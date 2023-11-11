Разведчик Андрей Безруков (полковник СВР в отставке) 12 лет проработавший в США о своей работе, целевой стране, аресте и текущей ситуации в мире.





ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:12 Про новое мироустройство

02:11 Про новые технологии, меняющие политику

03:44 Про центры сопротивления США

05:22 Про падение режимов и дестабилизацию

07:16 Про Россию, которую не узнают

10:22 Про деградацию России

11:50 Про фатальную ошибку США в России

19:57 Про состояние Америки

14:46 Про Россию как сырьевую колонию

17:44 Про мизерные зарплаты ученых

19:22 Про новую индустриализацию

24:52 «Вы любите деньги?»

25:15 Про социальное неравенство

27:40 Про Запад, потерявший средний класс

30:13 Про образование среднего класса в Европе

34:10 Про средний класс в России

36:46 Про модернизацию системы обороны

42:09 Про утрату Западом преимущества

45:22 Про сомнительную дружбу США и Европы

52:14 Про новые выборы президента на Украине

54:27 Про инвестиции США в Украину

57:10 Про скандал в канадском парламенте

59:48 Про увеличение БРИКС+

01:01:40 Про БРИКС как попытку равноправия

01:03:34 Про президентские выборы в США

01:06:13 Про Джо Байдена

01:07:28 Про политический кризис в США

01:10:47 Про работу разведчиком

01:17:39 Про русский язык, который забывается

01:21:02 Про детей

01:27:00 Про главное правило разведчика

01:27:52 Про национальность

01:29:01 Про выбивающий из колеи русский язык

01:30:23 Про жену и легенду

01:34:32 P.S.

PS. Хороший цикл про наших реальных нелегалов. С интересом подсел.



Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из этой беседы:

1. Происходит большая перестройка мира, похожая на ту, что была в начале 20 века. Меняются технологии, экономика, политика. Россия находится в турбулентом периоде, который может продлиться 15-20 лет.

2. Запад теряет свое военное и технологическое превосходство. Азиатские страны (Китай, Индия, Корея) развиваются быстрее.

3. Россия обладает огромным потенциалом и ресурсами, чтобы пережить этот переходный период. Главное – сохранить внутреннюю стабильность и единство народа.

4. Для развития России критически важно восстановить собственную индустриальную базу и технологический суверенитет в ключевых отраслях. Это потребует концентрации усилий государства и бизнеса.

5. Россия уже встала на путь изменений и развития. Это не одномоментный процесс, но он набирает обороты.

Вывод: Россия совершает непростой переходный период, но у неё есть все возможности пройти его достойно и выйти на новый уровень развития. Для этого нужна консолидация общества, восстановление промышленности и технологической независимости.