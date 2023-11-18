Беседа Виктора Алексеевича с директором Института биосенсорной психологии Павлом Андреевичем Ефимовым

Интервью будет интересно тем, кто хочет узнать, как возник Институт биосенсорной психологии, чем он занимается и чему обучает людей.

Краткое содержание беседы:

— О статусе и истории Института биосенсорной психологии.

— Об обучении телекинезу и мировом рекорде по телекинезу.

— О Геннадии Николаевиче Дульневе и лаборатории по исследованию телекинеза.

— О материальности психики и биосенсорной психологии.

— О правильном понимании терминов, в частности, о чакрах.

— О мировоззрении и использовании иностранных терминов.

— О развитии осознанности и регулировании организма.

— Об улучшении здоровья и предвидении событий.

— О научном подтверждении эффективности биосенсорных практик.

— О навыках, которые даёт Институт.

— О получении дипломов переподготовки на психолога.

— О категориях профессий для применения биосенсорных навыков.

— О развитии научного исследования психики.

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Институт биосенсорной психологии – единственное в России учебное заведение, имеющее государственную лицензию на образовательную деятельность в этой сфере. Институт существует с 1998 года.

2. В 2008 году институт установил мировой рекорд по количеству людей, обученных навыкам телекинеза за короткий срок.

3. Биосенсорная психология основана на исследовании материальной природы психических процессов человека и развитии его чувствительности.

4. Обучение в институте позволяет развить навыки саморегуляции, улучшить здоровье, наладить взаимопонимание с людьми, предчувствовать события.

5. Институт разработал технологии снятия стресса на основе биологической обратной связи.

6. Полученные в институте навыки применимы в любой сфере деятельности, востребованы в профессиях, связанных с работой с людьми.

7. Институт планирует провести широкую конференцию для обсуждения и популяризации биосенсорной психологии.

Вывод: в беседе представлена деятельность уникального института биосенсорной психологии по изучению и развитию скрытых способностей человека. Институт доказал эффективность своих методик и стремится к их распространению.