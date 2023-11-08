Комментарий редакции

Важные переговоры прошли между ведомствами России и Азербайджана, отвечающими за энергетику, как повлияли на экономические проекты в регионе сентябрьские события в Карабахе, каким Москва и Баку видят энергетическое партнёрство, как влияет на «Север-Юг» развитие платформы «3+3» и кто сегодня помогает, а кто мешает перспективам Южного Кавказа говорят д.э.н., профессор Эльшад Мамедов (Азербайджан), глава экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров

В данной беседе обсуждаются следующие ключевые темы:

1. Развитие экономических отношений между Россией и Азербайджаном. Отмечается рост товарооборота на 25% за год. Экономическое сотрудничество оценивается позитивно обеими сторонами.

2. Восстановление транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванью. Обсуждается возможность восстановления ж/д сообщения через Армению или строительства обходного маршрута через Иран.

3. Комментарии США о якобы готовящемся нападении Азербайджана на Армению. Азербайджанская сторона опровергает эти обвинения.

4. Улучшение отношений между Азербайджаном и Ираном. Строительство инфраструктуры как элемент наращивания сотрудничества.

Вывод: в беседе отмечается позитивная динамика развития экономических связей в регионе. Обсуждаются проекты по восстановлению транспортной инфраструктуры. Подчеркивается заинтересованность сторон в мирном сотрудничестве.