Сводки от ополчения Новороссии 19 января 2018

Украинские каратели рассматривают силовой вариант решения конфликта на Донбассе, как основной

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Бригада ВСУ покинет зону «АТО» из-за массовых отказов продлить контракт

Более 200 киевских военных отказались продлевать контракт с ВСУ, из-за чего планируется вывод одной из бригад из зоны так называемой «АТО» для укомплектования. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко. «Нам стало известно, что в связи с низким морально-психологическим состоянием более 200 военнослужащих из состава 54-й бригады отказались продлевать контракт с вооруженными силами Украины, в связи с чем в феврале 2018 года запланирован вывод бригады из зоны так называемой АТО с целью доукомплектования личным составом», — рассказал он. «Не намного лучше дела обстоят в 58-й мотопехотной бригаде, укомплектованность которой личным составом составляет не более 60%», — добавил Филипоненко. Читайте также: Артиллеристы ВСУ отказались стрелять по территории России, — украинский генерал (+ВИДЕО)

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Закон о реинтеграции – это откровенный плевок в лицо международному праву и гражданам Украины

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Офицер ВСУ рассказал, как три года собирал для ЛНР секретную информацию

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Военнослужащий Украины сдался спецслужбам ЛНР

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Иностранцы вербуют «всушников» и отправляют их боевиками на Ближний Восток: сводка о военной ситуации на Донбассе (+ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина. На прошедшей неделе в соединениях и воинских частях Вооруженных сил ДНР проведены сборы с командирами подразделений артиллерийской разведки, а также батальонные тактические учения с личным составом мотострелковых и танковых подразделений. Продолжалось проведение мероприятий, совместно с другими силовыми ведомствами Республики, по противодействию терроризму и борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника. boevaya_podgotovka_0.jpg За прошедшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня с позиций ВС Украины. В результате обстрелов со стороны ВСУ в н. п. Докучаевск повреждения получили три домостроения. Читайте также: ВСУ опять понесли значительные потери на Донбассе — подробности Всего за прошедшую неделю противник 66 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории Республики 308 мин калибром 120 и 82-мм, в том числе один артиллерийский снаряд. В течение недели огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы 10 населённых пунктов Республики. obstrely_vsu_0_0.jpg От обстрелов украинских военных разрушения получили 11 домостроений в населенных пунктах Докучаевск и Веселое. В поселке Ясное перебиты линии электропередач, из-за чего были обесточены более 560 домов. В настоящее время электроснабжение поселка восстановлено. При обороне нашей Республики погиб один и получили ранения четверо военнослужащих. Наша разведка фиксирует усиление группировки противника на Мариупольском и Горловском направлениях. Отмечено прибытие до двух батальонов личного состава и техники в зону ответственности 28 омбр и до одного батальона в зону ответственности 128 огпбр ВСУ в порядке проведения ротации. Читайте также: ВАЖНО: В Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ Но при этом мероприятия, подтверждающие подготовку и убытие из зоны «АТО» спланированных к ротации подразделений, не проводятся. Более того, работа комиссии штаба «АТО» по проверке боевой готовности подразделений ВСУ вблизи линии соприкосновения вызывает у нас настороженность. На основании ежедневных разведданных, получаемых нами от военнослужащих, проходящих службу на передовых позициях, в штабе «АТО» и Генеральном штабе ВСУ, можно сделать вывод, что армия Украины за прошедшие 3,5 года прошла путь от силового ведомства, образца лучших армий мира и истории, и строящейся на фундаменте патриотизма, до толпы граждан, единственной целью которых является попытка заработать. degradaciya_vsu_0.jpg При этом ужас от осознания этого настолько велик, что заявления офицеров, получивших военное образование еще в Советском Союзе и в первые годы суверенитета Украины, не может остановить никакая цензура, введенная Киевом в средствах массовой информации. Не осталось без внимания недавнее интервью начальника штаба 72-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ Иванова Ю. В., в котором он с откровенной грустью сообщает о плачевном состоянии дел в подчиненном соединении, которое, напомню, по мнению Петра Порошенко, является лучшим в ВСУ. Все прекрасно понимают, что выход соединения из зоны проведения «АТО» с укомплектованностью личным составом и техникой в 60% при отсутствии активных боевых действий говорит о том, что бригада и входила в зону конфликта в таком состоянии. Сначала мы заподозрили начальника штаба в попытке дезинформации, но проведенные проверки показали, что его заявление соответствует действительности. Более того, такое и даже более худшее состояние дел происходит во всех подразделениях ВСУ. Пресловутые заверения военно-политического руководства Украины о том, что денежное довольствие вырастет до невероятных размеров оказываются, на самом деле, просто словами. В настоящее время привлечь для службы в ВСУ возможностью заработать в зоне «АТО» получается только абсолютно несостоявшихся в других сферах деятельности граждан Украины, которые по каким-либо причинам не могут выехать на заработки за пределы государства. Читайте также: ВСУ призывают судимых из-за некомплекта личного состава Этим и пользуются работники военных комиссариатов, призывающих на службу в ВСУ большое количество граждан, имеющих судимости, а также состоящих на учетах в наркологических и психоневрологических диспансерах. О чем также сокрушается Иванов Ю.