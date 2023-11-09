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Ефимов. Институт биосенсорной психологии

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Выступление Ефимова Виктора Алексеевича в Институте биосенсорной психологии с докладом на тему: «Биосенсорная психология и микрокосмос человека в ракурсе цивилизационного проекта Русского мира»

Комментарий редакции

Основные тезисы данной лекции:

1. Мы стоим на пороге принципиально нового мироустройства, нам нужно предложить доктрину нового миропорядка, опираясь на духовную сущность человека.

2. Главная задача глобализации – не дать человеку состояться как человеку, сделать его похожим на животное или машину.

3. Человек – это дух, душа и тело. Дух формируется с момента зачатия, душа – частица божественного.

4. Человек – микрокосмос, он гораздо сложнее любых технических устройств. Познание внутреннего мира человека – более сложная задача, чем познание внешнего мира.

5. Человек обладает биополем, которое может активно воздействовать на материю (пример с бамбуком). Наши мысли материальны и воздействуют на эфир.

6. Биосенсорика и психология должны развиваться, но только на основе любви к человеку, иначе это превратится в демонизм.

7. Нужно искать счастье в самом себе, в гармонии духа, души и тела.

Вывод: Виктор Ефимов призывает переосмыслить предназначение человека, уйти от потребительского отношения к нему. Человек – уникальное духовное существо, и его внутренний мир нужно изучать и развивать. Биосенсорика должна использоваться с любовью и ответственностью.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BLsbcSqB0U8
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