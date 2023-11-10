Журналист, писатель Сергей Строкань @strokan

Президент России Владимир Путин посетил Казахстан по случаю десятилетия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, чтобы в эпоху геополитических потрясений сверить часы с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и согласовать с ним дорожную карту сотрудничества на 2024—2026 годы.



Находясь в Астане, Владимир Путин заявил, что Казахстан «из всех союзников наиболее близкий нам союзник», и это была констатация на сегодняшний день бесспорного факта.



Бесстрастные цифры говорят сами за себя: объём торговли между Россией и Казахстаном достиг $27 млрд, при этом только по итогам восьми месяцев этого года двусторонняя торговля составила $17 млрд — рекордный показатель.



Важно и то, что за последние три года товарооборот увеличился более чем на 30%, а ведь почти два года из этих трёх лет приходится на период СВО и развязанной Западом войны санкций, направленной на то, чтобы партнёры Москвы по всему миру сворачивали, а не расширяли с ней сотрудничество.



Впрочем, дело даже не в этих цифрах, а в предопределивших особую близость Москвы и Астаны многочисленных перекличках стратегий национального развития, которые обнаружились сразу после распада СССР.



Отвергнув распространённое в начале 1990-х годов мнение о том, что СНГ — это лишь форма «цивилизованного развода» бывших советских республик, которые теперь якобы ничто не связывает, тандем России и Казахстана стал ядром постсоветской интеграции. Параллельно с созданием единого экономического пространства шло формирование общего пространства безопасности, в котором задавали тон Москва и Астана.



Так вслед за СНГ возникли ЕвразЭС, ШОС, ОДКБ. Интеграционные объединения не только давали толчок развитию связей между государствами-членами, но и посылали жителям бывшего СССР сигнал о том, что разрывать давние наработанные связи во имя вхождения в западное «цивилизованное сообщество» (ещё один термин из 1990-х) просто глупо.



Что касается Организации Договора о коллективной безопасности, то в январе прошлого года она пришла на помощь Казахстану, который столкнулся с инспирированными из-за рубежа массовыми беспорядками. Направив в страну своих миротворцев, ОДКБ не позволила ситуации пойти вразнос, доказав, что общее пространство безопасности — это не выдумка, а реальность.



За считаные дни до Владимира Путина Казахстан посетили с визитами президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Это настоящее дипломатическое паломничество обозначило резко возросшие вес и значение ближайшего союзника России на евразийском пространстве.



Комментируя переговоры президента Макрона в Астане, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: «Казахстан — суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению». «Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим», — добавил Дмитрий Песков, указав на то, что Астана отвечает Москве «полной взаимностью».



Так что разрушить влияние России в Казахстане, как и во всей Центральной Азии, не удастся: заменить или компенсировать систему постсоветской интеграции не сможет никто.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы данной статьи:

1. Россия и Казахстан поддерживают тесные экономические и политические связи, являясь близкими союзниками на постсоветском пространстве.

2. Объем торговли между странами неуклонно растет, несмотря на санкции Запада. В этом году он достиг рекордных $17 млрд.

3. Россия и Казахстан стояли у истоков постсоветской интеграции, создав такие объединения как СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ. Это укрепляет связи на постсоветском пространстве.

4. ОДКБ оказала помощь Казахстану в подавлении массовых беспорядков в январе 2022 года, подтвердив значимость общего пространства безопасности.

5. Несмотря на активизацию связей Казахстана с Западом, его отношения с Россией остаются привилегированными и взаимовыгодными.

Вывод: Россия и Казахстан объединены глубокими политическими, экономическими и военными связями, заложенными еще в советский период. Эти связи успешно развиваются, несмотря на внешнее давление, и их не удастся разрушить в обозримом будущем.

