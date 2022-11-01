Михаил Тимин. Про книгу “Камуфляжи ВВС Красной армии 1941 год”
Михаил Тимин рассказывает про книгу “Камуфляжи ВВС Красной армии 1941 год”.
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К маскировке военных объектов и боевой техники командование Красной Армии относилось с повышенной серьезностью. В период после окончания Гражданской войны 1918 – 1920 годы вопросы маскировки тщательно прорабатывались и изучались, что привело к ряду реальных мероприятий, охвативших все вооруженные силы страны. Разумеется, в стороне не осталась и военная авиация. Наряду с разработкой форм и методов маскировки аэродромов и различных построек, совершенствовалась работа и над тем, чтобы сделать максимально незаметными на земле и в небе самолеты. Одной из форм маскировки была их камуфляжная окраска, требования к которой регулярно изменялись. Однако несмотря на теоретические работы, на практике камуфляж практически не применялся вплоть до 1941 года. Лишь накануне Великой Отечественной войны был утверждён стандартный камуфляж чёрно-зелёного цвета и схема нанесения пятен.
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