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Готовятся ли ВС РФ к проведению стратегической наступательной операции? Константин Сивков

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В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Россия вышла из ДРСМД в ответ на выход США из этого договора. Теперь НАТО наращивает военное присутствие в Европе, планирует усилить европейский оборонный союз.

2. Поставки танков и другой техники НАТО Украине дают России ценный опыт противодействия этим системам.

3. Поставка Ф-16 на Украину преследует цели измотать российскую авиацию, проверить возможности прорыва ПВО России. Это скорее пропагандистский ход и не изменит баланс сил.

4. Есть признаки подготовки Россией стратегической операции по разгрому украинских войск, в том числе возможное решение оставить мобилизованных до конца СВО.

5. Россия активизирует спецслужбы, готовит население морально-психологически, наращивает военную мощь. Идет серьезная подготовка к новому этапу противостояния с Западом.

Вывод: Россия готовится к эскалации конфликта на Украине и более жесткому противостоянию с Западом. Военный эксперт считает, что скорее всего будет принято решение о проведении масштабной наступательной операции против ВСУ.

Источник: https://rutube.ru/video/5a69480c1a85127a551547337ac82742/
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