В. говоря, что «…потом с этими призывниками мучаются офицеры в подразделениях…». В итоге большинство из числа военнослужащих соединения открыто говорят, что пришли в армию просто заработать денег, эта война им не нужна и просто отсиживаются в окопах. Те же, кто даже немного мотивированы, по прибытию в войска уже через короткое время начинают жаловаться на низкое качество материального обеспечения подразделений и наличие морально устаревшей техники, на которой приходится служить. В настоящее время ВСУ — это фабрика, штампующая ветеранов, у которых, ввиду отсутствия прохождения простейшей реабилитации, после окончания службы есть несколько путей дальнейшего существования: это бытовой алкоголизм, повторное заключение контракта и убытие в «АТО» и недавно появившийся третий вариант — вербовка в ЧВК (частные военные компании) Европы. Если с первыми двумя вариантами все ясно — они уже проверены временем, то по поводу ЧВК хотелось бы остановиться подробнее. veterany_ato_ishchut_rabotu.jpg В настоящее время нашей разведкой фиксируется усиление вербовки иностранными компаниями бывших военнослужащих ВСУ для выполнения задач на Ближнем Востоке. Такой интерес связан, в первую очередь, с падением количества желающих из стран Евросоюза воевать на стороне различных террористических и приравненных к ним организаций, ввиду усиления антитеррористической деятельности в мире. А наемники из числа украинских граждан выгоднее во всех смыслах — во-первых, большое количество желающих, во-вторых — существенная дешевизна использования: украинский наемник получает на 40% меньше европейского, однако эта сумма намного выше денежного довольствия в ВСУ и достигает 50 тыс. гривен в месяц. На фоне полного обнищания армии Украины в целом и военнослужащих младшего звена в частности, особенно ярко выделяются премии, которые получает командный состав ВСУ от командира части и выше. Читайте также: Джихад со вкусом сала: Как СБУ создаёт батальоны ИГИЛ для борьбы с Россией (ФОТО) Так, по данным, полученным нашей разведкой, премия командира бригады по итогам 2017 года составила 127 тыс. гривен, при этом, по решению штаба «АТО» или штаба оперативного командования размер премии мог быть увеличен в 2–3 раза в случаях, если командиру удалось сэкономить выделяемое финансирование за сумму более 1 млн гривен за счет лишения различных премий и надбавок у подчиненного личного состава. Кроме этого, командиры воздушно-десантных частей получили дополнительные премиальные за командование частями постоянной боевой готовности в размере 50 тыс. гривен. 28_brigada_vsu_sabbotiruet_rotaciyu_0.jpg Итак, судя по начисленным командиру 57-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады) Красильникову Д.С. премии в двукратном размере в сумме 254 тыс. гривен, можно сказать, что не зря подчиненные военнослужащие бригады так откровенно его не уважают, отказываются с ним служить и ждут удобного случая, чтобы подставить. Примечательным является факт, что после опубликования 13 января открытого обращения военнослужащих бригады с жалобами на комбрига, Красильников, опасаясь расправы, усилил личную охрану. В нашем распоряжении имеются материалы, косвенно подтверждающие перевод в ближайшее время этого т. н. «офицера» на вышестоящую должность. Нельзя обойти стороной и принятый накануне на Украине т. н. «Закон о реинтеграции Донбасса». Украина очередной раз подчеркнула, что не желает решать конфликт мирным и дипломатическим путем. reintegraciya_donbassa.jpg Этого желания не было в 2014 году, нет и сейчас. Единственное отличие — военно-политическое руководство Украины, поняв, что убийство мирных людей в конечном счете приведет их на скамью подсудимых, решили подстраховаться и юридически закрепили за собой безнаказанность за военные преступления. Но эта страховка мифическая, так как идет в разрез всем международным конвенциям, которые защищают права человека и под которыми, кстати сказать, стоят подписи и легитимных представителей Украины. Принятие этого закона — это откровенный плевок в лицо всему международному праву и гражданам Украины. Немаловажно, что согласно этому законодательному акту, участие вооруженных сил официально разрешено. То есть киевский режим, одурманенный кровью, хочет только крови. И, обращаясь к Украине, скажу: хотите жить при военной хунте — мы не будем мешать! Попытаетесь ввести войска — живыми они домой не вернутся! Граждане Украины, у вас пока есть возможность что-то изменить, ведь закон еще не подписан — боритесь до конца! Не осталось сил? Переходите на нашу сторону! Читайте также: Артиллеристы ВСУ отказались стрелять по территории России, — украинский генерал (+ВИДЕО)

