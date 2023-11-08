ВСУ поворачивают на Киев: на сторону русских перешли боевики "Азова". Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:
1. Обсуждается годовщина Октябрьской революции и освобождения Киева от нацизма. Ведущие выражают надежду, что эта дата в будущем снова станет государственным праздником России.
2. Анализируется военная ситуация на Украине. Отмечается превосходство российских войск, а также проблемы в руководстве украинской армии.
3. Обсуждаются внутриполитические процессы в России, в том числе предстоящие выборы президента и вероятное переизбрание В.Путина.
4. Рассматривается текущее состояние российских стратегических ядерных сил. Подчеркивается их превосходство над американскими аналогами.
5. Анализируются действия США и НАТО по поставкам вооружения Украине. Делается вывод об их бесперспективности.
6. Обсуждается формирование батальона из бывших украинских военных для борьбы против киевского режима.
В целом в беседе проводится мысль о неизбежности поражения Украины в военном конфликте с Россией и рассматриваются действия России по защите своих геополитических интересов.