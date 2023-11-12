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Женщинам кушать подано

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Пару слов об агрессивном феминизме в американском кино

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. Мини-сериал "Невозможно поверить" является типичным американским сериалом, отражающим современную жизнь в США.

2. В сериале осуществлен социальный сдвиг – замена мужских ролей на женские в сюжете о расследовании преступлений насильника.

3. Мужчинам отведены роли статистов, их изображают бесполезными и мешающими расследованию.

4. Женщины занимают "мужские" места – собираются в баре обсудить расследование, дерутся.

5. Единственный полезный мужчина в сериале – застенчивый помощник детективов, который по указанию начальницы нашел преступника.

6. Такое выпячивание роли женщин через унижение мужчин автор сравнивает с поведением ЛГБТ сообщества, которое активно демонстрирует свою идентичность.

7. Вместо равноправия женщин и мужчин сериал показывает превосходство женщин путем унижения мужчин.

Вывод: в видео критикуется сериал за чрезмерное выпячивание роли женщин за счет принижения мужских персонажей, что, по мнению автора, является таким же насилием, как и обратная ситуация. Проводятся параллели с поведением ЛГБТ сообщества.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kej2jbfxD5Y
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