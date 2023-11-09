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АЭС для «дикой страны», или Бангладешский прорыв

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Полная версия записи на Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

«Взаимоотношения Бангладеш и России сложились не сегодня и не вчера, а со времен становления независимости южно-азиатского государства. Какое отношение это имеет к проекту АЭС «Руппур»? Как ни удивительно, самое непосредственное…». Рассказывает Борис Марцинкевич.

#БорисМарцинкевич #Бангладеш #ТочкаСборки

Комментарий редакции

- Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш ведёт российская госкорпорация "Росатом".

- 5 октября 2023 года состоялась церемония передачи первой партии топлива, что ознаменовало переход к завершающему этапу строительства.

- Пуск первого энергоблока АЭС запланирован на 2024 год, второго – на 2025 год.

- Контракт на поставку топлива для АЭС заключен с "Росатомом" до конца срока службы станции, что обеспечивает долгосрочную стабильность проекта.

- Реализация проекта АЭС в Бангладеш демонстрирует масштабную международную деятельность "Росатома" по продвижению российских ядерных технологий.

Вывод: строительство российской АЭС "Руппур" является крупным совместным проектом России и Бангладеш в области мирного использования атомной энергии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i4SHlJvsxJk
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