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План зимнего карт-бланша ВСУ на юге Донбасса. Что скрывает регулярная украинская армия под Мариуполем?

Более чем за три года противостояния на донбасском театре военных действий степень непредсказуемости грядущих действий украинских войсковых формирований практически достигла своего апогея. Если, к примеру, в летне-осенний период 2014 года спрогнозировать оперативно-тактические планы украинских бронетанковых и артиллерийских подразделений было относительно легко в связи с тем, что с обеих сторон линии соприкосновения оперировали не столь многочисленные войсковые подразделения ВС Новороссии и ВСУ, а на западных рубежах донецко-макеевской и горловско-енакиевской агломераций ещё не было мощных и плотно расположенных укрепрайонов НМ ДНР, то сегодня ситуация изменилась в кардинально противоположную сторону. Успешные закрытие и ликвидация «дебальцевского котла», а также развёртывание мощных опорных пунктов 1-го армейского корпуса Министерства обороны ДНР в районах Коминтерново и Водяного (высота «Дерзкая») на новоазовском оперативном направлении наконец превратились для 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ (ОМБр) и 36-й отдельной бригады морской пехоты (36-й ОБрМП) ВСУ в мощнейший сдерживающий фактор на фоне планов по проведению локальных наступательных операций на Южном и Северном фронтах Новороссии.



