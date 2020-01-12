Новости Украины и Новороссии 12 января 2020

Военно-Морской Флот России и укры

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Теперь нет сомнений — «Боинг» сбила Украина

Иран признал ответственность за крушение украинского «Боинга» 8 января близ Тегерана. МИД республики сообщил, что атака — результат роковой ошибки расчета ПВО, ожидавшего ответных действий США после удара по американским военным базам в Ираке. При этом, если взять во внимание работу западных разведок, нельзя не провести параллель с трагедией рейса MH17. По сути, своими действиями Запад констатировал вину Украины за крушение малайзийского «Боинга». Уже 9 января Канада и США синхронно заявили о данных, указывающих на то, что украинский «Боинг» сбила ракета. Два тепловых следа, работа РЛС. В Тегеране, вероятно, осознали, что не сделай официальное заявление, картину произошедшего воссоздадут западные медиа, что было бы для Ирана еще хуже. При этом прибывшей в столицу республики украинской делегации не показывали пробитую шрапнелью кабину лайнера до тех пор, пока МИД официально не признал вину. То есть, пойди Тегеран по другому пути с «вещдоками», могло бы произойти все что угодно. Вернемся в 2014-й. У России до сих пор нет возможности ознакомиться с «вещдоками», демонстрируемыми в Нидерландах. И главное, где все оперативные и точнейшие данные иностранных разведок после крушения малайзийского «Боинга», в данной ситуации фактически заставивших Иран признать вину? Почему вместо этого на Россию 5 лет пытаются нелепыми способами повесить ответственность за трагедию, причем делают это не правительства, а группа непонятных и не очень-то компетентных лиц, упорно игнорирующая все факты против «генеральной линии». Американские спутники были над Донбассом в момент атаки, о чем свидетельствует заявление США о наличии спутниковых снимков. Их, как известно, не показали. А кадры с российских спутников, четко указывающих на 2 СОУ «Бук-М1» в районе находящегося под контролем украинской стороны населенного пункта Зарощенское, и снимки перемещения военной техники ВСУ «следствие» проигнорировало. Впрочем, как и прочие доказательства РФ, по-прежнему не допущенной к материалам. Непосредственно «следственная группа» JIT, в задачи которой изначально не входил поиск истины, не что иное, как «путь отхода» в случае провала плана. Ответственными за фальсификации сделают «независимых расследователей» и русофобов из Bellingcat, а Вашингтон выйдет сухим из воды. Иными словами, если бы к крушению малайзийского «Боинга» была причастна Россия, доказательства появились бы уже на следующий день, что подтверждают действия иностранных разведок в случае с трагедией в Иране. Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский так прокомментировал ситуацию: «Казалось бы вполне логичным в раскручивающейся спирали очередного этапа демонизации Ирана и России было бы связать крушение RS 752 с MH17. А не связывают. Ни корпоративные СМИ, ни Трамп, ни Трюдо. Потому что в таком случае даже зомбированный западный обыватель, верящий каждому „вскукареку“ CNN или Fox News, упаси Господь еще вспомнит такую же истерию летом 2014 и спросит: „А что там с расследованием-то по MH17? Вроде ж все было так же понятно, а кто все-таки понес ответственность и почему за 5,5 лет виновные не найдены?“… Не дай Бог еще думать и сопоставлять ситуации начнут». Читайте также: Военные России прибыли к иранцам в связи с убийством американцами Сулеймани (ФОТО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Евроинтеграция: Украина стала королевой улиток и царицей семечек

Последние два года внешняя торговля Украины демонстрирует номинальный рост. Так, в 2018-ом она выросла примерно на 12%, достигнув 104,2 млрд. долларов США. Однако на фоне «домайданного» периода даже этот формальный успех выглядит достаточно тускло. В 2013 году, при Викторе Януковиче и Николае Азарове, Украина в год торговала на внешних рынках более чем на 140 млрд.

Впрочем, проблема — далеко не только в количественных показателях. Больше всего пострадало «качество» украинской внешней торговли.

Так, официальный Киев с гордостью рапортует о том, что экспорт в страны Европейского союза достиг в 2018—2019 годах около 42% от общего объема. Однако если разобраться, для самой Украины хорошего в этом мало.

Отрицательное сальдо во внешней торговле Украины достигло почти 10 млрд. долларов. Импорт в «незалежной» растет гораздо быстрее экспорта. В 2018-ом Украина получила от внешнеэкономической деятельности около 47 млрд., в то время как заплатила за импорт — почти 57 млрд.

Номинально в денежном выражении экспорт в за год вырост на 9%, однако в весовом — он практически не изменился. И дело тут совсем не в росте производства товаров с высокой добавленной стоимостью (его нет). Просто в 2018—2019 годах на мировых рынках сложилась благоприятная для украинских сырьевых экспортеров ценовая конъюнктура. Тем не менее, стоимость условной тонны украинского экспорта почти в 2,5 раза ниже стоимости тонны импорта (317 против 776 долларов). И проблема здесь — в том числе, в векторе внешней торговли, а именно — в попытках «дружить» с Европой.

