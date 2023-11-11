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Почему исчезли древние цивилизации. А. Усанин

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Многочисленные памятники древней архитектуры древние летописи не оставляют сомнений о существовании в древности цивлизаций, которые владели знаниями и технологиями, превосходящими наши. Куда же они исчезли и почему? Об этом – в беседе Виктории Ахметовой и Александра Усанина.
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00:00:18 Почему исчезли древние цивилизации?
00:02:20 Священные писания о цикличности времени.
00:05:53 Продолжительность жизни в разные эпохи времени.
00:09:39 Рост древних представителей различных эпох.
00:12:27 Об исследованиях современных учёных атмосферы прошлых эпох.
00:14:34 Древние пророчества о сегодняшних событиях.
00:16:48 Сейчас уникальное время – эпоха перемен.

Виктория Ахметова: журналист, ведущая канала «Перехват управления»
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://альтернативныйглобализационныйсценарий.рф

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Древние цивилизации исчезли не потому, что были несовершенны, а потому что уступили место другим цивилизациям по закону времени и перешли на новый уровень развития.

2. Время циклично, оно движется по кругу, как смена времен года. Разные эпохи предназначены для душ разного уровня развития.

3. В Золотой век люди были гигантского роста и жили очень долго – до 100 000 лет. С каждой эпохой продолжительность жизни и рост людей уменьшались.

4. Сейчас идет вкрапление Золотого века в Железный, поэтому происходит подъем духовности и раскрытие древних знаний. Каждый человек может духовно развиваться.

5. Древние цивилизации жили в гармонии с природой, не знали болезней и старости, жили столько, сколько хотели.

Вывод: согласно представлениям, изложенным в беседе, человечество проходит циклы развития от высокодуховных эпох к менее духовным. Сейчас идет подъем духовности, и каждый человек может к этому причаститься.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PiWQZW7nF_8
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