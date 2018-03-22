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Катастрофа Волоколамска: Десятки отравленных детей и избитых родителей

13:42. 22 марта 2018 Просмотров - 161 2 коммент. Опубликовал:

Доведенных до отчаяния жителей города атаковала Росгвардия .

На фото: родственники детей, обратившихся с жалобами на самочувствие из-за залпового выброса свалочного газа с полигона "Ядрово", у Волоколамской центральной районной больницы
 

До недавнего времени подмосковный Волоколамск вызывал у россиян две устойчивых ассоциации. Во-первых, он был известен как город воинской славы. Во-вторых, слыл одним из самых экологически чистых районов Подмосковья, где почитали за удачу приобрести пару-тройку загородных коттеджей по завышенной цене представители российской элиты.

Однако с 21 марта 2018 года этот город имеет все шансы стать символом того, на что способны наши граждане, доведенные до самой крайней точки отчаяния. Пожалуй, едва ли не впервые в новейшей истории России представители власти подверглись прямому нападению. Первой жертвой народного гнева стал глава района Евгений Гаврилов, получивший несколько ударов. Вторым его испытал на себе сам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подвергшийся обстрелу снежками. Эти чиновники экстренно прибыли на стихийный митинг, возникший у Центральной больницы города после того, как туда госпитализировали детей, пострадавших, как считают, в результате выброса свалочных газов с полигона ТБО «Ядрово». Воробьев общался с людьми в окружении телохранителей, но снежки все равно долетели до руководителя области. 

По меньшей мере полторы тысячи человек собрались в среду у здания Центральной районной больницы в Волоколамске. После того, как туда поступили десятки детей с тошнотой, рвотой, сыпью на коже, местные жители потребовали личной встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и другими чиновниками. Главный вопрос — когда закроется полигон твердых бытовых отходов «Ядрово». По предварительной версии, именно выброс свалочного газа послужил причиной заболевания более пятидесяти детей. Ближе к вечеру в Волоколамске появились и руководитель региона, и глава района. Однако встреча с чиновниками закончилась потасовкой.

Глава района Евгений Гаврилов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подверглись обстрелу снежками. После этого на место событий прибыло несколько подразделений Росгвардии.

Согласно официальным данным, публикуемым новостными агентствами, с утра 21 марта в Волоколамске было госпитализировано около 50 школьников, серьезно отравившихся диоксидом азота. Но местные жители уверяют, что масштабы трагедии гораздо больше.

— Довольно сложно назвать точную цифру, — рассказывает жительница Волоколамска Анна Б-ва, — потому что подвоз пострадавших продолжался до позднего вечера. Если навскидку, то вместе со взрослыми пострадало как минимум около 180 человек. Некоторых отпустили сразу, некоторых попросили остаться под наблюдением в больнице. Наш мэр уверял, что в реанимации находится всего два ребенка, однако в сторону Москвы периодически отправляются кареты «Скорой помощи» с включенными сиренами и проблесковыми маячками. Не дай бог, если здоровье пострадавших ухудшится, тогда мы вряд ли сможем себя контролировать.

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«СП»: — Что сейчас происходит в Ядрово?

— В настоящий момент (21:40 Мск 21 марта — авт.) люди стоят у полигона. Какая-то часть разошлась по домам, но многие решили стоять круглосуточно, перекрыв въезд на полигон, потому что другого выхода у нас не остается.

«СП»: — Что говорят представители власти?

— Они говорят, и эту информацию тиражируют все прогубернаторские СМИ, что свалка будет закрыта 24 марта. Это полуправда. Власти умалчивают о том, что уже 25 марта будет запущена вторая карта полигона, еще на 500 метров ближе к городу. Она, утверждают власти, якобы была предусмотрена уже давно, однако на самом деле ее утвердили в 2014 году.

«СП»: — То есть полигон прекращать работу не будет?

— Конечно нет. Просто будут сваливать мусор в его новой части.

 

«СП»: — Насколько сильно вообще ощущается запах?

— В ночь с 20 на 21 марта люди не то, что не могли эвакуироваться, они даже из дома выйти не могли. Потому что концентрация газа была такая высокая, что буквально разъедало глаза. Было просто невозможно находиться на улице.

«СП»: — Вы пытались привлечь внимание властей к проблеме выбросов?

