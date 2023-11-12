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Избави нас от лукавого. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

В данной проповеди отец Андрей говорит о следующих основных моментах:

1. Тема бесноватости и борьбы с нечистой силой вечна и актуальна для христианина.

2. Люди должны знать о существовании зла и дьявола, чтобы не впасть в его сети.

3. Дьявол действует скрытно, постепенно расширяя свое влияние на человека.

4. Цель дьявола – отвратить людей от Христа и заполучить их души.

5. Дьявол завидует людям, которые получат Царство Божие.

6. Борьба идет именно за человеческие души.

7. Чтобы победить дьявола, нужно жить по заповедям Божиим.

8. Христос победил дьявола и хранит верующих, поэтому христианину не стоит слишком много думать о дьяволе.

Вывод: Ключевая мысль проповеди – необходимость знания о существовании зла и постоянной борьбы с ним через следование Христу и Его заповедям. Христианин должен помнить о кознях дьявола, но сосредоточиться на добродетельной жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WyrAdIL41As
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