Количество восстановленного артиллерийского и бронетанкового трофейного вооружения, захваченного у украинских формирований в тактических котлах, а также вполне справедливо поступившего благодаря наличию «Северного ветра» в ответ на неофициальные поставки летального оружия из США и Западной Европы, в составе корпусов Народной милиции республик к 2017 году перевалило за тысячную отметку, что к огромному счастью позволило армиям республик давать достойную контрбатарейную ответку на обстрелы ВСУ, а также заблаговременно пресекать большинство попыток танковых и пехотных бросков на населённые пункты, находящиеся в 3—7 км от линии соприкосновения. Попытки осуществления подобных локальных наступательных операций силами одной-двух танковых рот и пехотных взводов мы далеко не один раз наблюдали в отношении посёлков Коминтерново (новоазовское ОН), Белая Каменка (тельмановское ОН), Верхнеторецкое (донецкое оперативное направление), а также Гладосово и Травневое. Но если последние, пребывая в «серой зоне», были взяты под контроль украинских боевиков всего за несколько часов ввиду отсутствия в населённых пунктах противотанкистов и необходимого количества снайперов НМ ДНР, то подобные действия в отношении Коминтерново и Верхнеторецкого обернулись бы для украинских боевиков огромными потерями как в технике, так и в личном составе. Несколько подобных акций со стороны полка «Азов», националистических формирований «Правого Сектора» и 36-й ОБрМП было пресечено в 15-м и 16-м годах.

Тем не менее, расслабляться в сложившейся оперативно-тактической обстановке совершенно не приходится. Военно-политическое поражение Вашингтона на Сирийском театре военных действий, где «Сирийские демократические силы» (представленные курдскими формированиями YPJ/YPG) в итоге так и не смогли преодолеть Евфрат и взять под контроль важнейшие автомагистрали в южной части провинции Дейр-эз-Зор, в итоге привело к смещению геостратегического «фокуса» Пентагона с Ближнего Востока на Донбасс. Но на этот раз, после фиаско проамериканских сил в русле Евфрата, политические позиции администрации главы Белого дома стали в разы более шаткими, за счёт чего «ястребы» в Конгрессе и Госдепартаменте смогли окончательно «расправить крылья», получив ещё больше инструментов политического давления на Дональда Трампа, рейтинг которого к декабрю 2017 года снизился до 37%.



Результаты не заставили себя долго ждать: всего трёх недель декабря было достаточно для одобрения Трампом поставок «незалежной» американского летального оружия. Первый пакет военной помощи общей стоимостью в 41,5 млн. долларов, предусматривающий передачу Киеву крупнокалиберных 12,7-мм винтовок Barrett M82A1, был одобрен Госдепартаментом США 21 декабря 2017 года. Второй, наиболее муссируемый в «незалежной», пакет санкционирован 23 декабря, и предусматривает поставку 35 транспортно-пусковых «тубусов» комплекса FGM-148 «Javelin», а также 210 противотанковых управляемых реактивных снарядов к ним. Его стоимость приближается к 47 млн. долларов. Несколькими днями ранее Правительство Канады на законодательном уровне ратифицировало документ, предусматривающий внесение Украины в список государств-союзников Североатлантического альянса, которые могут получать канадское летальное оружие по линии натовских военных продаж. Естественно, означает это лишь одно: Киев сможет сможет неофициально получать практически все типы противотанкового и артиллерийского американского вооружения, используя Оттаву в роли транзитного перевалочного пункта, не обременённого ответственностью перед «минским» или «нормандским» форматами.



И, судя по происходящему, данная схема начинает благополучно апробироваться на практике. Так, в ГШ ВСУ попытались пойти на хитрость, заявив 9 января 2018 года, что вместо ПТРК «Javelin» противотанкисты хунты получат комплексы «TOW-2A/B». Это вызвало огромный резонанс в кругах украинских военизированных формирований, ведь данные комплексы (кроме «TOW-2B Aero») оснащены устаревшей микропроводной системой управления, а также не позволяют работать по принципу «пустил-забыл» с поражением целей с верхней полусферы (в режиме пикирования). Тем не менее, сюжет оказался весьма закрученным. Ведь уже 17 января главком ВСУ В. Муженко во всю трубил, что украинские формирования проводят подготовку к принятию на вооружение именно FGM-148 «Javelin», в то время как операторов для использования данных комплексов будут готовить за рубежом, очевидно, речь шла о странах-эксплуатантах «Джавелинов» (Литва, США, Франция, Великобритания и т.д.). Также он сообщил, что пусковые «тубусы» и противотанковые управляемые реактивные снаряды прибудут в «незалежную» через 2—6 месяцев. Спустя ещё один день уже Порошенко анонсировал передачу «Дротиков» украинским войсковым формированиям, сакцентировав внимание на том, что данный пакет военной помощи будет полностью профинансирован оборонным ведомством США; всё в излюбленном «просящем» стиле незалежной. Тем не менее, смех смехом, а на лицо начало новой фазы западной военно-технической поддержки действующего украинского режима, где милитаризация хунты переводится из неофициальной формы в полностью правовое поле. С этого момента многочисленные виды стрелкового и противотанкового вооружения просто хлынут в Украину официально, в то время как различные образцы артиллерийского вооружения, включая корректируемые артиллерийские снаряды, миномётные мины, а может и что-либо более серьёзное, будут попадать к украинским формированиям посредством «канадского военторга».