— Да, мы делаем это уже в течение нескольких лет. У нас каждый горожанин фактически является активистом. Но в последнее время город патрулируется сотрудниками Росгвардии, которые жестко разгоняют все протестные акции. Я, например, сама пострадала от их действий 7 марта, когда власти вводили чрезвычайное положение из-за выбросов газа. Акция граждан была несанкционированной, но получать разрешения уже не было ни времени, ни терпения. «Под раздачу» попал даже 70-летний пенсионер. Его спасло только то, что ему стало плохо с сердцем и его увезли на скорой. Но об этом ни одно новостное агентство не сказало ни слова.

«СП»: — Официальные пресс-релизы говорят о том, что выбросы с полигона на самом деле лишь немного превышают предельно допустимые нормы. Им можно верить?

— Нет, это сильное искажение ситуации, официальные результаты ангажированы. На лаборатории властями оказывается сильное давление. Независимые эксперты даже в Питере как только слышат слово «Волоколамск», говорят, что перезвонят, а потом сообщают, что им запрещено принимать пробы воды и воздуха из нашего города.

Правда, каким-то чудом волоколамским активистам удалось провести анализ проб воды и воздуха в независимой лаборатории. Результатами они согласились поделиться с «СП», просили только не раскрывать данные экспертов, так как, по их мнению, серьезные последствия со стороны властей не заставят себя ждать.

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Справка «СП». Жители Волоколамска протестуют против работы полигона «Ядрово» уже несколько лет. По их утверждениям, полигон ТБО работает с нарушением всех санитарных норм с негласного разрешения чиновников. В начале марта власти Волоколамска вынуждены были объявить режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за выбросов свалочного газа, однако областное правительство сообщило гражданам, что ситуация находится под жестким контролем специалистов. 21 марта в больницы города обратились учащиеся учебных заведений с жалобами на тошноту. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона делают все возможное, чтобы закрыть полигон и нейтрализовать отравляющие выбросы.

P.S. В процессе подготовки материала с корреспондентом «СП» связались жители Балашихи. То, что они рассказали о текущем состоянии полигона Кучино, ставшего известным на всю страну в ходе последней «прямой линии» с президентом Владимром Путиным, заставляет, мягко говоря, насторожиться.

— Официально полигон вроде бы закрыт, — рассказал уроженец Балашихи Владимир С. — Сначала там в экстренном порядке установили малый факел, после чего представители МЧС клятвенно заверили нас, что к декабрю (2017 года — «СП»), все запахи уйдут. Однако этого вполне ожидаемо не случилось, после чего на полигон привезли в несколько раз более мощный факел откуда-то из Европы. Но и его запуск ситуацию переломить не смог. Дело в том, что даже после официального закрытия полигон продолжил принимать отходы. Не знаю, как в последние несколько дней, но сравнительно недавно на полигон прибывали самосвалы с илом из Некрасовки. Так вот ила там было совсем немного, а основную массу составил строительный мусор — обломки стен с кафелем, битые строительные панели, кирпичный бой, арматура. Все это высыпалось сверху и давило на тело полигона. Сейчас оно пока еще держится, поскольку смерзлось. Но как только солнце начнет припекать, накроет весь восток Подмосковья, а про Москву я уже и вовсе молчу.

Конституцией РФ гарантируется, что наши граждане должны жить в нормальной экологической обстановке. Губернатор сказал: „дайте, я сам буду командовать экологией“ и за два года ничего не сделал… Не бывает такого, чтобы человек завалил какое-то дело, а ему оставили рабочее место.

Губернатору Московской области стоило бы сначала решить проблемы с мусором, а потом «тратить 5 миллиардов на пиар». Именно столько Воробьев тратит на создание своего положительного имиджа, в то время как дети Подмосковья задыхаются от зловония.

 

 

http://svpressa.ru/society/article/195952/

 

 

 

 

 

 

Метки: власть, общество, противостояние
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2 коммент.»

  • 6238 3430
    serjoza 22 марта 2018 в 14:43 Ссылка Пометить
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    голосуем за Путина..ведь вы этого хотели..сильный президент.Сильная великая Россия..так что всем заткнуться..Путин наш п-резидент..эффективный управленец.

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    Ирбис 22 марта 2018 в 14:50 Ссылка Пометить
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    Путин наш президент! А ваш президент Керсти Ка́льюлайд! Проблема свалок, это не уровень президента!

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