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ВСУ поворачивают на Киев: на сторону русских перешли боевики "Азова". Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Обсуждается годовщина Октябрьской революции и освобождения Киева от нацизма. Ведущие выражают надежду, что эта дата в будущем снова станет государственным праздником России.

2. Анализируется военная ситуация на Украине. Отмечается превосходство российских войск, а также проблемы в руководстве украинской армии.

3. Обсуждаются внутриполитические процессы в России, в том числе предстоящие выборы президента и вероятное переизбрание В.Путина.

4. Рассматривается текущее состояние российских стратегических ядерных сил. Подчеркивается их превосходство над американскими аналогами.

5. Анализируются действия США и НАТО по поставкам вооружения Украине. Делается вывод об их бесперспективности.

6. Обсуждается формирование батальона из бывших украинских военных для борьбы против киевского режима.

В целом в беседе проводится мысль о неизбежности поражения Украины в военном конфликте с Россией и рассматриваются действия России по защите своих геополитических интересов.

Источник: https://rutube.ru/video/513951790227dd4a0b9facff86ef3cba/
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