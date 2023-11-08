Военное дело Смутного времени, эпоха стрельцов, крылатые гусары и Царь-пушка | Смутное время №3

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Комментарий редакции

Вот основные тезисы и выводы из этой беседы:

1. В начале 17 века русская армия состояла из трех родов войск – пехоты, конницы и артиллерии. Основу конницы составляла поместная конница, пехоту – стрельцы, артиллерия была сильной стороной русской армии.

2. К началу Смутного времени поместная конница пришла в упадок из-за тяжелой службы и истощения средств у помещиков на ее содержание. Стрельцы также сильно пострадали в войнах. Их пришлось фактически заново формировать.

3. Артиллерия оставалась сильной, но ее трудно было использовать в бою из-за проблем с лошадьми для перевозки орудий и боеприпасов.

4. Недостаток хороших боевых коней ослаблял русскую конницу. Их приходилось покупать у ногайцев, но те часто конфликтовали с русскими.

5. Армия Речи Посполитой опиралась на наемников, гусар и шляхетское ополчение. Гусары были элитным родом войск. У Речи Посполитой были проблемы с мобилизацией шляхты.

Вывод: К началу Смуты боеспособность русской армии снизилась, особенно конницы и пехоты. Это стало одной из причин военных неудач России в начале 17 века.