«Ситуация с долгами россиян выглядит как катастрофическая»

Центробанк сообщил, что в 2017 году долги россиян перед банками выросли более чем на 13%, до 12,2 трлн рублей. Всего в прошлом году было выдано почти 35 млн новых кредитов общим объемом почти 6 трлн рублей. Комментирует депутат Государственной Думы ФС РФ от избирательного округа №93 (Иркутская область), член комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов:

«Вдумайтесь, если каждый из этих кредитов взял один гражданин (что конечно не так, есть люди, которые берут несколько кредитов), то это четверть населения страны.

Можно было бы порадоваться за российские банки, но в последние месяцы данные статистики складываются в катастрофическую картину:

По данным Росстата реальные доходы россиян сократились по итогам 2017 года на 1,7%. Падение доходов продолжается уже четыре года подряд. У нас официально за чертой бедности более 20 млн человек.

За 11 месяцев 2017 года тот же Росстат показывает падение прибыли предприятий на 4% - до 9,4 трлн рублей. Эти две цифры легко увязываются друг с другом. Люди нищают, их покупательная способность падает, значит и предприятия зарабатывают меньше.

Что делают наши граждане, чтобы компенсировать падение доходов? Берут кредиты. Отсюда и рост их выдачи. Если посмотреть на структуру этого роста, становится понятно, что занимают не на дорогие покупки (как должно быть при нормальной экономике), а на жизнь:

- Выдано на 52% больше кредитных карт. Быстрее всего растет выдача с самым высоким лимитом: более 100 тысяч рублей.

- На 30% вырос рынок микрокредитования, в декабре установлен рекорд за 10 лет.

То есть люди берут деньги под огромные проценты, лишь бы свести концы с концами. Значит банки им деньги уже не дают. Это показатель огромной закредитованности населения.

Хоть банки и рапортуют о небольшом снижении просрочки по кредитам в 2017 году, достаточно посмотреть на ее долю, чтобы понять, что все очень плохо. По сообщению Ассоциации Российских банков просроченная задолженность свыше 30 дней по кредитам на покупку потребительских товаров составила 20,6%, по кредитным картам - 19,8%. То есть пятая часть заемщиков не успевают погасить кредит с зарплаты - им просто не хватает денег.

Когда даже ломбарды отказывают в деньгах, наши граждане начинают их собирать по знакомым. И эту часть мы вообще не видим. Недавно к нам в приемную обратилась женщина, инвалид второй группы. Назовем ее условно Еленой Александровной. Четыре года назад заняла знакомой 600 тысяч рублей, а та не отдает. Истребовала деньги через суд, приставы пошли к должнику, а там хоть шаром покати и брать нечего. Сидит такая же пенсионерка, из имущества – муниципальная квартира и пенсия. В результате у одной трагедия – не может деньги вернуть, и у другой – не с чего отдать. Это типичная история, которая порождает массу социальных конфликтов.

Наши люди нищают. Они набирают кредиты, чтобы отдать другие кредиты и закрыть «дыру до получки». Ситуация становится просто угрожающей. В один прекрасный момент мы столкнемся с растущим как снежный ком кризисом неплатежей и придется выбирать: либо списывать долги всем подряд, убивая таким образом остатки банковской системы, либо взыскивать с должников последние штаны. Пока мы видим движение скорее по второму пути: недавно правительство внесло законопроект о изъятии единственной квартиры в собственности в счет уплаты долгов.

Нам нужен экономический рост. Не надежды на рост нефтяных цен - они помогают свести концы с концами только нефтяникам и бюджетникам - а качественный рост всей экономики. Для этого государство должно перестать тратить деньги на экономически неэффективные мегапроекты вроде стадионов к ЧМ-2018, начать вкладывать деньги в развитие реального сектора и новых технологий, поставить под контроль госкорпорации, снизить долю неэффективных расходов в бюджете, ввести наконец прогрессивную шкалу налогообложения, начать жестко бороться с оффшорной экономикой.

К сожалению, пока мы видим ровно обратную ситуацию. Неэффективные расходы выросли с 1 до 1,5 трлн за 2017 год по данным Счетной палаты России. В Госдуму внесен законопроект о продлении «амнистии» оффшорных капиталов в 2018 году, хотя эффективность этой программы уже вызывает сомнения. Законопроекты, направленные на введение прогрессивной шкалы НДФЛ отклоняются, есть подозрение что после выборов правительство просто предложит поднять НДФЛ всем, что совершено не даст нужного эффекта. И так далее. К сожалению, можно констатировать, что нас и дальше ждет не один год экономической стагнации и падения реальных доходов»