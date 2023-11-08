Главная » Видео, История, Мировоззрение

Военное дело Смутного времени, эпоха стрельцов, крылатые гусары и Царь-пушка | Смутное время №3

8 0


Военное дело Смутного времени, эпоха стрельцов, крылатые гусары и Царь-пушка | Смутное время №3

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-199

Комментарий редакции

Вот основные тезисы и выводы из этой беседы:

1. В начале 17 века русская армия состояла из трех родов войск – пехоты, конницы и артиллерии. Основу конницы составляла поместная конница, пехоту – стрельцы, артиллерия была сильной стороной русской армии.

2. К началу Смутного времени поместная конница пришла в упадок из-за тяжелой службы и истощения средств у помещиков на ее содержание. Стрельцы также сильно пострадали в войнах. Их пришлось фактически заново формировать.

3. Артиллерия оставалась сильной, но ее трудно было использовать в бою из-за проблем с лошадьми для перевозки орудий и боеприпасов.

4. Недостаток хороших боевых коней ослаблял русскую конницу. Их приходилось покупать у ногайцев, но те часто конфликтовали с русскими.

5. Армия Речи Посполитой опиралась на наемников, гусар и шляхетское ополчение. Гусары были элитным родом войск. У Речи Посполитой были проблемы с мобилизацией шляхты.

Вывод: К началу Смуты боеспособность русской армии снизилась, особенно конницы и пехоты. Это стало одной из причин военных неудач России в начале 17 века.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fgAFeGr0QI8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
Илья Муромец: святой войн, казак или самозванец?
По новостям и событиям: Лига Справедливости
Такого А.С.Пушкина вы не знали!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru