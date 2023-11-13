Говорит политолог и геостратег Андрей Юрьевич Школьников.

Комментарий редакции

В данной лекции рассматриваются следующие основные тезисы:

1. Ностальгия по СССР часто связана с желанием вернуться в прошлое, в молодость, а не с реальным стремлением возродить советскую систему.

2. Многие сторонники "возвращения в СССР" на самом деле хотят вернуть только приятные элементы советской жизни, отказавшись от негативных.

3. Полноценное возрождение СССР маловероятно без глобальной мировой катастрофы и коренного изменения общественного сознания.

4. В текущих условиях более реалистичен постепенный "левый поворот" – усиление социальной политики, национализация ключевых отраслей, прогрессивное налогообложение и т.д.

5. Для построения нового общества нужна проработанная теоретическая база с учетом исторического опыта и современных реалий.

Вывод: лектор достаточно скептически оценивает перспективы воссоздания СССР, считая это маловероятным без радикальных геополитических изменений. Вместо революционного возврата в прошлое он предлагает эволюционный "левый поворот" с опорой на продуманную теорию переустройства общества.