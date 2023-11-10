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Как защитить учебник Мединского, не привлекая внимания санитаров

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Как защитить учебник Мединского, не привлекая внимания санитаров

Комментарий редакции

В данной лекции Клим Саныч разбирает недостатки новых школьных учебников истории для 10 и 11 классов, написанных Мединским, Торкуновым и Чубарьяном.

Основные тезисы:

1. Учебники содержат много фактических ошибок, неточностей и искажений. Клим Саныч приводит конкретные примеры таких ошибок.

2. Структура и хронология учебников выстроены неправильно и не соответствуют требованиям к школьным учебникам.

3. В учебниках много избыточных иллюстраций, которые не несут смысловой нагрузки.

4. Авторы учебников не владеют материалом в достаточной степени, чтобы писать учебники.

5. Критика учебников Клим Санычем и другими историками носит профессиональный, а не политический характер.

Вывод:

По мнению Клим Саныча, новые учебники истории для старших классов содержат существенные недостатки, которые делают их непригодными для использования в качестве основы школьного образования. Клим Саныч призывает авторский коллектив исправить ошибки и недочеты в следующих изданиях учебников.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LFeD7zS-vYI
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