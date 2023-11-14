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Есть чему поучиться, или Как жить без налогов (Владимир Полеванов)

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Чем живет Северная Корея, насколько богата страна полезными ископаемыми; как она развивается без налогов; в чем суть идеи Чучхе; насколько развиты её технологии и кому угрожает её ядерное оружие обсуждаем с экс-губернатором Амурской области Владимиром Полевановым.
Ведущая – Екатерина Борисова.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Россия и Северная Корея активизировали отношения – были визиты Шойгу, Лаврова, Путина и Ким Чен Ына.

2. Северная Корея – закрытая страна, о которой мало что известно. Владимир Полеванов рассказал о своем опыте общения с представителями Северной Кореи.

3. Северная Корея богата полезными ископаемыми: редкоземельные металлы, магнезит, серебро, золото, железо, цинк. Однако почти ничего не добывается из-за санкций и блокады.

4. Северная Корея создала ядерное оружие и ракеты собственными силами без помощи других стран. Это позволило ей выжить под давлением США. 

5. Северная Корея тратит все ресурсы на армию, которая живет как единый военный лагерь. Это также помогает выживать.

6. Северная Корея уникальна по искусству вышивки и массовым представлениям.

7. России следует наладить тандем с Северной Кореей – помочь в разведке полезных ископаемых, сельском хозяйстве, морепродуктах. Это выгодно обеим странам.

Вывод: Северная Корея – уникальная и сильная страна, которая смогла выжить в полной изоляции. У нее огромный потенциал в ресурсах и искусстве. России следует наладить с ней тесное сотрудничество, которое будет полезно обеим странам.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A-kBPLF0Xx0
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