«На закуску» 18 января 280-ми голосами нардепов Верховная рада всё же приняла вероломный и до мозга костей преступный законопроект №7163 «О реинтеграции Донбасса», «критические» поправки которого, по сути, окончательно ликвидируют любые обязательства Киева перед «Нормандской четвёркой» и «минским форматом», развязывая командованию ВСУ руки для продолжения карательной операции против Донецка и Луганска. Наиболее показательно отреагировал на ситуацию с ратификацией вышеуказанного законопроекта полпред России в «Трёхсторонней контактной группе» по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, призвавший ЛДНР «готовится к обороне». Совсем не трудно понять, что признание российской стороны «агрессором», параллельно с официальной активацией западного военторга, снимает с Москвы любые ограничения на зеркальную поддержку республик. При этом оказана она может быть как напрямую, так и через Южную Осетию или Абхазию (зеркально «канадскому военторгу»).



Нетрудно предположить, что данное развитие ситуации уже в скором времени приведёт к очередному эскалационному сценарию на Донбассе, но уже совершенно не в тех масштабах, которые мы наблюдали на протяжении уходящего года. Крайне важным моментом здесь является осознание нацистской «верхушкой» в Киеве того, что нынешний режим США находится в крайне сложном политическом положении после блокирования SDF в пределах лишь восточного берега Евфрата, а также после окружения Сирийской Арабской Армией военной инфраструктуры КМП США на базе Ат-Танф, что окончательно сковывает Вашингтон по рукам и ногам в любой попытке перетянуть одеяло на свою сторону в вопросе быстрого расширения 55-километровой зоны безопасности силами «Новой сирийской армии» или ССА. При сложившихся обстоятельствах, единственным корнем сохранения лица Вашингтона остаётся поддержка Киева на Донбассе, и не обычная (с выполняющими оптико-радиотехническую разведку близ Мариуполя стратегическими дронами RQ-4A), а широкоспектральную, с участием Сил специальных операций, передачей высокоточного оружия и т.д. Всё это в незалежной уже давно «прощупали», а поэтому продолжат деструктивные действия для дальнейшего обострения.



Здесь очень актуально проанализировать возможные оперативные направления, на которых хунта может предпринять попытку проведения наступательной операции. Сразу отметим, что ни о каком генеральном наступлении, о котором так любят дискутировать в комментариях многочисленные паникёры и прочие военные «эксперты» Рунета, и речи быть не может, ведь оборона новоазовского, донецкого, горловского и дебальцевского направлений находится сегодня на беспрецедентном уровне как в плане локальных противотанковых «заслонов», так и в плане артиллерийских «кулаков», а это значит, что попытка их штурма со стороны хунты закончится погрязанием украинских формирований в боях у линии соприкосновения с последующим их «размягчением» и переходом подразделений НМ ДНР в контрнаступление. Дело в том, что на западном берегу Кальмиуса у ВСУ нет ни одного полноценного укрепрайона, кроме Мариуполя, Волновахи и «Кураховского узла». Даже если украинские подразделения и смогут временно прорвать линию фронта на вышеуказанных направлениях, закрепиться на новых позициях они не смогут, так как глубина тыловых участков здесь колеблется от 45 до 70 км, что позволит армии ДНР успешно распределить силы и взять противника в очередные тактические «котлы». Как следствие, разгром последних в боях будет означать итоговый провал хунты на Южном фронте ДНР.



