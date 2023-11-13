Российский математик, педагог Алексей Савватеев откровенно про уровень среднего образования в России, неумение школьников считать, дистанционные уроки, модернизацию ЕГЭ, повышение зарплаты учителям до 120 000 рублей, советское образование, полет в космос Гагарина, падение «Луны 25» и математические задачи за ленточкой.

ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:24 Про гостя

03:13 Про золотые медали российских школьников на всемирной олимпиаде по математике

06:13 Про падение уровня среднего образования

10:01 Про дистанционное обучение

12:32 Про повышение престижа профессии учителя и зарплату в 120 000 рублей

14:23 Про тех, кто сегодня работает в школе

14:59 Про ЕГЭ

17:34 Про среднее образование в СССР

18:13 Про зарплату учителей

22:15 «Сегодня падает «Луна», а вчера летел Гагарин»

23:20 Про интересную идею

25:18 Про объем отчетов учителей

26:38 Про смартфон как главную угрозу

31:50 Про «хату с краю»

33:39 Про решение остаться в России

37:00 Про гениев и науку

38:05 Про математические задачи за ленточкой

46:44 Про поражение

48:58 Про пацифистов

51:49 Про веру в Бога

54:33 Про национальность и дедушку Лурье

58:53 Про эмиграцию талантов

01:01:15 Стих

01:03:05 P.S.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Проблемы современного российского образования – низкий уровень знаний школьников, отсутствие мотивации, недостаток квалифицированных учителей.

2. Причины проблем – низкий престиж профессии учителя, избыточная бюрократическая нагрузка, внедрение неэффективных цифровых технологий.

3. Пути решения – повышение зарплат учителей, снижение бюрократической нагрузки, возвращение к традиционным методам обучения.

4. Важность изучения математики для военного дела. Примеры применения математических знаний на войне.

5. Отношение к спецоперации на Украине. Убежденность в победе России. Готовность людей идти добровольцами, если ситуация ухудшится.

6. Размышления о национальной идентичности и патриотизме. Что такое быть русским человеком.

Вывод:

Ключевые проблемы современной России связаны с системой образования. Необходимо повышать престиж профессии учителя и возвращаться к традиционным методам преподавания. Несмотря на трудности, есть уверенность в победе России благодаря патриотизму и готовности людей защищать Родину.