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Живая математика против мёртвой цифровизации. Алексей Савватеев, Дмитрий Перетолчин

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Семь главных констант мироздания, написанных на языке Бога. Введение в философию математики или как нам вернуть учителя в российскую школу. В студии у Дмитрия Перетолчина доктор физико-математических наук, профессор МФТИ Алексей Савватеев.
Спасем массовую школу: https://www.citizengo.org/ru/fm/206188-v-god-uchitelya-spasti-massovuyu-shkolu

Полное видео по ссылке http://nday.club/v/6l1t1o

#ДеньТВ #Савватеев #Перетолчин #цифровизация #математика #школа #образование
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=myBXkl9Gsr8
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