Тем не менее, не всё здесь так просто. Помимо 3-х вышеуказанных высокозащищённых оперативных направлений, присутствуют в обороне Народной милиции ДНР и так называемые «окна риска», защищённость которых почти на порядок хуже той, которая наблюдается в районе Светлодарского плацдарма. Речь идёт о южных участках «Тельмановского перешейка», а если быть более точным, — о лазейках «Пищевик — Октябрь — Розы Люксембург», а также «Павлополь — Сосновское — Коньково». Оперативная глубина тыловых зон в данных участках не достигает и 40 км (от линии соприкосновения до российской границы), в то время как удалённость от развитых укрепрайонов 1-го АК НМ ДНР в Новоазовске, Безыменном и Тельманово превышает 10 км. Это, в свою очередь, создаёт подразделениям НМ ДНР значительные трудности в организации прямого огневого контроля западных подступов к стратегически важной трассе «Старобешево — Новоазовск»; именно эта магистраль является единственной «артерией» для оперативного насыщения Южного фронта ДНР дополнительными подразделениями, перебрасываемыми из центральной части республики и тыловых районов.



Загвоздка состоит в том, что для обеспечения того самого огневого контроля просёлочных дорог по линии «Пищевик — Октябрь — Розы Люксембург», где у ВСУ больше всего шансов на «прорыв», позиции противотанковых артиллерийских батарей армии ДНР с гаубицами 2А29 «Рапира » на вооружении должны быть развёрнуты близ таких населённых пунктов, как Украинское, Чумак и Самсоново. Именно с этих рубежей возможно более-менее эффективное использование 100-мм «Рапир» против украинских бронетанковых «кулаков». Более того, в эти районы должны быть переброшены расчёты ПТРК «Конкурс-М», способные на ещё больших дистанциях эффективно поражать украинские Т-64БВ не только в бортовые проекции, но и в лобовые (с использованием тандемной ПТУР 9М113М, обладающей бронепробиваемостью 750 мм за динамической защитой). В то же время, провинциальная инфраструктура вышеперечисленных посёлков не позволяет подразделениям НМ ДНР создать мощные укрепрайоны на юге Тельмановского района, особенно на фоне 2,5-кратного превосходства ВСУ в количестве техники. В пользу укров здесь также играет близкое расположение Сартаны и Волновахи. Данные крупные населённые пункты расположены к «окнам риска» в 2—2,5 раза ближе, нежели Новоазовск или Безыменное; логично, что тактическое преимущество здесь будет на стороне ВСУ. Более того, в Волновахе и Сартане расквартированы смешанные формирования ВСУ, иностранных ЧВК, а также добровольческих батальонов численностью более 5500—7000 боевиков, что в 3—5 раза превосходит численность бригад и батальонов армии ДНР, отвечающих за оборону «Телмановского перешейка».



На повышенную вероятность эскалации конфликта в районе «окон риска» «Павлополь — Сосновское» или «Пищевик — Октябрь» указывает не только благоприятствующая украинским формированиям география южных районов Донбасского театра военных действий, но и оперативная информация, поступившая от очевидцев, военкоров и представителей Минобороны ДНР за 2017 год. В частности, ещё в начале года, в Павлополь (северо-восточные окрестности Мариуполя) под прикрытием ночи была переброшена батарея сверхдальнобойных 203-мм самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион». Об этом со ссылкой на оперативное командование НМ ДНР заявляли республиканские СМИ, а также сообщество «Сводки ополчения». Позднее информация о наличии данных САУ под Мариуполем стала забываться, тем не менее факт остаётся фактом: самые грозные единицы ствольной артиллерии на постсоветском пространстве продолжают оставаться у южной части линии соприкосновения. Для чего? Нетрудно догадаться.