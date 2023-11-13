Война во Вьетнаме. СССР глазами вьетнамских историков/ Владимир Колотов
На московском фестивале доктор исторических наук Владимир Колотов рассказал о взаимоотношениях СССР и Вьетнама; о том, что изменилось после распада Советского Союза и ответил на вопрос «сохранилась ли память о советских воинах в современном вьетнамском государстве».
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Юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2594159/
Комментарий редакции
В представленном видео обсуждается вклад Советского Союза в победу Северного Вьетнама над Южным Вьетнамом и США во Вьетнамской войне.
Основные тезисы:
- СССР оказал Вьетнаму большую военно-техническую помощь – поставлял оружие, боевую технику, готовил военных специалистов. Эта помощь сыграла решающую роль в победе Северного Вьетнама.
- Советские военные советники и специалисты непосредственно участвовали в боевых действиях на стороне Вьетнама.
- СССР оказывал Вьетнаму не только военную, но и политическую поддержку на международной арене.
- Вьетнам активно заимствовал советский опыт социалистического строительства и военного дела, адаптируя его к своим условиям.
Вывод: роль СССР в победе Вьетнама в войне была определяющей. Без советской военной, технической и политической поддержки победа Вьетнама была бы невозможна. Эти исторические факты признаются и в современном Вьетнаме.