По итогам III квартала 2023 года россияне набрали микрозаймов на рекордные 348 млрд рублей, подсчитали в крупнейшем объединении участников микрофинансового рынка – СРО «МиР». За год этот портфель увеличился на 18,2%.

Кроме того, общее число клиентов микрофинансовых организаций (МФО) достигло 19,9 млн человек – это на 2,7 млн больше результатов аналогичного периода в 2022-м. Ассоциация объясняет такую динамику переходом банковских клиентов в сегмент микрофинансов.

Как поясняет гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарёв, люди привыкли к определённой модели поведения, а инфляция растёт быстрее, чем их реальные доходы. По данным платформы, россияне всё чаще берут займы на текущие потребности, а на крупные покупки, наоборот, реже.

Ещё одной причиной интереса к микрокредитам, как указывают в агентстве «Эксперт РА», стал рост ставок у банков после увеличения ключевой ставки до 15% – ссуды подрожали до 25% годовых. К тому же кредитные организации стали ужесточать подход к заёмщикам с высокой долговой нагрузкой, поэтому клиенты ищут другие источники финансирования.

К услугам микрокредиторов стоит прибегать только в случае какой-либо экстренной жизненной ситуации, рекомендует инвестиционный советник Юлия Кузнецова. По её словам, скорость оформления займов у них – большой минус, который не даёт гражданам оценить все риски, связанные с высокими процентами в 0,8% в день.

По материалам «Известий»

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. За III квартал 2023 года россияне взяли микрозаймов на рекордную сумму в 348 млрд рублей.

2. За год портфель микрозаймов вырос на 18,2%.

3. Число клиентов микрофинансовых организаций достигло 19,9 млн человек.

4. Рост спроса на микрозаймы связан с переходом клиентов из банков в МФО.

5. Люди привыкли брать кредиты, а их реальные доходы растут медленнее инфляции.

6. Микрозаймы чаще берутся на текущее потребление, реже – на крупные покупки.

7. Банки подняли ставки и ужесточили требования, поэтому люди обращаются в МФО.

8. Эксперты рекомендуют обращаться за микрозаймами только в крайних случаях из-за высоких процентов.

Вывод: в 2023 году наблюдается рекордный рост объема микрозаймов из-за ухудшения финансового положения населения на фоне инфляции и ужесточения условий кредитования в банках. Эксперты не рекомендуют активно пользоваться услугами МФО из-за высокой стоимости займов.

Вот несколько предложений, которые могли бы снизить необходимость населения в услугах МФО:

1. Повышение уровня финансовой грамотности. Необходимы образовательные программы и тренинги, чтобы люди могли грамотно управлять личными финансами и избегать рискованных займов.

2. Развитие альтернативных источников финансирования. Например, расширение деятельности кредитных кооперативов и краудфандинговых платформ для получения доступных займов.

3. Поддержка и льготное кредитование определенных категорий граждан. Это позволит уязвимым слоям населения получать средства под более низкий процент.

4. Ужесточение регулирования деятельности МФО. Введение "потолка" процентных ставок и ограничений по штрафам поможет сделать займы менее обременительными.

5. Повышение заработных плат и уровня жизни населения. Это позволит снизить спрос на кредиты в целом и особенно на кредиты "до зарплаты".

6. Развитие системы социальной поддержки малоимущих. Адресные пособия помогут людям справляться с трудностями без обращения к займам.

Таким образом, комплекс мер позволит сделать финансовые услуги более доступными для населения и снизить зависимость от высокорискованных займов в МФО.