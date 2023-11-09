АЭС для «дикой страны», или Бангладешский прорыв
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«Взаимоотношения Бангладеш и России сложились не сегодня и не вчера, а со времен становления независимости южно-азиатского государства. Какое отношение это имеет к проекту АЭС «Руппур»? Как ни удивительно, самое непосредственное…». Рассказывает Борис Марцинкевич.
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Комментарий редакции
- Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш ведёт российская госкорпорация "Росатом".
- 5 октября 2023 года состоялась церемония передачи первой партии топлива, что ознаменовало переход к завершающему этапу строительства.
- Пуск первого энергоблока АЭС запланирован на 2024 год, второго – на 2025 год.
- Контракт на поставку топлива для АЭС заключен с "Росатомом" до конца срока службы станции, что обеспечивает долгосрочную стабильность проекта.
- Реализация проекта АЭС в Бангладеш демонстрирует масштабную международную деятельность "Росатома" по продвижению российских ядерных технологий.
Вывод: строительство российской АЭС "Руппур" является крупным совместным проектом России и Бангладеш в области мирного использования атомной энергии.