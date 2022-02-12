Живая математика против мёртвой цифровизации. Алексей Савватеев, Дмитрий Перетолчин
Семь главных констант мироздания, написанных на языке Бога. Введение в философию математики или как нам вернуть учителя в российскую школу. В студии у Дмитрия Перетолчина доктор физико-математических наук, профессор МФТИ Алексей Савватеев.
Спасем массовую школу: https://www.citizengo.org/ru/fm/206188-v-god-uchitelya-spasti-massovuyu-shkolu
Полное видео по ссылке http://nday.club/v/6l1t1o
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