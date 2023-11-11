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Иов Почаевский и Дмитрий Ростовский. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Основные тезисы проповеди отца Андрея:

1. Преподобный Иов Почаевский прожил 100 лет монахом в постоянных трудах и молитве. Его пример показывает, что праведная жизнь ведет к долголетию.

2. Святитель Димитрий Ростовский тоже прожил долгую праведную жизнь. Он родился в благочестивой семье, где долголетие было нормой.

3. Современные люди с помощью медицины хотят долго жить, но приходят к старости в плачевном состоянии. Потому что у них нет праведной цели в жизни.

4. Здоровый образ жизни, честный труд, вера в Бога, служение людям – вот что дает подлинное долголетие и счастье на земле и после смерти.

5. Смысл жизни – в служении Богу и людям. Тогда и на земле будет хорошо, и вечная жизнь обеспечена.

Вывод: проповедь призывает вести праведную, нравственную жизнь, ориентированную на высшие духовные ценности. Это и есть залог подлинного счастья и долголетия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PCg1QlRcjiI
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Иов Почаевский и Дмитрий Ростовский. Отец Андрей Ткачёв

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