Михаил Тимин и Сергей Вильянов. Жизнь и судьба советских авиаконструкторов
Сергей Вильянов продолжает задавать острые вопросы Михаилу Тимину о советской авиации.
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждается история советского авиастроения в 1930-1940 годы. Рассматриваются такие вопросы, как создание больших самолетов-гигантов, взаимоотношения между конструкторами, использование зарубежного опыта.
2. Отмечается, что в СССР уделялось большое внимание созданию крупных самолетов (ТБ-3, "Максим Горький"), которые должны были решать стратегические задачи. При этом использовался опыт и технологии из Германии.
3. Обсуждается вопрос получения самолетов по ленд-лизу в годы ВОВ. Подчеркивается важная роль поставок самолетов союзниками для СССР.
4. Анализируется производство истребителя Ил-2. Делается вывод о том, что он не вполне соответствовал требованиям фронта и выпускался в избыточном количестве.
5. Отмечается конкуренция и интриги между некоторыми конструкторами (Шпитальный). В то же время многие талантливые конструкторы получили возможность реализовать себя благодаря поддержке государства.
6. Подчеркивается важность создания объективной истории ВОВ с учетом всех имеющихся архивных документов. Эта работа еще впереди.
Вывод: беседа затрагивает разные аспекты истории советской авиапромышленности в предвоенный и военный период. Показаны достижения, но также отмечены и проблемы того времени. Делается акцент на необходимости объективного научного подхода к изучению истории ВОВ.