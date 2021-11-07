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К Богу через математику: ученый Алексей Савватеев. В поисках Бога

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Доктор физико-математических наук, профессор физико-технического института, популяризатор математики Алексей Савватеев широко известен по всей стране.

Своей задачей он ставит зацепить за живое, заставить напряженно думать и сомневаться. Не удивительно, что математику это с успехом удается, ведь непонятный и скучный предмет он делает страшно интересным.

Ученый убежден, что математика не просто наука, а Божественное творение. Это способ познания Бога.

Обо всем этом мы говорим в новом выпуске программы «В поисках Бога».
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T3z4M-nlwOA
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