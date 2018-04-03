Лимонов о мусорных бунтах: «Хватит служить помойкой Москве!»

Полагаю, что если бы руководители страны догадались, к чему приведёт страшненький репортаж с полигона Кучино, что в Балашихе — его показали ВВП во время его последней массовой встречи с народом — то воздержались бы от показа.

Потому что «Кучиных» оказалось в России немало. Вскрылась насущная проблема, а именно — катастрофическая ситуация с мусорными полигонами вблизи больших городов, когда полигоны стали опасными для здоровья граждан.

Но джинна тогда в Балашихе выпустили из бутылки, и ядовитый змей, изрыгающий зловоние, обнаружился сразу на нескольких полигонах в Подмосковье. (Я думаю, что змей обнаружится и на многих других, это только начало).

Восстали через некоторое время после «Кучино» — жители Волоколамска. У них изрыгает ядовитые газы полигон «Ядрово».

Вонь стоит такая ядовитая, что в один прекрасный день в городской больнице оказались сразу 57 школьников Волоколамска из трёх разных школ.

Дети во всех странах — единственно святое для обывателя, посему рассвирепели даже медлительные и покорные трудяги мужики, отцы, а не только обычно более возбудимые мамаши.

Помните, совсем недавно они явились к зданию горбольницы и потребовали, чтоб пришли представители администрации. Для начала они закидали снежками и камнями городские власти, а когда к горбольнице прибыл губернатор Московской области Воробьёв, они его намеревались побить и затолкать, грозно требуя: «Отвечай!»

А что он может ответить, когда доля мусорных отходов, ввозимых в Волоколамск, увеличена до невероятных 260 тысяч тонн?

Был вызван ОМОН, губернатора отстояли, и теперь утверждают, что в него только лишь кидали снежки, однако я своими ушами слышал в одном радиорепортаже, в прямом эфире, что губернатор, как минимум, получил всё же пощёчину.

Ну, будет ему урок, господин губернатор поймёт, что рассвирепевший гражданин — это опасное коллективное существо-великанище, и его ОМОНом не проймёшь. ОМОН, кстати, тоже где-то там же в Волоколамске и живёт, да и они парни умные, против граждан большинство их не пойдёт.

Жителям Волоколамска обещали дегазацию, которую будет проводить уже нанятая голландская компания, но змей-то изрыгает своё зловонное дыхание на город сейчас. Потому жители требуют введения в городе режима ЧС — чрезвычайной ситуации — немедленно.

МЧС обещало устно Волоколамску, что режим ЧС будет введён и народу будут, как минимум, розданы индивидуальные дыхательные маски. А желающих детей якобы отправят даже подышать в Крым.

Жители не особо верят устным обещаниям МЧС и потому регулярно тысячами собираются у здания городской администрации.

Дегазации также требуют немедленной.

Маски всё-таки раздали одной тысяче граждан, живущих совсем рядом с полигоном. И вроде как посылают первых 122 жителя в санатории, но не в Крым.

Самое последнее по времени известие с той стороны, — в Истринском районе был вынут из автомобиля направлявшийся в Москву волоколамский лидер Артём Любимов, обвинён в неповиновении полиции. Государство, вероятно, решило, что совершило уже достаточно уступок — раздало пряников и вот первый раз применило кнут?

Однако людей протестовать в минувшие выходные вышли целых шесть тысяч с требованиями закрыть полигон немедленно, а также провести прямые выборы в волоколамскую власть.

Тем временем взбунтовалась по поводу своего мусорного полигона «Воловичи» Коломна.

Жители требуют прекращения завоза к ним московского мусора. Обстановка там тоже революционная, пока нет политических лозунгов, но растёт возмущение небольшого областного города, которому впаривают, не спрашивая согласия жителей, вонючие и ядовитые московские отходы.

Директор полигона «Воловичи» уже уволился по собственному желанию.

Восстал и город Дмитров.

Восстал против чужого мусора, московских отходов, который им привозят на их полигон.

Им хватает своего. Они справлялись с 64 тысячами тонн дмитровского мусора, но под отходами жизнедеятельности огромного, более чем двадцатимиллионного, соседа уже изнемогают.

По свидетельству жителей города, дорога мусоровозов к тому же проходит через жилые кварталы, и от мусоровозов стоит такой «грохот, как будто взрывают».

В прошедшую субботу к восставшим подмосковным городам присоединился город Воскресенск, в частности — Воскресенский район.

Там история несколько иная, но также по теме мусора. В Воскресенске протестуют против строительства мусоросжигающего завода. Жители, чтобы быть услышанными, перекрыли федеральную трасс вблизи Воскресенска.

Пока они лишь замедлили движение по трассе, но что они станут делать, если не будут услышаны?

По словам чиновника, министра по экологии московской областной администрации Александра Когана, «люди находятся в ярости».

Как точно сказано, да! В Ярости.

В Московской области растут антимосковские настроения. Скоро, можно не сомневаться, появятся и лозунги вроде «Хватит служить помойкой Москвы!»

Знаете, что я по поводу всего этого думаю?

Что борьба граждан России за свои права приобрела форму не партийной борьбы, что партии устарели и сама политика устарела, что партии обложили, как волков, красными флажками законов, но вот конкретные бытовые катастрофы переделали покорных граждан в яростных активистов.

Многочисленными запретами на политику власть фактически извела политическую оппозицию, но вот восстаёт послушный ещё вчера народ, и что чиновники власти станут делать с этой народной Годзиллой, надышавшейся злых паров?

Народ же, ведомый инстинктами, всё правильно делает.

Этак они нам и власть сменят.