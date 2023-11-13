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Алексей Савватеев: учитель, школа и дети /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

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Российский математик, педагог Алексей Савватеев откровенно про уровень среднего образования в России, неумение школьников считать, дистанционные уроки, модернизацию ЕГЭ, повышение зарплаты учителям до 120 000 рублей, советское образование, полет в космос Гагарина, падение «Луны 25» и математические задачи за ленточкой.

ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс
01:24 Про гостя
03:13 Про золотые медали российских школьников на всемирной олимпиаде по математике
06:13 Про падение уровня среднего образования
10:01 Про дистанционное обучение
12:32 Про повышение престижа профессии учителя и зарплату в 120 000 рублей
14:23 Про тех, кто сегодня работает в школе
14:59 Про ЕГЭ
17:34 Про среднее образование в СССР
18:13 Про зарплату учителей
22:15 «Сегодня падает «Луна», а вчера летел Гагарин»
23:20 Про интересную идею
25:18 Про объем отчетов учителей
26:38 Про смартфон как главную угрозу
31:50 Про «хату с краю»
33:39 Про решение остаться в России
37:00 Про гениев и науку
38:05 Про математические задачи за ленточкой
46:44 Про поражение
48:58 Про пацифистов
51:49 Про веру в Бога
54:33 Про национальность и дедушку Лурье
58:53 Про эмиграцию талантов
01:01:15 Стих
01:03:05 P.S.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Проблемы современного российского образования – низкий уровень знаний школьников, отсутствие мотивации, недостаток квалифицированных учителей.

2. Причины проблем – низкий престиж профессии учителя, избыточная бюрократическая нагрузка, внедрение неэффективных цифровых технологий.

3. Пути решения – повышение зарплат учителей, снижение бюрократической нагрузки, возвращение к традиционным методам обучения.

4. Важность изучения математики для военного дела. Примеры применения математических знаний на войне.

5. Отношение к спецоперации на Украине. Убежденность в победе России. Готовность людей идти добровольцами, если ситуация ухудшится.

6. Размышления о национальной идентичности и патриотизме. Что такое быть русским человеком.

Вывод:

Ключевые проблемы современной России связаны с системой образования. Необходимо повышать престиж профессии учителя и возвращаться к традиционным методам преподавания. Несмотря на трудности, есть уверенность в победе России благодаря патриотизму и готовности людей защищать Родину.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=24GvdQs_7Kg
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