Женщинам кушать подано
Пару слов об агрессивном феминизме в американском кино
Комментарий редакции
Основные тезисы выпуска:
1. Мини-сериал "Невозможно поверить" является типичным американским сериалом, отражающим современную жизнь в США.
2. В сериале осуществлен социальный сдвиг – замена мужских ролей на женские в сюжете о расследовании преступлений насильника.
3. Мужчинам отведены роли статистов, их изображают бесполезными и мешающими расследованию.
4. Женщины занимают "мужские" места – собираются в баре обсудить расследование, дерутся.
5. Единственный полезный мужчина в сериале – застенчивый помощник детективов, который по указанию начальницы нашел преступника.
6. Такое выпячивание роли женщин через унижение мужчин автор сравнивает с поведением ЛГБТ сообщества, которое активно демонстрирует свою идентичность.
7. Вместо равноправия женщин и мужчин сериал показывает превосходство женщин путем унижения мужчин.
Вывод: в видео критикуется сериал за чрезмерное выпячивание роли женщин за счет принижения мужских персонажей, что, по мнению автора, является таким же насилием, как и обратная ситуация. Проводятся параллели с поведением ЛГБТ сообщества.