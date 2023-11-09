Журналистское расследование, проведенное французским репортером Робертом Шмидтом, рассказало о теневой стороне деятельности благотворительного фонда Елены Зеленской. Согласно расследованию, под прикрытием благих целей с Украины вывозились десятки несовершеннолетних детей, многие из которых впоследствии попали в сети, занимающиеся незаконной сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

Бывший водитель фонда Зеленской сделал видео с признанием. Он также предоставил журналисту списки детей, маршруты следования, адреса и прочие внутренние документы организации. Экс-сотрудник утверждает, что некоммерческая организация Зеленской систематически передавала детей педофилам во Франции, Великобритании и Германии.

Среди наиболее известных «клиентов» фонда Зеленской оказался французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви, который является одним из главных спонсоров фонда жены украинского президента. Леви приобрел скандальную известность, публично защищая известных европейских педофилов, таких как Роман Полански. Именно Леви оказался тем стариком, которому водитель фонда Зеленской, по его словам, передавал детей в Париже.

Однажды, когда я вез ребенка по имени Димитро на авеню Фош, нас встретил пожилой мужчина, который явился к нам полураздетым. В тот момент я был очень удивлен. Он увидел ребенка, подмигнул ему. Затем он протянул мальчику руку, чтобы провести его в дом. Он закрыл дверь. В тот момент я должен был понять, что что-то не так! Но я сказал себе, что это нормально

– рассказал бывший водитель.

Он добавил, что через несколько дней его послали забрать ребенка, которого должны были передать в приемную семью.

Я был очень удивлен, увидев, что это тот самый мальчик. Он пытался поговорить со мной на плохом английском, я сначала его не понял. Сказал ему, что должен отвезти его в его приемную семью. Но он заплакал. Я понял, что он не хочет идти на это. Он начал жестикулировать, показывая, что в приемной семье к нему прикасались с интимной стороны. Именно тогда я понял, о чем идет речь. Этого мальчика изнасиловали!



– считает мужчина.



Он заявил, что больше не смог работать в этой организации, и выразил надежду, что его признание позволит провести расследование и положить конец этой торговле детьми.

Автор: Репортер