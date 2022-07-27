Сессия “Образ Будущего многонациональной русской цивилизации”. Ведущий Ефимов Виктор Алексеевич
Cессия: Образ Будущего многонациональной русской цивилизации: от киборгизации человека к осознанному управлению качеством жизни его тела, духа и души на XVII Международном кинофестивале «В кругу семьи».
Модератор: Виктор Ефимов, доктор экономических наук, профессор, публицист, автор бестселлера «Глобальное управление и человек. Как выйти из матрицы»
Ольга Коломиец, доктор педагогических наук, профессор, директор Международного института профессионального развития педагога
Сергей Мороз, социальный предприниматель, учредитель проекта ЭКОБИОРЕГИОН.
Игорь Солонько, доктор философских наук, доцент, лауреат федерального конкурса «Профессиональная команда страны» в номинации «Государственное и муниципальное управление» (2007); член Общественной Палаты Союзного государства России и Беларуси (2017-2021); эксперт Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления, автор научно-популярных книг и видео передач.
Тамара Семенова, Основатель и руководитель некоммерческой организации Международный фонд поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС».
Наталья Казарина, руководитель Фонда социальных инициатив «Мирные люди».
Алексей Орлов, главный редактор “Народного Славянского радио”.
Быть ДОБРУ!
#Кинофестиваль #ОбразБудущегоРусскойЦивилизации #Ярославль
#2022 #ВКругуСемьи #ВикторЕфимов #ОльгаКоломиец #СергейМороз #ИгорьСолонько #ТамараСеменова #НатальяКазарина #АлексейОрлов
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