Ефимов. Сверхспособности доступны каждому
Беседа Виктора Алексеевича с директором Института биосенсорной психологии Павлом Андреевичем Ефимовым
Интервью будет интересно тем, кто хочет узнать, как возник Институт биосенсорной психологии, чем он занимается и чему обучает людей.
Краткое содержание беседы:
— О статусе и истории Института биосенсорной психологии.
— Об обучении телекинезу и мировом рекорде по телекинезу.
— О Геннадии Николаевиче Дульневе и лаборатории по исследованию телекинеза.
— О материальности психики и биосенсорной психологии.
— О правильном понимании терминов, в частности, о чакрах.
— О мировоззрении и использовании иностранных терминов.
— О развитии осознанности и регулировании организма.
— Об улучшении здоровья и предвидении событий.
— О научном подтверждении эффективности биосенсорных практик.
— О навыках, которые даёт Институт.
— О получении дипломов переподготовки на психолога.
— О категориях профессий для применения биосенсорных навыков.
— О развитии научного исследования психики.
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Институт биосенсорной психологии – единственное в России учебное заведение, имеющее государственную лицензию на образовательную деятельность в этой сфере. Институт существует с 1998 года.
2. В 2008 году институт установил мировой рекорд по количеству людей, обученных навыкам телекинеза за короткий срок.
3. Биосенсорная психология основана на исследовании материальной природы психических процессов человека и развитии его чувствительности.
4. Обучение в институте позволяет развить навыки саморегуляции, улучшить здоровье, наладить взаимопонимание с людьми, предчувствовать события.
5. Институт разработал технологии снятия стресса на основе биологической обратной связи.
6. Полученные в институте навыки применимы в любой сфере деятельности, востребованы в профессиях, связанных с работой с людьми.
7. Институт планирует провести широкую конференцию для обсуждения и популяризации биосенсорной психологии.
Вывод: в беседе представлена деятельность уникального института биосенсорной психологии по изучению и развитию скрытых способностей человека. Институт доказал эффективность своих методик и стремится к их распространению.
помню одно интервью Ефремова ,где он ехал с лекциями в Минск и его просили ,чтобы он не говорил,что считает Иисуса просто человеком ,потом с ним что-то сделали в тюрьме за 1 год и теперь это просто зомби ,глаза исчезли..наш КБ – чистый кобовец выходит