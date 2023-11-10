Как защитить учебник Мединского, не привлекая внимания санитаров
Как защитить учебник Мединского, не привлекая внимания санитаров
Комментарий редакции
В данной лекции Клим Саныч разбирает недостатки новых школьных учебников истории для 10 и 11 классов, написанных Мединским, Торкуновым и Чубарьяном.
Основные тезисы:
1. Учебники содержат много фактических ошибок, неточностей и искажений. Клим Саныч приводит конкретные примеры таких ошибок.
2. Структура и хронология учебников выстроены неправильно и не соответствуют требованиям к школьным учебникам.
3. В учебниках много избыточных иллюстраций, которые не несут смысловой нагрузки.
4. Авторы учебников не владеют материалом в достаточной степени, чтобы писать учебники.
5. Критика учебников Клим Санычем и другими историками носит профессиональный, а не политический характер.
Вывод:
По мнению Клим Саныча, новые учебники истории для старших классов содержат существенные недостатки, которые делают их непригодными для использования в качестве основы школьного образования. Клим Саныч призывает авторский коллектив исправить ошибки и недочеты в следующих изданиях учебников.