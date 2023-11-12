Сергей Вильянов продолжает задавать острые вопросы Михаилу Тимину о советской авиации.

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается история советского авиастроения в 1930-1940 годы. Рассматриваются такие вопросы, как создание больших самолетов-гигантов, взаимоотношения между конструкторами, использование зарубежного опыта.

2. Отмечается, что в СССР уделялось большое внимание созданию крупных самолетов (ТБ-3, "Максим Горький"), которые должны были решать стратегические задачи. При этом использовался опыт и технологии из Германии.

3. Обсуждается вопрос получения самолетов по ленд-лизу в годы ВОВ. Подчеркивается важная роль поставок самолетов союзниками для СССР.

4. Анализируется производство истребителя Ил-2. Делается вывод о том, что он не вполне соответствовал требованиям фронта и выпускался в избыточном количестве.

5. Отмечается конкуренция и интриги между некоторыми конструкторами (Шпитальный). В то же время многие талантливые конструкторы получили возможность реализовать себя благодаря поддержке государства.

6. Подчеркивается важность создания объективной истории ВОВ с учетом всех имеющихся архивных документов. Эта работа еще впереди.

Вывод: беседа затрагивает разные аспекты истории советской авиапромышленности в предвоенный и военный период. Показаны достижения, но также отмечены и проблемы того времени. Делается акцент на необходимости объективного научного подхода к изучению истории ВОВ.