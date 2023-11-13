На московском фестивале доктор исторических наук Владимир Колотов рассказал о взаимоотношениях СССР и Вьетнама; о том, что изменилось после распада Советского Союза и ответил на вопрос «сохранилась ли память о советских воинах в современном вьетнамском государстве».#цифроваяистория #егоряковлев #фестивальци #владимирколотовци #ссср

Юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2594159/

Комментарий редакции

В представленном видео обсуждается вклад Советского Союза в победу Северного Вьетнама над Южным Вьетнамом и США во Вьетнамской войне.

Основные тезисы:

- СССР оказал Вьетнаму большую военно-техническую помощь – поставлял оружие, боевую технику, готовил военных специалистов. Эта помощь сыграла решающую роль в победе Северного Вьетнама.

- Советские военные советники и специалисты непосредственно участвовали в боевых действиях на стороне Вьетнама.

- СССР оказывал Вьетнаму не только военную, но и политическую поддержку на международной арене.

- Вьетнам активно заимствовал советский опыт социалистического строительства и военного дела, адаптируя его к своим условиям.

Вывод: роль СССР в победе Вьетнама в войне была определяющей. Без советской военной, технической и политической поддержки победа Вьетнама была бы невозможна. Эти исторические факты признаются и в современном Вьетнаме.