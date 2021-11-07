К Богу через математику: ученый Алексей Савватеев. В поисках Бога
Доктор физико-математических наук, профессор физико-технического института, популяризатор математики Алексей Савватеев широко известен по всей стране.
Своей задачей он ставит зацепить за живое, заставить напряженно думать и сомневаться. Не удивительно, что математику это с успехом удается, ведь непонятный и скучный предмет он делает страшно интересным.
Ученый убежден, что математика не просто наука, а Божественное творение. Это способ познания Бога.
Обо всем этом мы говорим в новом выпуске программы «В поисках Бога».