! Да, в бюджете это, может быть, и не предусмотрено, но ради такого дела, я думаю, Госдума соберется и проголосует сразу в трех чтениях все необходимые поправки, потому что это хорошо и для страны, это хорошо и для президента. То есть, жизнь и пиар в данной ситуации счастливо совпадают.

Но товарищ Силуанов не собирается выполнять «майские указы» с 1 января 2018 года — он их собирается выполнять только через год! Он их даже в мае следующего года выполнять не хочет. Он даже не хочет их приурочить к президентским выборам, чтобы все увидели, какой у нас президент хороший — шесть лет назад пообещал, вот, наконец-то, сделал. Нет! Только через полгода после президентских выборов.

Вы вот сказали, что он дал «пинка» и президенту тоже?..

Помимо того, что он так унизил Правительство и осуществил акт саморазоблачения, он унизил и президента. Президент с умным видом нам говорил, что есть «майские указы», они выполняются, Правительство старается — и он говорил о «майских указах» как о чем-то существующем, что является реальным руководством к действию для Правительства.

Но вылезает тут его министр финансов — между прочим, один из доверенных людей, насколько я могу судить, и один из крайне уважаемых людей — и говорит: «Майские указы мы не выполняли и еще год не будем выполнять. Подождите еще годик — там начнем». Он дезавуировал всю позицию президента за последние пять лет.

Одно дело, когда какой-то независимый эксперт, вроде меня, говорит — мол, посмотрите, Правительство нагло и цинично плюет на эти «майские указы», а президент терпит. Президент и Правительство делали вид, что все нормально. И в этот момент вылез товарищ Силуанов и сказал — да нет, на самом деле, так и есть, мы действительно на эти указы плюем, а что вам президент говорил — не знаю. А почему он терпит — наверное, терпеливый.

А если говорить про повышение зарплат на 4%, на 15-20%?

В реальном выражении 15-20% при официальном уровне инфляции в 4%, который заложен, если совсем грубо, то это 19-23% роста зарплаты бюджетников. Это полностью противоречит всей политике Минфина. При этом резкого сокращения численности бюджетников не предусматривается, большинство расходов сокращается в реальном выражении на следующий год — это как-то не очень правдоподобно.

Хотелось бы посмотреть нормативные акты, которые они пишут, но мы уже видим, как выполняются «майские указы» в науке, когда повышают заработную плату путем перевода людей на полставки, четверть ставки, одну десятую ставки. То есть, научный сотрудник получал 12 тыс. руб., работал на ставку. Ему говорят — знаете, у нас теперь ставка 24 тыс. руб., а вы теперь работаете на полставки и получаете свои 12 тыс. Но средняя заработная плата выросла вдвое.

Может быть, товарищ Силуанов планирует какую-то подобную операцию, это вполне возможно. Но в целом у нас сокращаются почти все направления расходов на следующий год в реальном выражении, растет только на образование и на обслуживание государственного долга — то есть, на кормление финансовых спекулянтов за наш с вами счет. А если брать период до 2020 года, то у нас сокращаются все без исключения виды расходов, кроме, опять-таки, кормления финансовых спекулянтов, это единственный серьезный приоритет Правительства Медведева.

Притом, даже в бюджетном секторе сплошь и рядом руководитель бюджетной организации выписывает себе деньги по потребностям, своему ближайшему окружению — по потребностям, а тем, кто реально работает, выписываются деньги по остаточному принципу. А в среднем заработная плата растет, все классно. У нас разрушена советская тарифная система, которая связывала зарплату директора и зарплату уборщицы и не позволяла директору слишком сильно завышать себе зарплату. Соответственно, разрушение этой тарифной системы привело к тому, что у нас чудовищное расслоение и общая либеральная система грабежа людей в большинстве бюджетных организаций скопирована.

Может быть, Антон Силуанов говорит про ноябрь 2018 года потому, что это срок после выборов, за который он, может быть, и не будет отвечать, потому что не останется у руля Минфина?

Скорее всего, он останется во главе Минфина, потому что он пользуется доверием президента. Но, с другой стороны, на председателя Правительства его не рассматривают — и то хорошо. Значит, он, скорее всего, останется. Кроме того, если исходить из этой логики, то вообще причем тут ноябрь? Инаугурация должна быть в мае, и Правительство должно быть сформировано в течение месяца после инаугурации. Если он думает, что он уйдет, то он уйдет в мае. Я думаю, что это неслучайно, просто в ноябре может быть запланирована индексация.