Формально доля переработанной продукции составляет около 43% украинского экспорта в Евросоюз. Однако это всего лишь красивые слова. Высокотехнологической продукции с серьезной добавленной стоимостью Украина в ЕС практически не поставляет. Львиная доля «переработанной продукции» — это товары «промежуточного потребления». Готовыми из них на европейских прилавки попадает всего лишь 13%.

По данным журнала «Дело», топ-5 украинских поставок в Европу — это железная руда, кукуруза, подсолнечное масло, провода и полуфабрикаты из углеродистой стали. В топ-10 также входят прокат, рапс и соя. Хороший прирост в последнее время демонстрирует продажа меда, орехов и… улиток.

Все это товары с мизерной добавленной стоимостью. Их продажи хватает на то, чтобы хорошо обеспечить украинских олигархов, но на достойную зарплату работникам и на налоги — практически ничего не остается.

На фоне «чудо-роста» торговли с Евросоюзом, объемы внешнеэкономической деятельности на российском направлении ожидаемо падают. По сравнению с «домайдановскими» временами украинский экспорт в РФ снизился в 4,1 раза — до 3,7 млрд. долларов в годовом измерении.

От чего отказалась Украина?

В топ-10 украинского экспорта в Россию входили железнодорожные вагоны, турбореактивные двигатели, локомотивы, запчасти для транспорта, оксид алюминия, стальной профиль. Значительная часть от этого и является той самой высокотехнологичной продукцией с солидной добавленной стоимостью. Но все могло быть еще лучше. В 2013 году на российско-украинских переговорах были достигнуты договоренности о сотрудничестве Москвы и Киева в машиностроительной сфере. По информации СМИ, Россия собиралась работать с украинскими авиа-, судо- и ракетостроителями.

Теперь же Киев пытается заменить экспорт в Россию с колоссальной прибылью экспортом в ЕС, на котором зарабатывает «чистыми деньгами» копейки. И последствия данной политики украинское общество уже хорошо оценило.

«Нам не нужны самолеты, не нужны корабли, не нужны ракеты. И вездеходы тоже не нужны. Такое впечатление, что в Украине целенаправленно убивается любое высокотехнологичное производство. Неужели правительство всерьёз верит в аграрную сверхдержаву?», — пишет на своей странице в Фейсбуке известный украинский экономист Павел Вернивский.

По его данным, падение промышленного производства на Украине уже ускорилось до 7%.

«Мой пай в собственности у одного фермера. У этого фермера в распоряжении 3 тыс. га земли. И работает около 30 человек. Допустим, он засеет всю землю пшеницей. Средняя урожайность пшеницы — 40 центнеров с гектара. Или 0,4 тонны с гектара. Выходит, он может собрать с земли 1200 тонн пшеницы. Средняя цена тонны пшеницы — 5400 грн. Выходит, что он свой урожай может продать за 6 480 000 грн. Если разделить на одного работающего, то это выходит 216 тыс. грн. Производительность труда занятого в этом фермерском хозяйстве составила 216 тыс. грн или 9310 дол. на человека. Для сравнения приведу пример компании General Motors. За 2018 доход компании составил 147 млрд. дол. В компании работает 173 тыс. сотрудников. Продуктивность труда одного сотрудника составляет 849 тыс. дол.», — объясняет эксперт «на пальцах» разницу между аграрным и промышленным секторами.

Однако украинские чиновники и общественники не желают слышать ни бизнесменов, ни ученых-экономистов. Вместо этого они, действуя в рамках классической колониальной парадигмы, делают то, что угодно Западу.

А США, Германия, Франция и Великобритания, естественно, не будут заказывать у Украины производство самолетов, кораблей, ракет, энергоустановок, автомобилей и оружия. Более того, они не дадут Киеву продавать это все в свои сферы влияния. Ведь, отдавая заказы на высокотехнологическую продукцию «своим» производителям, они обеспечивают высокий уровень оплаты труда соотечественникам и «жирные» налоговые поступления. Украине на этом празднике жизнь места нет.

«Незалежная» занимает во внешнеэкономической политике ЕС примерно такое же место, как Гана или Кабо-Верде (страны, обладающие ВВП на душу населения близким к украинскому).

У Киева согласны покупать агропродукцию. Однако в украинском агрокомплексе заняты сегодня всего около 3 млн. человек (и больше — не нужно). Это где-то порядка 15% от трудоспособного населения. Что делать остальным? Запад в них заинтересован исключительно как в дешевой рабочей силе. В Европе их ждут требующие чистки унитазы и капустные поля.

Если «незаежная» не изменит свой курс, то она станет первой страной в истории человечества, добровольно отказавшейся от высокотехнологических производств ради выращивания подсолнечника и чистки сантехники. Пещерный национализм всегда был не самым лучшим советчиком…

Святослав Князев

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«Никто не отвертится»: Зеленский пообещал, что все виновные в уничтожении Boeing будут наказаны (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани выступил с обращением к народу Украины по поводу крушения авиалайнера МАУ и пообещал наказать всех виновных в катастрофе. «Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится. Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины», — сказал он. Зеленский сообщил, что украинское правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. «Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран», — отметил президент. «Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой точке планеты вы бы не были», — пообещал Зеленский. Также он призвал «всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы». Читайте также: В Иране из-за уничтожения «Боинга» начались массовые протесты (ВИДЕО)

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