Нужно еще учитывать, что президент Путин поручил с 1 января 2019 года довести минимальную зарплату до прожиточного минимума везде. И безусловно, это касается и бюджета. И, может быть, это среднее увеличение связано именно с этим. Потому что у нас получающие зарплату из местных бюджетов сплошь и рядом получают 8 тыс. руб.

Еще одно из заявлений министра — что бюджет сформирован так, чтобы усиливающийся эффект санкций мог быть максимально смягчен. Для этого цена на нефть посчитана как $40 за баррель — но складывается впечатление, что это сделано только для того, чтобы получить в следующем году сверхдоходы, что Правительство поставит себе в заслугу?

Занижение цены нефти и вероятное занижение инфляции – это способ занизить расходы, чтобы не допустить развития России ни социального, ни экономического. Это главный приоритет либерального клана. А, с другой стороны, это способ потом отчитаться и в сверхдоходах, безусловно. Но причём здесь санкции? Это какая-то не очень умная отговорка, потому что если санкции будут, то на мелкие какие-то третьестепенные производства, потому что по ключевым производствам уже ударили. А занижение расходов в бюджет не поможет защититься от серьёзных санкций.

Два примера: допустим, завтра США запретят финансовым спекулянтам всего мира вкладываться в российские ценные бумаги. Это будет мгновенный отток с нашего рынка не менее чем $20 млрд. Для наших международных резервов, которые превышают $420 млрд, — это вообще ничего, и при желании можно легко компенсировать этот отток.

Но трагедия в том, что Банк России достаточно давно отказался от своей конституционной обязанности по обеспечению стабильности валютного курса. Соответственно, если Банк России на протяжении последних лет проводил политику невмешательства в свободную игру спекулянтов на валютном рынке, то в этом случае отток этих сумм приведёт к болезненной девальвации рубля.

А какой второй пример, какая еще угроза?

Другая мера — США могут в любой момент заморозить наши международные резервы, вложенные в их госбумаги — это четверть всех наших международных резервов. Понятно, что это будет шок, и это вызовет начало подготовки аналогичных санкций в Евросоюзе, и это будет уже не четверть, а уже отчётливо более трети (а то и половина) международных резервов. Это может привести к финансовой катастрофе. К девальвации же это приведёт в любом случае.

Вот реальные угрозы, которые известны с августа. Каким образом занижение прогнозной цены нефти и инфляции позволит защититься от этих угроз? Детский вопрос… Силуанов, у меня такое ощущение, в данном случае просто произнёс слова, не задумываясь об их содержании.

Чтобы просто успокоить население перед выборами?

Думаю, не чтобы успокоить население, а чтобы хорошо отрекламироваться в узком кругу либеральных медиа.

Какой можно подвести итог — с какой целью Антон Силуанов сделал такие заявления, повлияют ли они на что-то в будущем?

Очень много сейчас деталей вызывает ощущение, что у нас планируется государственный переворот после выборов, очень много таких признаков, которые заставляют дергаться. И у меня такое ощущение, что для господина Силуанова президент России товарищ Путин уже «не существует». Ведь есть правила игры, есть правила умолчания.

А поскольку режиссура президентских выборов, в общем, уже вполне понятна, и Владимир Путин победит, «никуда он не денется», то в этой ситуации министр финансов показывает всем, что для него совершенно не важно, какие указы подписывал президент пять лет назад. Это один из грозных признаков того, что у нас действительно готовится попытка госпереворота. И не факт, что она будет успешной, и не факт, что мы ее даже заметим. Потому что если это не «цветная революция», а «дворцовый переворот», то мы его не заметим.

Но такого рода публичные высказывания позволяют опасаться того, что значительная часть либеральной элиты президента Путина уже «списала» — они уже исходят из того, что сейчас он досидит, но на него уже можно не ориентироваться. При всей лояльности формулировки это звучит так. И это здорово пугает.

Однако, при всем этом, я думаю, что он просто выражает своё мироощущение. Если он продумывал эти вопросы, то, конечно, такого бы не сказал, потому что ему ещё нужно дожить до апреля. А такое высказывание может сильно усложнить жизнь. Он просто живёт, не думая о том, как это может быть воспринято и расценено. Он говорит, исходя из своей реальности. «Король же голый!» И мы должны быть ему благодарны за это.